ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.62
usd:
332.06
bux:
107507.87
2025. november 12. szerda Jónás, Renátó
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnöke beszédet mond Muhari Eszter párbajtõrözõnek, Fojt Sára kajakosnak és Major Veronika sportlövõnek a tavalyi párizsi olimpián nyert bronzérmeinek kicserélése alkalmából rendezett ünnepségen a MOB székházában 2025. július 9-én. A három olimpikon helyszínen kapott medáljainak állaga ugyanis megromlott, ezért azok cserére szorultak.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Gyulay Zsolt a transzneműek olimpiai kitiltásáról: remélhetőleg a normális világ felé kezdünk tendálni

Infostart / InfoRádió - Farkas Dávid
ELŐZMÉNYEK

Mostantól egységes kritériumrendszer lesz, ami védi a női sportolókat, és a továbbiakban nem fordulhat elő az, hogy egyenlőtlen verseny alakuljon ki – mondta az InfoRádióban a MOB elnöke, aki bízik benne, hogy rövidre lehet zárni a „genderőrületet” az olimpiai sportágakon belül.

A Magyar Olimpiai Bizottság egyetért Kirsty Coventry NOB-elnök törekvéseivel abban is, hogy transznemű sportolók ne indulhassanak a nők versenyszámaiban egyetlen sportágban sem. A MOB elnöke az InfoRádióban azt mondta, teljes mellszélességgel támogatják a NOB elnökének mostani kezdeményezését. Felidézte, hogy már jóval korábban felállt egy bizottság a nők védelmében, a párizsi olimpián tapasztalt anomáliák pedig még inkább ráerősítettek arra, hogy sokkal szigorúbb, tudományosabb szabályozásra lenne szükség.

A NOB eddigi irányelve szerint a sportágak vezetői maguk dönthették el, hogy részt vehetnek-e transznemű sportolók a női mezőnyben, és az volt az ajánlás, hogy transz nők csak abban az esetben indulhatnak, ha igazoltan csökkentették tesztoszteronszintjüket. Ezzel szemben az új szabályozás már átfogó tiltást vezet be, ez pedig érintheti az úgynevezett szexuális fejlődési különbséggel rendelkező sportolókat is.

Gyulay Zsolt hozzátette: teljes mértékben tudnak azonosulni azzal, amit Kirsty Coventry meghirdetett, nevezetesen, hogy a női sportolók védelme mindennél fontosabb. Mint fogalmazott, ezt az irányt nagyon üdvözlik, és azt gondolja, hogy „már kívánatos volt a sportban” egy ilyen lépés, főleg azok után, ami a párizsi olimpia női boksztornáján történt.

  • HELIF-SZTORI Mint ismert, az algériai Iman Helif lett az aranyérmes a 66 kilogrammos súlycsoportban, szereplését azonban óriási vita és bizonyos körökben nagy elégedetlenség övezte, mivel egy évvel korábban kizárták a világbajnokságról, mert az indoklás szerint a kromoszóma-vizsgálatok alapján nem jogosult a női mezőnyben való versenyezésre. Iman Helif a negyeddöntőben Hámori Lucát győzte le, a magyar ökölvívó végül az ötödik helyen zárta a 2024-es olimpiát.

Gyulay Zsolt úgy véli, nagyon fontos volt, hogy az új szabályozás a NOB keretein belül és kezdeményezésére szülessen meg, továbbá

azt is kiemelte, hogy a követelmény minden sportágra vonatkozik majd.

Nem tartotta jó megoldásnak azt, hogy az egyes sportágak vezetői saját hatáskörükben dönthettek a transzneműek indulásáról a nők között. A MOB elnöke hangsúlyozta: mostantól egységes kritériumrendszer lesz, ami „védi a női sportolókat, hogy ne fordulhasson elő az, hogy egyenlőtlen verseny alakuljon ki”.

Kiemelte, hogy ennek a megállapítására tudományos csoportot hoztak létre a NOB égisze alatt. Bízik benne, hogy a munkájuknak minél előbb meglesz az eredménye.

„Az utóbbi időben nagy teret kapott a genderőrület. Reméljük, hogy ezt rövidre zárjuk az olimpiai sportágakon belül” – fogalmazott a MOB elnöke.

