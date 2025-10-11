ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 11. szombat
A portugál Cristiano Ronaldo a gólját ünnepli, amellyel 2-2-re egyenlített a labdarúgó Nemzetek Ligája döntőjében játszott Portugália-Spanyolország mérkőzésen a müncheni Allianz Arénában 2025. június 8-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Szilágyi Anna

Szinte már a portugálok sem hitték el, hogy legyőzik az íreket

Infostart

A portugál válogatott 1-0-ra nyert az írek ellen Lisszabonban a labdarúgó világbajnoki selejtezők szombati játéknapján a magyar érdekeltségű csoportban.

A Nemzetek Ligája-győztes hazaiak nagy fölényben futballoztak, többször álltak közel a gólszerzéshez, de ez csak a 91. percben jött össze nekik, Ruben Neves fejesével. A 73. percben büntetőhöz jutottak a portugálok, mert O'Shea belevetődött egy lövésbe és a karját is érte a labda. Ronaldo állt a labda mögé, középre lőtt, az elvetődő Kelleher azonban bal lábbal védett.

A magyarok kedden a portugálok vendégei lesznek.

A 12 csoportból az első helyezettek kijutnak az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában sorra kerülő világbajnokságra, amelyen először szerepel majd 48 csapat. A második helyezettek a jövő márciusi pótselejtezőn küzdhetnek tovább a vb-részvételért.

Európai vb-selejtezők, F csoport, 3. forduló:

Portugália-Írország 1-0 (0-0)

Gól: Ruben Neves (91.)

Korábban:

MAGYARORSZÁG-Örményország 2-0 (0-0)

Gól: Lukács (56.), Gruber (94.)

A csoport állása:

1. Portugália 3 3 - - 9-2 9 pont

2. MAGYARORSZÁG 3 1 1 1 6-5 4

3. Örményország 3 1 - 2 2-8 3

4. Írország 3 - 1 2 3-5 1

vb-selejtezők

portugál válogatott

ír válogatott

Huge rally in Tel Aviv as Israelis praise Trump for securing ceasefire and hostage deal

Huge rally in Tel Aviv as Israelis praise Trump for securing ceasefire and hostage deal

US Special Envoy Witkoff says Trump is "owed deep gratitude", while Hamas recalls fighters to reassert control over Gaza.

