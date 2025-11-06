ÉLŐ: Ferencváros–Ludogorec 0–0

Robbie Keane az alábbi tizenegyet választotta: Dibusz – I. Cissé, Raemaekers, Szalai G. – Kanikovszki – Makreckis, N. Keita, Zachariassen, Cadu – Pesics, Yusuf. Az utóbbi időben megszokottnál kevesebb a magyar mezőnyjátékos, egyedül Szalai Gábor játszik.

A bolgárok névsora: Padt – Son, Verdon, D. Almeida, Nedjalkov – Naressi, Sztanics, D. Duarte – Marcus, Kaloc, Caio Vidal.

A Ferencváros hét pontot gyűjtött az első három mérkőzésén, a Viktoria Plzen elleni hazai döntetlen után idegenben legyőzte a Genket és a Salzburgot is.

Az első tíz perc enyhe ferencvárosi fölénnyel telt, de ez csak három szögletben mutatkozott meg.