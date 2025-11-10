Kitiltja a NOB a transznemű sportolókat a női versenyekről

Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elnöke, Kirsty Coventry bejelentette, hogy az új szabályozás értelmében a transznemű sportolók nem vehetnek részt a női versenyszámokban az olimpián – írja a The Telegraph híradása nyomán a 444.hu.

A bizottság elnöke korábban elkötelezte magát a női liga védelme mellett. A döntés egy átfogó tudományos felülvizsgálat eredményeként született, amely a férfi nemi eredetből fakadó biológiai előnyöket vizsgálta, közölte.

A NOB jelenlegi szabályzata szerint a sportágak maguk dönthetik el, hogy vehetnek-e részt transznemű sportolók, azonban az volt az eddigi ajánlás, hogy transz nők csak abban az esetben, ha igazoltan csökkentették tesztoszteronszintjüket.

Ezzel szemben az új, szigorúbb szabályozás már átfogó tiltást vezet be, ez pedig érintheti az úgynevezett szexuális fejlődési különbséggel rendelkező sportolókat is.

A párizsi olimpián heves vitákat váltott ki két női boxoló, az algériai Imane Khelif és a tajvani Lin Yu-Ting is. Habár 2024-ben aranyérmet szereztek, korábban mindkettejükkel előfordult, hogy kizárták a versenyből, mert nem feleltek meg a nemi alkalmassági feltételeknek. Ám az olimpián mégis indulhattak és győztek.

Kirsty Coventry hangsúlyozta, hogy a döntéshozásban figyelembe vették a tudományos szempontokat és az egyes nemzetközi szövetségek munkáját is. Úgy fogalmazott: „A célunk nem a kizárás, hanem a tisztességes és biztonságos női kategória megőrzése az olimpiai sportban”.