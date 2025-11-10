ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.27
usd:
331.97
bux:
107758.59
2025. november 10. hétfő Réka
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Kitiltja a NOB a transznemű sportolókat a női versenyekről

Infostart

Az eddigi, megengedőbb szabályzat a sportágakra bízta a döntést, hogy versenyezhetnek-e transzneműek, az új előírás viszont már átfogó tiltást vezet be.

Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elnöke, Kirsty Coventry bejelentette, hogy az új szabályozás értelmében a transznemű sportolók nem vehetnek részt a női versenyszámokban az olimpián – írja a The Telegraph híradása nyomán a 444.hu.

A bizottság elnöke korábban elkötelezte magát a női liga védelme mellett. A döntés egy átfogó tudományos felülvizsgálat eredményeként született, amely a férfi nemi eredetből fakadó biológiai előnyöket vizsgálta, közölte.

A NOB jelenlegi szabályzata szerint a sportágak maguk dönthetik el, hogy vehetnek-e részt transznemű sportolók, azonban az volt az eddigi ajánlás, hogy transz nők csak abban az esetben, ha igazoltan csökkentették tesztoszteronszintjüket.

Ezzel szemben az új, szigorúbb szabályozás már átfogó tiltást vezet be, ez pedig érintheti az úgynevezett szexuális fejlődési különbséggel rendelkező sportolókat is.

A párizsi olimpián heves vitákat váltott ki két női boxoló, az algériai Imane Khelif és a tajvani Lin Yu-Ting is. Habár 2024-ben aranyérmet szereztek, korábban mindkettejükkel előfordult, hogy kizárták a versenyből, mert nem feleltek meg a nemi alkalmassági feltételeknek. Ám az olimpián mégis indulhattak és győztek.

Kirsty Coventry hangsúlyozta, hogy a döntéshozásban figyelembe vették a tudományos szempontokat és az egyes nemzetközi szövetségek munkáját is. Úgy fogalmazott: „A célunk nem a kizárás, hanem a tisztességes és biztonságos női kategória megőrzése az olimpiai sportban”.

Kezdőlap    Sport    Kitiltja a NOB a transznemű sportolókat a női versenyekről

női

verseny

döntés

kitiltás

nob

nemzetközi olimpiai bizottság

transznemű sportoló

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Amerika-szakértő a Trump–Orbán-találkozóról: most ránk irigykednek Nyugaton

Amerika-szakértő a Trump–Orbán-találkozóról: most ránk irigykednek Nyugaton

Donald Trump és Orbán Viktor pénteki washingtoni találkozója Magyarország és a magyar diplomácia számára is történelmi siker volt – vélekedett az InfoRádióban Fekete Rajmund Amerika-szakértő, a Kommunizmus Kutató Intézet igazgatója.
 

Riasztó dolgot mondott a német demokráciáról az ország elnöke

Hortay Olivér Washington után: energiaügyekben a következő mérkőzés Brüsszelben jön

Dmitrij Peszkov: Moszkva nem ismeri Orbán Viktor ukrajnai rendezésről szóló kezdeményezéseit

„Mi túlbonyolítjuk” – Lázár János a kampányról és a washingtoni látogatásról

Orbán Viktor: amíg ő az elnök ott, én a kormányfő itt, nem lesz szankció

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Napi egy perc: tényleg csak ennyi időnk van könyvet olvasni? Pompor Zoltán, Inforádió, Aréna
Biztosítás: a vagyonunkra miért vigyázunk, és az életünkre miért nem? Holló Bence, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.10. hétfő, 18:00
Csizmazia Gábor
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nagy Márton: Magyarországnak is szüksége van egy big brother-re!

Nagy Márton: Magyarországnak is szüksége van egy big brother-re!

Magyarországnak szüksége van pénzügyi téren is egy nagy testvérre, mert az Európai Unió nem látja el ezt a szerepét - mondta el egy hétfői háttérbeszélgetésen Nagy Márton a kormány washingtoni útján megkötött egyik megállapodási elem, a pénzügyi védőpajzsról. A nemzetgazdasági miniszter hangsúlyozta: a magyar megállapodás nem hasonlítható össze az argentin esettel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megszólalt Zelenszkij a washingtoni találkozó után: &quot;semmi okom, hogy féljek Trump-tól&quot;

Megszólalt Zelenszkij a washingtoni találkozó után: &quot;semmi okom, hogy féljek Trump-tól&quot;

Az ukrán elnök azt is elárulta, hogy III. Károly brit uralkodó fontos háttérszerepet játszott abban, hogy Trump elnököt Ukrajna támogatására ösztönözze.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Eight killed after explosion near major Delhi landmark, police say

Eight killed after explosion near major Delhi landmark, police say

The blast happened near one of the Indian capital's most famous buildings, the 17th Century Red Fort.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 10. 16:29
Szerződést bontottak Mészöly Gézával
2025. november 10. 11:58
Hamarosan lehull a lepel: világsztárok közé kerül Szoboszlai Dominik
×
×
×
×