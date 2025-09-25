ARÉNA
liverpool fc
Nyitókép: Pixabay

Sorsoltak a Ligakupában, ellenfelet kapott a Liverpool is

Infostart

A Crystal Palace lesz a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool ellenfele az angol labdarúgó Ligakupa nyolcaddöntőjében.

Szerda este négy Premier League-csapat is pályára lépett az angol Ligakupa harmadik körében. Míg az Arsenal és a Manchester City egy visszafogott 2–0-val múlta felül a Port Vale-t, illetve a Huddersfieldet, addig a Tottenham és Newcastle is magabiztosabb játékot mutatva lépett át alsóbb osztályú ellenlábasán. A Szoboszlai Dominik és Kerkez Milost is a soraiban tudó Liverpool kedd este nehézkesen, de továbbjutott a másodosztályú Southampton otthonában – idézte fel az Index, amely beszámolt a nyolcaddöntős párosításokról is:

  • Arsenal – Brighton
  • Swansea City – Manchester City
  • Grimsby Town – Brentford
  • Newcastle United – Tottenham
  • Wrexham – Cardiff City
  • Liverpool – Crystal Palace
  • Wolves – Chelsea
  • Wycombe – Fulham

A Liverpool egyébként ebben a szezonban eddig csak egyetlen mérkőzésen nem nyert, az idény nyitányán éppen az FA Kupa-győztes Crystal Palace-szal szemben maradt alul 11-esekkel az Angol Szuperkupáért kiírt összecsapáson a londoni Wembley Stadionban.

