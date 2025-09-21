Pénzügyi összeomlás felé tántorog a legértékesebbnek mondott focicsapat

A beszámoló szerint a klub teljes adóssága június 30-án 637 millió font volt, amelyhez hozzáadódott a nyári átigazolásokra felvett hitel, valamint a korábbi átigazolásokból eredő, még be nem fizetett 447 millió fontos tartozás, amelyből 205 millió fontot egy éven belül kell kifizetniük - írja az index.hu.
A klub a 2025-2026-os szezonban nem vesz részt európai kupasorozatban, ami a bevételek jelentős csökkenéséhez vezet.
A BBC szerint a bevételek így várhatóan „mindössze” 640-660 millió fontra tehetők, ami nem fedezné a klub teljes adósságát. A kisebbségi tulajdonos, Sir Jim Ratcliffe a költségek csökkentése érdekében már tömeges leépítéseket hajtott végre a klubnál.