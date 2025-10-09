ARÉNA - PODCASTOK
A gyõztes One Veszprém HC játékosai a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörében játszott One Veszprém HC - Industria Kielce mérkõzés végén a One Veszprém Arénában 2025. október 9-én. A Veszprém 35-33-ra legyõzte a lengyel csapatot.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Nagy skalpot gyűjtött be a Veszprém

Infostart / MTI

A Veszprém házigazdaként 35–33-ra legyőzte a lengyel Kielcét a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének negyedik fordulójában, csütörtökön. A vendégek egyszer sem vezettek az egész mérkőzésen

A magyar bajnoki címvédő keretéből Ahmed Hesam, a vendégektől Klemen Ferlin hiányzott.

Gyors játékkal kezdett mindkét együttes, ebben, illetve kapusteljesítményben is a hazaiak voltak hatékonyabbak. A 13. percben már három, a 22. percben pedig - Nedim Remili találataival és Rodrigo Corrales védéseivel - öt gól volt a Veszprém előnye (16-11). A lengyeleknek hárommal kevesebb kapura lövésük volt az első félidőben és hárommal többet hibáztak, így a szünetben hat gól volt a hátrányuk.

Az első felvonásban látottakhoz képest meglepően nagyot fordult a játék képe a második félidő elején: sokkal pontosabban, kevesebb hibával kézilabdázott a Kielce, amely két 3-0-s sorozattal felzárkózott 27-26-ra. Xavier Pascual Fuertes vezetőedző időkérése után rendezték soraikat a hazaiak, egy 5-1-es szériával ismét megnyugtató előnyre tettek szert. A sok játékmegszakítás miatt ekkor már nem volt olyan lendületes a játék, mint korábban, ezt kihasználva a vendégek egy 4-1-es sorozattal megint felzárkóztak.

Az 58. percben úgy tűnt, hogy Hugo Descat büntetőjével biztossá vált a házigazdák sikere, ám 63 másodperccel a vége előtt a lengyelek hátránya megint csak egy találat volt. Az utolsó percben Nedim Remili lövése a kapufáról kipattant, a vendégek gyors ellentámadása során két szabálytalanság is történt, a bakonyiak visszakapták a labdát, és Gasper Marguc beállította a 35-33-as végeredményt.

A mezőny legjobbjának megválasztott Remili kilenc, Descat nyolc, Ivan Martinovic és Ahmed Adel öt-öt góllal, Rodrigo Corrales kilenc védéssel vette ki részét a sikerből. A túloldalon Piotr Jarosiewicz nyolc, Aleks Vlah öt találattal, Bekir Cordalija hét védéssel zárt.

A két csapat huszadik egymás elleni BL-mérkőzésén öt Kielce-győzelem és három döntetlen mellett 12. alkalommal nyert a Veszprém.

A három győzelemmel és egy vereséggel álló bakonyiak egy hét múlva a portugál Sporting CP vendégei lesznek a BL csoportkörében.

Eredmény, csoportkör, 4. forduló, A csoport:
One Veszprém HC-Industria Kielce (lengyel) 35-33 (21-15)

lövések/gólok: 54/35, illetve 49/33
gólok hétméteresből: 4/4, illetve 7/6
kiállítások: 8, illetve 12 perc

bajnokok ligája

kézilabda

veszprém

kielce

