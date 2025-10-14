ARÉNA - PODCASTOK
Semmelweis OSC-Kaposvár mérkőzés a férfi vízilabda ob I-ben
Nyitókép: Facebook/Semmelweis OSC

Új úton indult el a kétszeres BL-győztes magyar pólóklub – egyetemi hallgatókra építenének

Infostart / InfoRádió - Farkas Dávid

A Semmelweis Egyetem a nyáron vette át az anyagi gondokkal küzdő OSC vízilabdacsapatát, és azzal együtt több mint 240 igazolt sportolóját. Tóth Márton, a Semmelweis OSC ügyvezető igazgatója az InfoRádióban azt mondta, egy klub hosszútávon saját utánpótlás-neveléssel lehet sikeres, néhány éven belül pedig a nemzetközi kupaszereplés elérését is reálisnak tartja.

A nyáron teljesen megújuló, a férfi vízilabda-bajnokságban új néven szereplő Semmelweis OSC kétéves szponzori szerződést kötött. Tóth Márton ügyvezető igazgató közölte: amikor a nyáron elindították az új klubmodellt, elsődleges szempont volt, hogy a csapatot szponzorációs segítséggel működtessék, mert nem akarnak semmilyen forrást elvenni a magyar egyetemi oktatástól és a betegfinanszírozástól. A korábbi magyar válogatott, Eb- és világliga-ezüstérmes vízilabdázó hangsúlyozta: jelentős lépés a három és fél hónapja működő klub életében, hogy a magyarországi kereskedelmi ingatlan- és irodapiac résztvevője, a Genesys cég a sportegyesület mellé állt.

Az ügyvezető igazgató az InfoRádióban elmondta: a szponzor támogatása megteremtette a nyugodt hátteret, de elismerte, hogy még így is vannak lyukak a költségvetésben, további támogatókat keresnek. „Vannak klubok, amelyek már az adott év decemberében tudják, mekkora költségvetéssel vágnak neki a következő év nyarán induló szezonnak. Mi viszont a mostani költségvetést idén április-május környékén raktuk össze, tehát hónapokkal le vagyunk maradva. Én tavasszal is azt mondtam – és ezt továbbra is tartom –, hogy kell minimum egy-két év, mire egyenesbe tudjuk állítani a költségvetésünket” – magyarázta.

Tóth Márton úgy fogalmazott, a háttérben elkezdett munka „egy soha véget nem érő történetnek tűnik, mert rengeteg teendővel jár és rengeteg energiát kell beletenni”. Kiemelte, hogy nemcsak a felnőtt csapat van a fókuszban, nagy figyelmet fordítanak az utánpótlás-képzésre is, ígérete szerint támaszkodni fognak a fiatalokra. A Nyéki Imre Uszodában is ennek szellemében szervezik az edzéseket, a felkészülést és a meccseket, hogy mindenki ideális körülmények között, kellő időt rászánva tudjon teljesíteni.

„Fontos, hogy ekkora vállalat csatlakozik hozzánk, a támogatás mellett azonban a játékosokon is múlik, hogyan szerepelünk a jövőben” – jegyezte meg a sportvezető, aki arra is kitért, hogy olyan csapat kialakítását kezdték el, amely „mindenét odaadja, hogy a klub sikeres legyen”. Az első lépés ehhez az volt, hogy olyan edzőt találjanak, aki ezt képes megvalósítani.

A Semmelweis Egyetem a nyáron vette át a financiális gondokkal küzdő OSC VSE-t, és azzal együtt több mint 240 igazolt sportolóját.

A szeptember elején kezdődő új idényt már Semmelweis OSC néven kezdte az egyesület, a vezetőedzői poszt betöltésénél pedig Tóth Lászlóra esett a választás, aki játékosként Bajnokok Ligája-győztes, olimpiai negyedik volt.

A csapat egyelőre jól teljesít, a Szentes elleni 16–12-es és a Kaposvár elleni 17–13-as győzelemmel rajtolt a bajnokságban. A következő ellenfél szombaton a Szeged lesz idegenben.

Sport és tanulás – közös vízió az egyetemmel

„Tóth László bizonyította elhivatottságát az első két bajnokin. Ugyanakkor úgy tartom, egy klub hosszútávon saját utánpótlás-neveléssel lehet sikeres, ezért ezen a téren is új úton indultunk el. Víziónk, hogy egyetemi hallgatók is csatlakozzanak a felnőtt csapathoz, vagyis homogén keretet szeretnénk létrehozni” – fogalmazott Tóth Márton

Tóth László vezetőedző szerint a két győzelem ellenére nem jelenthető ki, hogy minden tökéletes, de az első nyolc közé várja csapatát az ob I-ben.

Tóth Márton pedig a célokkal kapcsolatban azt mondta, egyelőre stabil középcsapatot szeretnének faragni az OSC-ből, a nemzetközi kupaszereplés elérése a következő lépés lehet majd néhány éven belül. Az ügyvezető igazgató szeretné, és ilyen víziója van a rektornak is, hogy középtávon legyen olyan, akár több válogatott vízilabdázója az OSC-nek, aki a Semmelweis Egyetemre jár. Az intézmény a tervek szerint indít majd képzéseket az általános orvosi karon felül vagy mellette, amelyek a sportolás mellett is elvégezhetők.

A Semmelweis Egyetem a nyáron vette át az anyagi gondokkal küzdő OSC vízilabdacsapatát, és azzal együtt több mint 240 igazolt sportolóját. Tóth Márton, a Semmelweis OSC ügyvezető igazgatója az InfoRádióban azt mondta, egy klub hosszútávon saját utánpótlás-neveléssel lehet sikeres, néhány éven belül pedig a nemzetközi kupaszereplés elérését is reálisnak tartja.
