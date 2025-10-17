ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 17. péntek Hedvig
Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa (b) és Arne Slot vezetõedzõ (k) az angol elsõ osztályú labdarúgó-bajnokság Liverpool-Everton mérkõzésének végén a liverpooli Anfiled Raod-i Stadionban 2025. szeptember 20-án. A Liverpool 2-1-re gyõzött.
Nyitókép: Rui Vieira

Arne Slot vázolta, hogyan kerülhet ki a Liverpool a gödörből

Infostart

Vasárnap a Manchester United elleni derbin vethet véget hármas vereségsorozatának a Liverpool FC. Az ősi vetélytárs elleni rangadót megelőző sajtótájékoztatón Szoboszlai Dominikék főnöke, Arne Slot menedzser elmondta: csapatának gyakorlatilag mindenben javulnia kell, ha maga mögött akarja hagyni rossz formáját.

Legutóbbi három mérkőzését – a Crystal Palace, a Galatasaray és a Chelsea elleni idegenbeli találkozókat – elvesztette a Liverpool FC, amely vasárnap az ősi rivális Manchester Unitedet fogadja az Anfield Roadon. A mérkőzés előtti sajtótájékoztatón a „vörösök” menedzsere, Arne Slot kiemelte: változásokra lesz szükség, ha ki akarnak kecmeregni a gödörből.

„Az eredmények nem hazudnak, ha három mérkőzést veszítesz el egymás után, akkor javulnod kell. Ezt mi pontosan tudjuk, és cselekednünk kell – állapította meg a szakember. – Nem alakítottunk ki annyi helyzetet, mint a legutóbbi idényben, ennek megvan az oka, amire választ kell találnunk. Az első válasz az, hogy

nem szabad annyi gólt kapnunk, amennyit kaptunk.

Ha meccsenként kettőt rúgnak nekünk, akkor hármat kell szereznünk… Az is világos, hogy eddig négyszer találtak be ellenünk rögzített játékhelyzetek után – egy versenyképes csapat ezt nem engedheti meg magának” – idézi szavait az NSO.

Slot arról is beszélt, mi változott meg az ellenfelek velük szemben alkalmazott taktikájában az elmúlt évad eleje óta. „Az előző idény első felében támadótriónk valamelyik tagjának egy-egy nagyszerű megmozdulása után szereztük a találatainkat, a másodikban a mélyen védekező ellenfelek ellen már a pontrúgásokra is nagy szükségünk volt. Ebben az idényben nem igazán jönnek az említett villanások, pontrúgásból pedig egy gólt sem szereztünk” – mutatott rá a hiányosságokra a menedzser.

A 47 éves edző azt is megemlítette: bár a vereségekért elsősorban magukat okolhatják, a játékvezetéssel is voltak problémák – különösen a Galatasaray ellen elveszített BL-mérkőzésen. „Tíz meccset játszottunk, hetet megnyertünk, hármat vesztettünk el. Mindhárom vereségünk szoros volt. Kétszer az utolsó pillanatokban kaptunk ki, a Galatasaray ellen ítéltek ellenünk olyan tizenegyest, amelyet a VAR-nak annullálnia kellett volna. A mi tizenegyesünket viszont nem adták meg – minden nüanszokon múlt. De nem győzöm hangsúlyozni: nem szabad a nüanszokra hagyatkozni” – fogalmazott.

Arne Slot azt is elmondta: a nagy meccsszám miatt rotálnia kell a csapatot, még akkor is, ha sokaknak nem tetszik az adott mérkőzésen pályára küldött tizenegy. „Az olyan játékosokat, mint Alexander Isak és Alexis Mac Allister, fokozatosan kell formába hoznunk. A semmiből nem lehet hirtelen hetente háromszor pályára küldeni őket. Ha rotálsz és nyersz, akkor mindenki szerint okos vagy, ha rotálsz és kikapsz, akkor elővesznek, hogy miért változtattál.

Képtelenség a játékosokat minden meccsen játszatni

– elmélkedett a tréner, aki a nyáron igazolt középcsatárokról is beszélt. – Alex Isak és Hugo Ekitiké nem ugyanolyan stílusú futballisták, de mindketten kilencesek, és tudják, mi a feladatuk abban a rendszerben, amelyben mi játszunk.”

A sorozatban elszenvedett három vereséget könnyen elfelejti az Anfield Road népe, ha vasárnap legyőzik a Manchester Unitedet. Slot a „vörös ördögökkel” kapcsolatban leszögezte: óriási hibát követnének el, ha lebecsülnék az angol első osztályú bajnokság 10. helyén álló riválist.

