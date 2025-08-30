Ígéretes brazil támadó érkezik az NB I-be

A klub szombati bejelentése szerint a 20 éves futballista egy évre kölcsönbe érkezik az Atlético-GO együttesétől, kivásárlási opcióval.

„Nagy lelkesedéssel érkeztem, szeretném gólokkal és jó játékkal segíteni a csapatot, és mindent megtenni azért, hogy együtt sikeresek legyünk. Tudom, hogy ebben a bajnokságban kemény védőkkel kell majd szembenéznem, de szeretem a párharcokat” – fogalmazott a dél-amerikai csatár.

Andrés Jornet, a ZTE sportért felelős elnöke megjegyezte, Daniel Limát Brazília egyik legígéretesebb csatárának tartják, a benne rejlő lehetőség kétségtelen. „Számunkra most az a legfontosabb, hogy minden támogatást és időt megadjunk neki, amire szüksége van ahhoz, hogy beilleszkedjen és megtalálja a helyét. Ha sikerül beverekednie magát a kezdőcsapatba és jó teljesítményt nyújtania, fényes jövő várhat rá” – tette hozzá.

A ZTE öt mérkőzés után négy döntetlennel és egy vereséggel, nyeretlenül a 11. helyen áll a Fizz Ligában.