Casemiro, a Manchester United játékosa (k) megszerzi csapata második gólját az angol első osztályú labdarúgó-bajnokság Manchester United-Chelsea mérkőzésén a manchesteri Old Trafford Stadionban 2025. szeptember 20-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Peter Powell

Pénzügyi összeomlás felé tántorog a legértékesebbnek mondott focicsapat

Infostart

A Manchester United labdarúgóklub a közelmúltban közzétett pénzügyi beszámolója és a New York-i tőzsdének leadott adatai szerint a klub teljes adóssága meghaladta az egymilliárd fontot. A klub a nyáron 105 millió fontos kölcsönt vett fel a hitelkeretéből, hogy fedezze az új játékosok szerződtetését.

A beszámoló szerint a klub teljes adóssága június 30-án 637 millió font volt, amelyhez hozzáadódott a nyári átigazolásokra felvett hitel, valamint a korábbi átigazolásokból eredő, még be nem fizetett 447 millió fontos tartozás, amelyből 205 millió fontot egy éven belül kell kifizetniük - írja az index.hu.

A klub a 2025-2026-os szezonban nem vesz részt európai kupasorozatban, ami a bevételek jelentős csökkenéséhez vezet.

A BBC szerint a bevételek így várhatóan „mindössze” 640-660 millió fontra tehetők, ami nem fedezné a klub teljes adósságát. A kisebbségi tulajdonos, Sir Jim Ratcliffe a költségek csökkentése érdekében már tömeges leépítéseket hajtott végre a klubnál.

Negyvenéves a Balaton legfőbb védelmezője

Negyvenéves a Balaton legfőbb védelmezője
1985-ben adták át a Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer első ütemét. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója az InfoRádióban azt mondta, a szűrőrendszernek kulcsszerepe van a jó vízminőség biztosításában, a természeti értékek fenntartásában és a környezetvédelemben is. A rendszer tisztítása ugyanakkor óriási feladat, nagy kihívást jelent a vízügyi és a természetvédelmi szakembereknek is.
