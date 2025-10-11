Szinte már a portugálok sem hitték el, hogy legyőzik az íreket

A Nemzetek Ligája-győztes hazaiak nagy fölényben futballoztak, többször álltak közel a gólszerzéshez, de ez csak a 91. percben jött össze nekik, Ruben Neves fejesével. A 73. percben büntetőhöz jutottak a portugálok, mert O'Shea belevetődött egy lövésbe és a karját is érte a labda. Ronaldo állt a labda mögé, középre lőtt, az elvetődő Kelleher azonban bal lábbal védett.

A magyarok kedden a portugálok vendégei lesznek.

A 12 csoportból az első helyezettek kijutnak az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában sorra kerülő világbajnokságra, amelyen először szerepel majd 48 csapat. A második helyezettek a jövő márciusi pótselejtezőn küzdhetnek tovább a vb-részvételért.

Európai vb-selejtezők, F csoport, 3. forduló:

Portugália-Írország 1-0 (0-0)

Gól: Ruben Neves (91.)

Korábban:

MAGYARORSZÁG-Örményország 2-0 (0-0)

Gól: Lukács (56.), Gruber (94.)

A csoport állása:

1. Portugália 3 3 - - 9-2 9 pont

2. MAGYARORSZÁG 3 1 1 1 6-5 4

3. Örményország 3 1 - 2 2-8 3

4. Írország 3 - 1 2 3-5 1