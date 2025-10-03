ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Facebook/FIFA World Cup

Mestermunka és csúcstechnológia – bemutatták a 2026-os foci-vb hivatalos labdáját

Infostart / MTI

Az Adidas egy újabb ikonikus vb-labdát alkotott, amelynek dizájnja a jövő évi házigazdák egységét és szenvedélyét testesíti meg – mondta a FIFA elnöke. A labda neve Trionda, ami magyarra fordítva három hullámot jelent.

Bemutatták a 2026-os labdarúgó-világbajnokság hivatalos meccslabdáját. Az Adidas Mexikóvárosban leplezte le a Trionda nevű modellt. A három rendező, az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó ismert szimbólumai, vagyis a csillag, a juharlevél és a sas is megjelenik a labdán.

Különlegessége, hogy 500 hertzes mozgásérzékelővel látták el, melynek köszönhetően valós idejű adatokat továbbít a videóbírónak, így lehetővé teszi egyes vitatott játékhelyzetek pontosabb elemzését és hozzájárul a precízebb bírói döntésekhez.

Ez a technológia segíthet a kezezések megítélésében vagy az olyan szabálytalan büntetőrúgás észrevételében, amelyet dupla érintéssel hajtanak végre.

A Trionda spanyol elnevezés, magyarra fordítva három hullámot jelent. A FIFA közleménye szerint a játékszeren a három rendező országra utaló piros, zöld és kék színvilág dominál, míg a teljesen új, négypanelű szerkezet folyékony geometriája a labda nevében szereplő hullámokat idézi. Ezek a panelek középen háromszöget alkotnak, utalva a három rendező ország történelmi egyesülésére. Megjelenik a labdán az arany szín is díszítésként, amely tisztelgés a FIFA trófeája előtt, egyben pedig annak a hangsúlyozása, hogy a világbajnokság a nemzetközi szövetség zászlóshajója.

Az Adidas a 15. vb-labdáját ismertetve kiemelte, hogy a mély varrások és a dombornyomott grafika által a Trionda remek aerodinamikával és stabilitással rendelkezik a levegőben, továbbá a tapadását kedvezőtlen időjárási körülmények között is megőrzi.

„Az Adidas egy újabb ikonikus vb-labdát alkotott, amelynek dizájnja a jövő évi házigazdák egységét és szenvedélyét testesíti meg. Alig várom, hogy lássam ezt a gyönyörű labdát a hálóba vágódni. Elkezdődött a visszaszámlálás a valaha volt legnagyobb világbajnokságig, a labda már gurul” – fogalmazott a bemutatón Gianni Infantino, a FIFA elnöke.

A tengerentúli esemény lesz az első vb, amelyen 48 csapat vesz részt. A csoportsorsolást december 5-én az Egyesült Államok fővárosában, Washingtonban tartják.

