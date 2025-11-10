Elhunyt a Dream Team rekorder edzője

Elhunyt Lenny Wilkens, az észak-amerikai kosárlabda-bajnokság (NBA) történetének legtöbb mérkőzésén edzősködött szakembere, aki az atlantai olimpián aranyérmes hazai válogatott szövetségi kapitánya volt.

A 88 évet élt Wilkens különleges alakja az NBA-nek, ugyanis játékosként és edzőként is beválasztották a Hírességek Csarnokába, amit rajta kívül csupán négyen mondhattak el magukról. A kosarasok közül kiemelkedő játékintelligenciájával emelkedett ki, két szezonban ő adta a legtöbb gólpasszt a ligában, és kilencszeres All Star-játékos volt. Négy éven át játékos-edzőként alkalmazták a Seattle Supersonicsnál és a Portland Trail Blazersnél, majd visszavonulását követően teljes állásban edzősködött. Legnagyobb sikereként 1979-ben bajnokságot nyert a Seattle-lel, 1994-ben pedig az év edzőjének választották. 1996-ben pedig ő volt az atlantai olimpián aranyérmes amerikai válogatott szövetségi kapitánya.

Lenny Wilkens a Seattle mellett a Portlandet, majd a Cleveland Cavalierst, az Atlanta Hawkst, a Toronto Raptorst és a New York Knickset vezette. Összesen 2487 mérkőzésen ült a kispadon, ami a mai napig a legtöbb az NBA-ben, és 1332 győzelmet aratott. Utóbbi mutatóban a harmadik helyen áll az örökranglistán.