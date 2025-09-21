Pénzügyi összeomlás felé tántorog a legértékesebbnek mondott focicsapat

A beszámoló szerint a klub teljes adóssága június 30-án 637 millió font volt, amelyhez hozzáadódott a nyári átigazolásokra felvett hitel, valamint a korábbi átigazolásokból eredő, még be nem fizetett 447 millió fontos tartozás, amelyből 205 millió fontot egy éven belül kell kifizetniük - írja az index.hu.

A klub a 2025-2026-os szezonban nem vesz részt európai kupasorozatban, ami a bevételek jelentős csökkenéséhez vezet.

Tegnap nyertek A Manchester United 2-1-re nyert hazai pályán a Chelsea ellen az angol labdarúgó-bajnokság ötödik fordulójának szombat esti mérkőzésén, ezzel a londoniak elveszítették veretlenségüket.



Robert Sánchez, a Chelsea kapusa az ötödik percben durva szabálytalanságért piros lapot kapott, Bruno Fernandes pedig szűk tíz perccel később megszerezte a vezetést a hazaiaknak. Még az első félidőben Casemiro kettőre növelte a United előnyét, de a szünet előtt a brazil légiós megkapta a második sárga lapját, és a kiállítással a két csapat létszáma kiegyenlítődött.



A folytatásban a Chelsea csak szépíteni tudott, így már nem veretlen.

A BBC szerint a bevételek így várhatóan „mindössze” 640-660 millió fontra tehetők, ami nem fedezné a klub teljes adósságát. A kisebbségi tulajdonos, Sir Jim Ratcliffe a költségek csökkentése érdekében már tömeges leépítéseket hajtott végre a klubnál.