Az előző idényhez hasonlóan mind a 36 gárda minimálisan nyolc mérkőzést játszik a mostani, télbe átnyúló őszi szakaszban. Négyet odahaza, négyet idegenben. Nincsenek ebben a szakaszban kétszeri találkozások. Részben ebből is következően, nincsen három olyan csapat, amelyik azonos ellenfelekkel nézne szembe.

A csapatokat egyetlen, nagy, 36-os tabellán rangsorolják majd az eredményeik szerint. A január 28-án kialakuló végtabella első nyolc helyezettje közvetlenül a nyolcaddöntőbe jut, a 9-24. helyezettek pedig oda-visszavágós párharcban küzdhetnek meg a 16 közé jutásért, míg az utolsó 12 együttes kiesik. Nem kerül át csapat a BL-ből az Európa-ligába, mint ahogyan az Európa-ligából sem „esik le” senki a Konferencia-ligába.

A nyolcaddöntőtől kezdődő szakasz lebonyolítási rendje hagyományos rendszerű. A döntőt Budapesten, a Puskás Arénában rendezik majd, 2026. május 30-án. (Kellemes meglepetés: sorsolás köré épített műsorban a műsorvezetők helyesen ejtették a Puskás nevet.)

A sorsolás a Chelsea ünneplésével kezdődött, amely tavasszal a Konferencia-liga megnyerésével teljessé tette gyűjteményét, minden, az UEFA által szervezett sorozatot megnyerte legalább egyszer.

Jött egy újabb elismerés: Zlatan Ibrahimovic kapta az elnöki különdíjat. A 2000-es évek egyik legjobb játékosa, az egyebek mellett világbajnok és BL-győztes Kaká is színpadra lépett. Az Egyesült Államokban élő brazil csillag felidézte legszebb BL-emlékeit. Mindketten segédkeznek a sorsolásnál.

Giorgio Marchetti, az UEFA főszakértője mindenféle sorsolásnál, ismertette a tudnivalókat.

A főtábla mérkőzésnapjai:

1. forduló: szeptember 16–18.

2. forduló: szeptember 30.–október 1.

3. forduló: október 21–22.

4. forduló: november 4–5.

5. forduló: november 25–26.

6. forduló: december 9–10.

7. forduló: január 20-21.

8. forduló: január 28.

Néhány csapat ellenfelei (még nem a mérkőzések sorrendjében)

Real Madrid: Manchester City (o), Liverpool (i), Juventus (o), SL Benfica (i), Marseille (o), Olympiakosz (i), Monaco (o), Kajrat (i)

Chelsea: FC Barcelona (o), FC Bayern (i), Benfica (o), Atalanta (i), Ajax (o), SSC Neapel (i), Pafosz FC (o), Qarabag (i)

PSG: Bayern München (h), Barcelona (i), Atalanta (o), Bayer Leverkusen (i), Tottenham (h), Sporting CP (i), Newcastle (o), Athletic Bilbao (i)

Liverpool FC: Real Madrid (o), Inter (i), Atletico Madrid (o), Eintracht Frankfurt (i), PSV Eindhoven (o), Marseille (i), Qarabag (o), Galatasaray (i)

Barcelona: PSG (o), Chelsea (i), Eintracht Frankfurt (o), Club Brugge (i), Olympiakosz (o), Slavia Praha (i), Köbenhavn (o), Newcastle (i)