ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
396.52
usd:
339.42
bux:
103751.98
2025. augusztus 28. csütörtök Ágoston
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: UEFA

BL-sorsolás: Szoboszlai és Kerkez Liverpoolja Sallai Galatasarayával (és a Real Madriddal is) játszik

Infostart

Monacóban folyik a labdarúgó Bajnokok Ligája 2025–2026-os idényének főtáblás sorsolása. Cikkünk folyamatosan frissül.

Az előző idényhez hasonlóan mind a 36 gárda minimálisan nyolc mérkőzést játszik a mostani, télbe átnyúló őszi szakaszban. Négyet odahaza, négyet idegenben. Nincsenek ebben a szakaszban kétszeri találkozások. Részben ebből is következően, nincsen három olyan csapat, amelyik azonos ellenfelekkel nézne szembe.

A csapatokat egyetlen, nagy, 36-os tabellán rangsorolják majd az eredményeik szerint. A január 28-án kialakuló végtabella első nyolc helyezettje közvetlenül a nyolcaddöntőbe jut, a 9-24. helyezettek pedig oda-visszavágós párharcban küzdhetnek meg a 16 közé jutásért, míg az utolsó 12 együttes kiesik. Nem kerül át csapat a BL-ből az Európa-ligába, mint ahogyan az Európa-ligából sem „esik le” senki a Konferencia-ligába.

A nyolcaddöntőtől kezdődő szakasz lebonyolítási rendje hagyományos rendszerű. A döntőt Budapesten, a Puskás Arénában rendezik majd, 2026. május 30-án. (Kellemes meglepetés: sorsolás köré épített műsorban a műsorvezetők helyesen ejtették a Puskás nevet.)

A sorsolás a Chelsea ünneplésével kezdődött, amely tavasszal a Konferencia-liga megnyerésével teljessé tette gyűjteményét, minden, az UEFA által szervezett sorozatot megnyerte legalább egyszer.

Jött egy újabb elismerés: Zlatan Ibrahimovic kapta az elnöki különdíjat. A 2000-es évek egyik legjobb játékosa, az egyebek mellett világbajnok és BL-győztes Kaká is színpadra lépett. Az Egyesült Államokban élő brazil csillag felidézte legszebb BL-emlékeit. Mindketten segédkeznek a sorsolásnál.

Giorgio Marchetti, az UEFA főszakértője mindenféle sorsolásnál, ismertette a tudnivalókat.

A főtábla mérkőzésnapjai:

1. forduló: szeptember 16–18.

2. forduló: szeptember 30.–október 1.

3. forduló: október 21–22.

4. forduló: november 4–5.

5. forduló: november 25–26.

6. forduló: december 9–10.

7. forduló: január 20-21.

8. forduló: január 28.

Néhány csapat ellenfelei (még nem a mérkőzések sorrendjében)

Real Madrid: Manchester City (o), Liverpool (i), Juventus (o), SL Benfica (i), Marseille (o), Olympiakosz (i), Monaco (o), Kajrat (i)

Chelsea: FC Barcelona (o), FC Bayern (i), Benfica (o), Atalanta (i), Ajax (o), SSC Neapel (i), Pafosz FC (o), Qarabag (i)

PSG: Bayern München (h), Barcelona (i), Atalanta (o), Bayer Leverkusen (i), Tottenham (h), Sporting CP (i), Newcastle (o), Athletic Bilbao (i)

Liverpool FC: Real Madrid (o), Inter (i), Atletico Madrid (o), Eintracht Frankfurt (i), PSV Eindhoven (o), Marseille (i), Qarabag (o), Galatasaray (i)

Barcelona: PSG (o), Chelsea (i), Eintracht Frankfurt (o), Club Brugge (i), Olympiakosz (o), Slavia Praha (i), Köbenhavn (o), Newcastle (i)

Kezdőlap    Sport    BL-sorsolás: Szoboszlai és Kerkez Liverpoolja Sallai Galatasarayával (és a Real Madriddal is) játszik

uefa

bajnokok ligája

bl-sorsolás

nemzetközi labdarúgás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő a kijevi rakétacsapásról: mintha Putyin már nem akarna Trump kedvében járni

Szakértő a kijevi rakétacsapásról: mintha Putyin már nem akarna Trump kedvében járni

Az orosz hadsereg majdnem 600 rakétával, illetve drónnal támadta Ukrajnát csütörtökre virradó éjjel, Kijevben a legfrissebb adatok szerint 10 ember meghalt, többtucatnyian megsebesültek, és az ország több régiójában komoly károk keletkeztek – közölték ukrán hírügynökségek és hírportálok. A történtekről Bendarzsevszkij Antont, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatóját kérdezte az InfoRádió.
 

Zelenszkij is reagált a kitiltott parancsnok ügyére

NATO-tisztek is meghaltak Ukrajnában: megszólalt az orosz védelmi tárca

Magyarics Tamás: az amerikaiak ütőkártyái is végesek az orosz–ukrán háborúban

Szijjártó Péter: nem akarunk Ukrajnával egy integrációba tartozni

Borzalmas részletek a Kijevet ért éjszakai orosz légicsapásról – videó

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
A 403. billentyű – és ami előtte volt, meg ami utána jön. Presser Gábor, Inforádió, Aréna
Trump és a háborúk. Barátot akarsz Washingtonban? Vegyél kutyát! Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.29. péntek, 18:00
Florova Anna az OTP Bank hitelezési területének vezetője, ügyvezető igazgató
Ginzer Ildikó az MBH Bank standard kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Új hírek érkeztek az ukránok által támadott kulcsfontosságú orosz olajterminálról

Új hírek érkeztek az ukránok által támadott kulcsfontosságú orosz olajterminálról

Az ukrajnai dróntámadások következtében az orosz Ust-Luga olajexport terminál szeptemberben csak kapacitásának felével, napi 350 ezer hordóval fog működni.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Uniós adóemelés jöhet: Magyarországon 3000 forint fölé drágulhat egy doboz cigaretta

Uniós adóemelés jöhet: Magyarországon 3000 forint fölé drágulhat egy doboz cigaretta

Az Európai Bizottság által tervezett drasztikus jövedékiadó-emelés a dohánytermékekre komoly veszélybe sodorhatja a magyar dohánytermesztést, amely akár felére is csökkenhet a következő években.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
UK tells Russia to stop 'senseless killing' after strikes on Kyiv leave at least 19 dead

UK tells Russia to stop 'senseless killing' after strikes on Kyiv leave at least 19 dead

The UK summoned Russia's ambassador over the attacks, which killed four children and damaged diplomatic buildings.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 28. 18:19
Magyarország a 4. helyen zárt a Szervátültetettek XXV. Világjátékán
2025. augusztus 28. 16:24
A BL-sorsolás előtt: nem volt még ilyen keleti, nem volt még ilyen északi
×
×
×
×