2025. november 5. szerda
Achraf Hakimi, a PSG játékosa (k) ünnepel csapattársával, Ousmane Dembelével (b), miután gólt lőtt a labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjében a Paris Saint-Germain - Internazionale mérkőzésen a müncheni Allianz Arénában 2025. május 31-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Ronald Wittek

Alapembereit vesztette a PSG, köztük az aranylabdást is

Infostart / MTI

A Bayern München elleni, keddi Bajnokok Ligája-mérkőzésen megsérült Asraf Hakimire, Ousmane Dembélére és Nuno Mendesre hetekig nem számíthat a címvédő Paris Saint-Germain labdarúgócsapata.

A marokkói jobbhátvédnek - Hakimi a Luis Díaz rosszul sikerült belépője miatt volt kénytelen idő előtt, az első félidő ráadásában elhagyni a pályát - a bal bokája sérült meg, és felépülése a párizsi klub közlése szerint hetekig eltarthat.

A bajor csapat kolumbiai támadója piros lapot kapott a hátulról elkövetett buktatásért, utóbb pedig "gyors visszatérést" kívánt Hakiminek. A Bayern München egyébként éppen az ő két góljával nyert 2-1-re Párizsban.

Ugyancsak hetekig eltarthat, míg ismét bevethető lesz az aranylabdás francia támadó Dembélé és a portugál balhátvéd Mendes. Előbbi korábbi combizom fájdalmai után egy hete tért vissza, a keddi találkozón pedig a bal vádlija sérült meg - ezért már a 25. percben le kellett őt cserélni -, míg utóbbinak a bal térde ficamodott ki.

Alapembereit vesztette a PSG, köztük az aranylabdást is

psg

sérülés

ousmane dembélé

