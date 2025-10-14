Hihetetlen teljesítmény: egy tűzoltó bevetési felszerelésben futotta le a maratont – képek

Tűzoltóvédő-ruhában, palackkal a hátán, 5 óra 28 perc alatt futotta le a vasárnapi 40. SPAR Budapest Maraton 42,195 kilométeres távját Borbás Tibor, a szombathelyi hivatásos tűzoltó-parancsnokság tűzoltója – számolt be róla Facebook-posztjában a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

A tűzoltó főtörzsőrmester amellett, hogy egy újabb, igencsak nehéz pályán feszegette önnön határait, egy nemes célt is szolgált futásával: az örökbefogadás fontosságára hívta fel a figyelmet azzal, hogy a versenyt megelőzően a felhívásához csatlakozók egy-egy kilométert örökbe fogadva tudták támogatni a Gólyafészek Gyermekotthont. Így közel 250 ezer forint gyűlt össze a jó cél érdekében, a pénzből fejlesztőjátékokat vesznek majd az otthonban élő gyermekeknek.

Borbás Tibor elmondása szerint a mostani volt az elmúlt hetven-nyolcvan versenye közül az egyik legemlékezetesebb. A távot végigfutotta vele 69 éves édesapja, felesége és kislánya pedig végig biztatta. Az is sokat segített neki, hogy szinte minden versenyző egy-egy motiváló mondattal futott el mellette.