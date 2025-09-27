ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.81
usd:
334.03
bux:
99207.79
2025. szeptember 27. szombat Adalbert
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Betlehem Dávid a férfi 1500 méteres gyorsúszás előfutama után a dohai vizes világbajnokságon 2024. február 17-én. A versenyző egyéni csúcsot úszva döntőbe jutott.
Nyitókép: MTI/Derencsényi István

Nyíltvízi úszó Ek: Betlehem Dávid ezüstérmes Horvátországban

Infostart / MTI

Az olimpiai bronzérmes Betlehem Dávid egy héttel barcelonai diadala után ezüstérmet nyert a nyíltvízi úszók Európa-kupa-sorozatának tíz kilométeres versenyén a horvátországi Razanacban.

A magyar szövetség szombati tájékoztatása szerint az edzései elején járó kiválóság csaknem végig vezetett, az utolsó körben azonban a lengyelek juniorja, Bartosz Kapala megelőzte őt.

"Rengetegen voltunk, tizennégy magyar a fiúknál, sokan akartak nagyot homorítani, aztán a negyedik kör végén meguntam a lábturkálást, és nyomtam egy erősebb iramot" – elemezte a történteket Betlehem. "Utólag látható, hogy ötven másodperccel mentem gyorsabban, mint az előző körökben átlagban, más kérdés, hogy egyrészt Kapala jól észre vette, mi a terv, ráállt a lábamra, másrészt hiába gondoltam azt, hogy az utolsó körre így majd maximum ketten-hárman maradunk, öten is el tudtak jönni velem, ami kicsit fura volt. Szóval a lengyel srác aztán beállt előre, és a végén már nem nagyon tudtam utolérni."

A klasszis úszó hozzátette, ugyanazt tudja mondani, mint múlt szombaton, azaz kellett neki ez a verseny, hogy megpróbáljon dolgokat, amikor nincs formában.

"Most megyünk haza, hétfőtől ugyanúgy edzés, mintha mi sem történt volna, két hét múlva már világkupa Golfo Aranciban, ott igyekszem rámenni az aranyra" - árulta el.

Eredmények, Európa-kupa, 5. állomás, Razanac, 10 km:

férfiak:

1. Bartosz Kapala (lengyel) 1:51:05.93 óra

2. Betlehem Dávid 1:51:08.56

… 9. Kreisz Bálint 1:53:13.73

nők:

1. Klaudia Tarasiewicz (lengyel) 1:58:41.22 ó

… 7. Mihályvári-Farkas Viktória 1:59:21.39…

Kezdőlap    Sport    Nyíltvízi úszó Ek: Betlehem Dávid ezüstérmes Horvátországban

európa-kupa

betlehem dávid

nyíltvízi úszás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A mesterséges intelligencia meglepő területeken is egyre jobban kiváltja az embert

A mesterséges intelligencia meglepő területeken is egyre jobban kiváltja az embert
A bírósági tárgyalásokon már most is érvel a mesterséges intelligencia (MI), csak nem az ügyvédek helyett, hanem velük együtt – mondta az InfoRádió Paragrafus című magazinműsorában Lajos Levente ügyvéd, aki szerint meg kell tanulni, hogyan lehet hatékonyan együttműködni az MI-vel, mert nagyon fontos, hogy megfelelő utasításokkal lássuk el – és már ma is egyre jobban helyettesíti az emberi munkaerőt...
VIDEÓ
A világ és Elon Musk: hogy jutunk a Teslától az űrbe? Bazsó Gábor Karotta, Inforádió, Aréna
Kirk-gyilkosság: Kezdődik-e új időszámítás Amerikában? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Gáza: Háború, utolsó vérig? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.29. hétfő, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Óriási méreteket öltött az élelmiszer-pazarlás Németországban

Óriási méreteket öltött az élelmiszer-pazarlás Németországban

A németek évente csaknem 11 millió tonna élelmiszert dobnak ki - hívta fel a figyelmet Alois Rainer mezőgazdasági miniszter a dpa német hírügynökségnek adott nyilatkozatában a jövő hétfőn induló, "Túl jó a kukába" országos szemléletformáló kampány előtt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 39. játékhéten

Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 39. játékhéten

Megkezdték az Ötöslottó 2025/39. heti nyerőszámainak sorsolását, melyet ezúttal is élőben közvetít a Pénzcentrum.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump orders deployment of troops to Portland and authorises 'full force'

Trump orders deployment of troops to Portland and authorises 'full force'

The president says the latest move to send troops to a major US city is "necessary" to protect immigration detention facilities.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 27. 19:15
Az Atlético öt gólt szerezve verte meg a Real Madridot a derbin
2025. szeptember 27. 16:59
Nagy veszteség érte a Barcelonát
×
×
×
×