Felborult a tabella a DVSC–ZTE mérkőzés után

Infostart / MTI

A Debreceni VSC hazai pályán 2–1-es győzelmet aratott a Zalaegerszeg felett a labdarúgó Fizz Liga 12. fordulójának vasárnap esti zárómérkőzésén. A hajdúsági együttes ezzel a sikerrel a tabella élére ugrott, míg a zalaiak visszacsúsztak a kiesést jelentő 11. pozícióba.

Az első félidő első harminc percében gyakorlatilag egyetlen lehetőségig sem jutott a vendégcsapat, miközben a nem túl nagy iramban, de jól futballozó Debrecen kétgólos előnyre tett szert. Előbb egy szabadrúgás után sikerült a hajdúságiaknak a kissé határozatlan zalai védők hibáját kihasználva megszerezniük a vezetést, majd egy középpályán szerzett labdával tudtak látványos és eredményes rövidpasszos játék végén betalálni a teljesen egyedül hagyott Kocsis Dominik góljával. A jelentősebb hátrány felrázta a vendégeket, akik ezt követően sokkal inkább partnereivé váltak a házigazdáknak, de a legnagyobb helyzetüknél Maxsuell ziccerben pontatlan volt, lövését Varga Ádám védeni tudta.

Fordulás után kiegyenlítettebbé vált a mérkőzés, a zalaiak ebben a félidőben többet birtokolták a labdát a riválisnál, amely azonban - az első 45 perchez hasonlóan - remekül védekezett. Helyzetei ennek ellenére voltak a vendégeknek, sőt a hajrá kezdetén kapufáig is jutottak, de a szépítésükre egészen a ráadásig kellett várniuk a szurkolóknak. Skribek Alen a 95. percben szépségdíjas szabadrúgásgóllal hozta vissza egy pillanatra a zalai reményeket, de a pontszerzés a hátralévő egyetlen percben már nem jött össze a vendégcsapatnak az utolsó percekben kizárólag a felszabadításokra és a védekezésre koncentráló Debrecennel szemben.

