2025. november 6. csütörtök Lénárd
Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének harmadik fordulójában játszott Ferencvárosi TC - Ludogorec Razgrad visszavágó mérkőzésen a Groupama Arénában 2025. augusztus 12-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

ÉLŐ: Ferencváros–Ludogorec 0–0

Infostart

Sem Varga Barnabás, sem pedig Tóth Alex sincs a Ferencváros kezdő tizenegyében a Ludogorec elleni találkozón, a Groupama Arénában.

Robbie Keane az alábbi tizenegyet választotta: Dibusz – I. Cissé, Raemaekers, Szalai G. – Kanikovszki – Makreckis, N. Keita, Zachariassen, Cadu – Pesics, Yusuf. Az utóbbi időben megszokottnál kevesebb a magyar mezőnyjátékos, egyedül Szalai Gábor játszik.

A bolgárok névsora: Padt – Son, Verdon, D. Almeida, Nedjalkov – Naressi, Sztanics, D. Duarte – Marcus, Kaloc, Caio Vidal.

A Ferencváros hét pontot gyűjtött az első három mérkőzésén, a Viktoria Plzen elleni hazai döntetlen után idegenben legyőzte a Genket és a Salzburgot is.

Az első tíz perc enyhe ferencvárosi fölénnyel telt, de ez csak három szögletben mutatkozott meg.

Orbán Viktor úton Washingtonba: történelmi kísérlet zajlik – videó

A Mandinernek a repülőgépen nyilatkozó kormányfő szerint a mostani amerikai tárgyalások célja, hogy új minőségű gazdasági és energetikai együttműködés jöjjön létre Magyarország és az Egyesült Államok között.
 

Orbán Viktor: nagy a tét, de mi győzelemre játszunk!

Két „dossziéval” és egy csomaggal szállt fel a fél magyar kormány gépe Washington felé

A NATO-főtitkár figyelmeztetett: a háború vége nem hoz békét Európának

Újabb uniós csapás az oroszoknak

MAT-elnök: hosszú évekbe telhet az ukrajnai béke megteremtése

Mit jelent Babiš visszatérése Csehországnak, a V4-eknek és az EU-nak? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Miért nem fognak az orosz gazdaságon a szankciók? Deák András, Inforádió, Aréna
 
Ultimátumot kapott Magyarország: állítsátok le az orosz olajvásárlást!

Kétpárti amerikai szenátori csoport arra szólította fel Magyarországot, hogy hagyjon fel az orosz energiahordozók vásárlásával, miközben Orbán Viktor Washingtonba készül Donald Trumppal egyeztetni, írja a Bloomberg.

Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 45. héten, csütörtökön

A Hatoslottón ismét megtartották a csütörtöki sorsolást, a főnyeremény pedig nem kevesebb, mint 50 millió forint volt.

COP30: World leaders take aim at Trump for climate inaction

World leaders address COP30 climate summit in Belém and take aim at Trump record on climate change.

2025. november 6. 21:12
Kétfordulós pályázatot írtak ki a Videotonra
2025. november 6. 14:21
Ferencváros–Ludogorec: ne ismétlődjön meg a történelem este!
