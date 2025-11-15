Női foci délután, fiú és férfi este - sport a tévében

M4 Sport
13.20: Labdarúgás, női NB I, FTC-Telekom - Puskás Akadémia
15.45: Kézilabda, férfi NB I, FTC-Green Collect - Budai Farkasok-Rév
17.45: Labdarúgás, Eb-selejtező, U19, Magyarország - Feröer-szigetek
20.00 és 21.30: Műkorcsolya, Grand Prix, jégtánc, ritmustánc; páros kűr, Egyesült Államok
M4 Sport+
16.20: Kosárlabda, férfi NB I, SZTE-Szedeák - MVM-OSE Lions
18.45: Vízilabda, férfi ob I, Endo Plus Service-Honvéd - Szolnoki Dózsa
Sport 1
15.45: Kézilabda, férfi Európa-kupa, 3. forduló, 1. mérkőzés, MOL Tatabánya-Suhr
17.45: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, csoportkör, Metz Handball-DVSC Schaeffler
20.00: Darts, Grand Slam, negyeddöntő, Wolverhampton
23.00: Kosárlabda, NBA, Cleveland Cavaliers-Memphis Grizzlies
Sport 2
16.00: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, csoportkör, CSM Bucuresti-Sola
18.00: Kézilabda, német bajnokság, Füchse Berlin-THW Kiel
19.45: Sznúker, Champion of Champions, Leicester
Eurosport 1
9.45 és 12.45: Alpesisí, világkupa, női műlesiklás, 1. és 2. futam, Levi
14.00 és 15.05: Terepkerékpár, Superprestige, női és férfi, Merksplas
Eurosport 2
8.15: Triatlon, PTO Tour, Dubai
17.30: Golf, PGA Tour, Bermuda bajnokság
Spíler 1
17.50: Labdarúgás, vb-selejtező, Ciprus-Ausztria
20.35: Labdarúgás, vb-selejtező, Görögország-Skócia
Spíler 2
14.50: Labdarúgás, vb-selejtező, Kazahsztán-Belgium
17.50: Labdarúgás, vb-selejtező, Georgia-Spanyolország
20.35: Labdarúgás, vb-selejtező, Dánia-Fehéroroszország
Arena 4
8.30, 9.15 és 10.00: Gyorsaságimotoros-vb, Valenciai Nagydíj, Moto3, Moto2, MotoGP, 2. szabadedzés
10.45, 12.45 és 13.45: Gyorsaságimotoros-vb, Valenciai Nagydíj, MotoGP, Moto3, Moto2, időmérő
14.30: Gyorsaságimotoros-vb, Valenciai Nagydíj, MotoGP, sprintfutam
17.45: Labdarúgás, vb-selejtező, Törökország-Bulgária
20.30: Labdarúgás, vb-selejtező, Bosznia-Hercegovina - Románia
Match 4
14.30 és 20.30: Tenisz, ATP-világbajnokság, elődöntő, Torino
18.30: Labdarúgás, angol negyedosztály, Gillingham-Crowley