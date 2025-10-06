ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Getty Images / Digital Vision.

Bár ma nem lesz túl bő a kínálat, de azért mégesem fogunk unatkozni - sport a tévében

Infostart / MTI

Foci, darts, kerékpározás és lósport a tévék mai műsorában.

Sport 1

19.00: Darts, World Grand Prix, Leicester

Sport 2

13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti

Eurosport 1

15.25: Országúti kerékpár, férfiak, Coppa Bernocchi

Match4

21.00: Labdarúgás, angol negyedosztály, Harrogate Town-Crewe Alexandra

Kezdőlap    Sport    Bár ma nem lesz túl bő a kínálat, de azért mégesem fogunk unatkozni - sport a tévében

sportműsor

sportközvetítés

sport a tévében

