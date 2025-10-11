ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 11. szombat
Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya a labdarúgó Nemzetek Ligája A divíziójának osztályozójában játszott Törökország-Magyarország első mérkőzésen Isztambulban az Ali Sami Yen Sportkomplexumban 2025. március 20-án.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

ÉLŐ: Magyarország–Örményország világbajnoki selejtező

Infostart

A hazai pályán legutóbb másfél éve mérkőzést nyerő magyar válogatott Örményország csapata ellen játszik világbajnoki selejtezőt a telt házas Puskás Arénában.

A magyar csapat kezdő tizenegye: Tóth Balázs – Nego, Orbán, Szalai Attila – Schäfer, Styles – Bolla, Tóth Alex, Kerkez – Szoboszlai – Lukács.

Az örmények névsora: Avagjan – Hovhanniszjan, Muradjan, Harutjunjan, Pilojan – Bicsahcsjan, Iwu, Szpercjan – Barszegjan, Zelarayán, Tiknizjan.

Lukács jó beadása után nem sikerült Bolla utolsó csele, ígéretes volt. Tíz perc eltelt, kicsit ideges a magyar csaat, de igyekszik agresszíven támadni, labdát birtokolni.

Labdaszerzés után Lukács helyzetbe került, de éles szögben volt, a kapus védett. Szoboszlai kapura csavart egy szögletet, alig tévesztett.

Zelarayán lövését Tóth Balázs vetődve védte.

magyar válogatott

vb-selejtező

örmény válogatott

