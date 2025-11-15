ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.43
usd:
330.82
bux:
107297.46
2025. november 15. szombat Albert, Lipót
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
távirányító tévénézés
Nyitókép: Pixabay

Női foci délután, fiú és férfi este - sport a tévében

Infostart / MTI

Nem kevesebb, mint 35 sportközvetítés közül kell kiválasztanunk szombaton azt, amit néznünk kell.

M4 Sport

13.20: Labdarúgás, női NB I, FTC-Telekom - Puskás Akadémia

15.45: Kézilabda, férfi NB I, FTC-Green Collect - Budai Farkasok-Rév

17.45: Labdarúgás, Eb-selejtező, U19, Magyarország - Feröer-szigetek

20.00 és 21.30: Műkorcsolya, Grand Prix, jégtánc, ritmustánc; páros kűr, Egyesült Államok

M4 Sport+

16.20: Kosárlabda, férfi NB I, SZTE-Szedeák - MVM-OSE Lions

18.45: Vízilabda, férfi ob I, Endo Plus Service-Honvéd - Szolnoki Dózsa

Sport 1

15.45: Kézilabda, férfi Európa-kupa, 3. forduló, 1. mérkőzés, MOL Tatabánya-Suhr

17.45: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, csoportkör, Metz Handball-DVSC Schaeffler

20.00: Darts, Grand Slam, negyeddöntő, Wolverhampton

23.00: Kosárlabda, NBA, Cleveland Cavaliers-Memphis Grizzlies

Sport 2

16.00: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, csoportkör, CSM Bucuresti-Sola

18.00: Kézilabda, német bajnokság, Füchse Berlin-THW Kiel

19.45: Sznúker, Champion of Champions, Leicester

Eurosport 1

9.45 és 12.45: Alpesisí, világkupa, női műlesiklás, 1. és 2. futam, Levi

14.00 és 15.05: Terepkerékpár, Superprestige, női és férfi, Merksplas

20.00 és 21.30: Műkorcsolya, Grand Prix, jégtánc, ritmustánc; páros kűr, Egyesült Államok

Eurosport 2

8.15: Triatlon, PTO Tour, Dubai

17.30: Golf, PGA Tour, Bermuda bajnokság

Spíler 1

17.50: Labdarúgás, vb-selejtező, Ciprus-Ausztria

20.35: Labdarúgás, vb-selejtező, Görögország-Skócia

Spíler 2

14.50: Labdarúgás, vb-selejtező, Kazahsztán-Belgium

17.50: Labdarúgás, vb-selejtező, Georgia-Spanyolország

20.35: Labdarúgás, vb-selejtező, Dánia-Fehéroroszország

Arena 4

8.30, 9.15 és 10.00: Gyorsaságimotoros-vb, Valenciai Nagydíj, Moto3, Moto2, MotoGP, 2. szabadedzés

10.45, 12.45 és 13.45: Gyorsaságimotoros-vb, Valenciai Nagydíj, MotoGP, Moto3, Moto2, időmérő

14.30: Gyorsaságimotoros-vb, Valenciai Nagydíj, MotoGP, sprintfutam

17.45: Labdarúgás, vb-selejtező, Törökország-Bulgária

20.30: Labdarúgás, vb-selejtező, Bosznia-Hercegovina - Románia

Match 4

14.30 és 20.30: Tenisz, ATP-világbajnokság, elődöntő, Torino

18.30: Labdarúgás, angol negyedosztály, Gillingham-Crowley

Kezdőlap    Sport    Női foci délután, fiú és férfi este - sport a tévében

labdarúgás

kézilabda

sportműsor

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Bóka János: Magyarország számára nincs elveszett uniós forrás

Bóka János: Magyarország számára nincs elveszett uniós forrás

Nincs olyan uniós forrás, amit elvesztett Magyarország, csak olyan, amit még nem sikerült visszaszerezni – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter. Hangsúlyozta: a magyar emberek azokhoz a pénzekhez, ami megilleti őket, hozzá fognak jutni, ám ez egy hosszú folyamat.
 

Bóka János: kísérletek zajlottak arra, hogy Magyarország amerikai pozícióját aláássák

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Bulituristák vagy tudatos utazók: miért vonzó Magyarország? Csendes Olivér, Inforádió, Aréna
Washington után: erősödik-e a magyar álláspont az EU-ban? Bóka János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.17. hétfő, 18:00
Nemes Imre
országos főállatorvos, a Nébih elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Jön az európai fizetési mesterterv: fájdalmas rejtett költsége lehet a bankoknál

Jön az európai fizetési mesterterv: fájdalmas rejtett költsége lehet a bankoknál

Az EKB szerint a digitális euró bevezetéséhez szükséges banki beruházások négy év alatt 4–5,77 milliárd eurót tehetnek ki, a bankok azonban ennél jóval borúsabban látják a helyzetet. A BNP Paribas elemzői szerint az évi 8 milliárd eurós rendszeres költség miatt a hitelkamatok emelkedhetnek meg.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Súlyos árat fizetnek a magyar szurkolók Szoboszlai Dominik sikere miatt: ilyen még soha nem történt Magyarországon

Súlyos árat fizetnek a magyar szurkolók Szoboszlai Dominik sikere miatt: ilyen még soha nem történt Magyarországon

Szoboszlai Dominik Liverpoolba igazolása új lendületet adott a magyar futballszurkolóknak: egyre többen utaznak külföldre, hogy élőben láthassák kedvencüket.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says he will take legal action against BBC over Panorama edit

Trump says he will take legal action against BBC over Panorama edit

The US president confirmed he intends to sue the broadcaster for at least $1bn over the Panorama edit of a 2021 speech.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 14. 16:58
Cristiano Ronaldo most hetekig izgulhat
2025. november 14. 13:29
Több mint 200 magyar sportvezető szurkolt együtt Szoboszlaiéknak
×
×
×
×