Iman Helif kimondta, amit sokan hallani akartak

"Nő vagyok" - mondta Iman Helif a Hámori Lucával vívott mérkőzése után.

A mno.hu azonban arról ír, hogy bár a NOB - erről az Infostarton is beszámoltunk - érvelése szerint Iman Helif az útlevelében nőként van bejegyezve, s ezért nőnek számít, de az interneten látható egy videó, amelyet furcsának tartanak.

A lényeg, hogy ebben nyilvánosságra hozták Iman Helif születési anyakönyvi kivonatát, aki állítólag 1999-ben született. Ebben valóban az áll, hogy "nő". A bizonyítványt viszont állítólag csak 2018 szeptemberében állították ki, mintegy 19 évvel Helif születése után, és éppen ekkoriban kezdődött bokszkarrierje.

? Imane Khelif's father defends his daughter:



"My daughter is a woman, we have all the evidence, including her birth certificate.



My daughter was just stronger than the Italian boxer. She works very hard. ”



Terrible ??? pic.twitter.com/P5dY63rkIz