Alapembereit vesztette a PSG, köztük az aranylabdást is

A marokkói jobbhátvédnek - Hakimi a Luis Díaz rosszul sikerült belépője miatt volt kénytelen idő előtt, az első félidő ráadásában elhagyni a pályát - a bal bokája sérült meg, és felépülése a párizsi klub közlése szerint hetekig eltarthat.

A bajor csapat kolumbiai támadója piros lapot kapott a hátulról elkövetett buktatásért, utóbb pedig "gyors visszatérést" kívánt Hakiminek. A Bayern München egyébként éppen az ő két góljával nyert 2-1-re Párizsban.

Ugyancsak hetekig eltarthat, míg ismét bevethető lesz az aranylabdás francia támadó Dembélé és a portugál balhátvéd Mendes. Előbbi korábbi combizom fájdalmai után egy hete tért vissza, a keddi találkozón pedig a bal vádlija sérült meg - ezért már a 25. percben le kellett őt cserélni -, míg utóbbinak a bal térde ficamodott ki.