Korábban Donald Trump amerikai elnök is többször megnyilvánult a kérdésben, majd amikor az év elején visszatért a Fehér Házba, első intézkedései között szerepelt annak a rendeletnek az aláírása, amely szankcionálja azokat az amerikai iskolákat, amelyek szembemennek a szexuális diszkriminációval és engedik a transzneműek versenyzését. Donald Trump külön rendeletben mondta ki, hogy csak két nem létezik, továbbá arról is rendelkezett, hogy transzneműek ne szolgálhassanak a hadseregben, illetve megtiltotta, hogy 19 éven alattiakon nemváltó kezeléseket végezzenek.

Gyulay Zsolt nem tudja, mennyit nyomott a latban a NOB mostani döntésénél az amerikai elnök határozott fellépése, azt viszont személyesen is megtapasztalta, hogy Kirsty Coventrynek mennyire tiszta, erőteljes véleménye van ebben a kérdésben és számos más területen is. Megítélése szerint a NOB első női és afrikai elnöke egyrészt tiszteli és folytatja a hagyományokat, másrészt „nagyon jó új kezdeményezések is látszanak az eddigi tevékenységében”. A MOB elnöke úgy fogalmazott, reméli, hogy a jövőben a sporton belül is „a normális világ felé fogunk tendálni”.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Sport    Gyulay Zsolt a transzneműek olimpiai kitiltásáról: remélhetőleg a normális világ felé kezdünk tendálni

gyulay zsolt

nők

szabályozás

transznemű sportoló

kirsty coventry

versenyszám

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Csizmazia Gábor az Arénában: lényegében már Paks I-be beszállnak az amerikaiak

Csizmazia Gábor az Arénában: lényegében már Paks I-be beszállnak az amerikaiak

Lehet, hogy mindenkinek igaza van az orosz energiavásárlási korlátozás alóli felmentés időtartamában, mert ha korlátos is, akár évente meghosszabbíthatja azt az Egyesült Államok elnöke – mondta Csizmazia Gábor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézet tudományos munkatársa az InfoRádió Aréna című műsorában, ismertetve az amerikaiakkal kötött energiaügyi megállapodás eddig ismert részleteit.
 

Orbán Viktor: a politika tapasztalati műfaj, az a tudás számít, amit az ember átélt

Orbán Balázs: nincs vége a washingtoni megállapodás megkötésével, meg is kell védeni

Aszódi Attila: nagyívű atomenergetikai megállapodás született Washingtonban, költséghatékonyabb működés várható

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Amerikai-magyar megállapodás: kulisszatitkok a Fehér Házból. Orbán Balázs, Inforádió, Aréna
Ki járt jobban Donald Trump és Orbán Viktor alkujában? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.12. szerda, 18:00
Kiss Ambrus
a Főpolgármester Hivatal főigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Jó hír az albérlőknek: az Otthon Start és az Airbnb-tiltás egyszerre csökkenti a bérleti díjakat

Jó hír az albérlőknek: az Otthon Start és az Airbnb-tiltás egyszerre csökkenti a bérleti díjakat

Szeptember után októberben is csökkentek a bérleti díjak Budapesten és országosan is a KSH–ingatlan.com lakbérindexe szerint. Októberben az országos index 0,7, a budapesti pedig 1 százalékos lakbércsökkenést mutatott az előző hónaphoz képest. Újdonságként hozzájöhet ehhez, hogy a budapesti albérletpiacot is jelentősen átrendezheti a Kúria keddi döntése, amely jogszerűnek találta az airbnb-zés kitiltását a VI. kerületből. A 2026-ól hatályba lépő döntés érezhetően növelheti a terézvárosi hosszútávra kiadó (és/vagy eladó) lakáskínálatot a következő hónapokban, ami még tovább fékezheti az albérletárak emelkedését.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Szigorítás az Otthon Start Programban: 10 milliós bírság lehet a vége, ha ezt a szabályt nem tartja be

Szigorítás az Otthon Start Programban: 10 milliós bírság lehet a vége, ha ezt a szabályt nem tartja be

Akár 10 millió forintos bírságot is kiszabhatnak lakásonként azokra a beruházókra, akik nem tartják be az Otthon Start Programban vállalt kötelezettségeiket.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says he has 'obligation' to sue BBC over speech edit

Trump says he has 'obligation' to sue BBC over speech edit

The US president indicates he will go ahead with a lawsuit against the BBC over how his speech was presented by Panorama.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 12. 08:11
Magyar–bolgár, Fradi–Kotor, Veszprém és Szeged – sport a tévében
2025. november 12. 06:50
Eddig tartott a volt Fradi-edző moszkvai kalandja
×
×
×
×