ÉLŐ: Magyarország–Örményország világbajnoki selejtező

A magyar csapat kezdő tizenegye: Tóth Balázs – Nego, Orbán, Szalai Attila – Schäfer, Styles – Bolla, Tóth Alex, Kerkez – Szoboszlai – Lukács.

Az örmények névsora: Avagjan – Hovhanniszjan, Muradjan, Harutjunjan, Pilojan – Bicsahcsjan, Iwu, Szpercjan – Barszegjan, Zelarayán, Tiknizjan.

Lukács jó beadása után nem sikerült Bolla utolsó csele, ígéretes volt. Tíz perc eltelt, kicsit ideges a magyar csaat, de igyekszik agresszíven támadni, labdát birtokolni.

Labdaszerzés után Lukács helyzetbe került, de éles szögben volt, a kapus védett. Szoboszlai kapura csavart egy szögletet, alig tévesztett.

Zelarayán lövését Tóth Balázs vetődve védte.