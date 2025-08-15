Ingyenes vonatjárat indul a Balatonhoz, de nem utazhat rajta akárki

A szervezők, a HUMDA Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. közleménye szerint a Csajágra érkező MotoGP Expresszre érvényes belépőjeggyel lehet felszállni.

A csajági vasútállomás és a versenypálya között elektromos transzferbuszok szállítják az utasokat. Ezeket azok a szurkolók is igénybe vehetik majd, akik menetrendszerinti vonattal érkeznek az állomásra.

"Nagy öröm és büszkeség, hogy a Superbike és a Formula-1 kiválóságai után a MotoGP-sorozat legjobb versenyzőit is újra Magyarországon üdvözölhetjük - mondta Schmidt Ádám, a HM sportért felelős államtitkára. - Az a célunk minden hazánkban megrendezett nemzetközi sporteseménnyel, hogy a helyszínre kilátogatók olyan felejthetetlen pillanatokat élhessenek át, amelyeknek köszönhetően hosszú távon is elkötelezik magukat a sport mellett. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani a MÁV-csoportnak, hogy támogatja ezt a küldetésünket és a segítségével még könnyebben elérhető lesz a balatonfőkajári esemény az érdeklődők számára. Biztos vagyok benne, hogy csodálatos sportélményekben lesz része a helyszínen szurkolóknak."

A MÁV-csoport jövő szombaton és vasárnap Budapest-Kelenföldről reggel 7.11-kor indítja a Csajág vasútállomásig közlekedő MotoGP Expressz mentesítő vonatot. A versenyre kilátogatók érvényes belépőjeggyel a vonatot díjmentesen vehetik igénybe. A klímás és emeletes modern KISS motorvonat Csajágig csak Székesfehérváron áll meg. A díjmentes elektromos buszos transzfer a versenypályára 9 órakor érkezik meg. A MotoGP Expressz szombaton 18.20-kor, vasárnap pedig, a MotoGP-futamot követően 16.20-kor indul vissza Csajág állomásról Kelenföldre, székesfehérvári megállással.

Budapest és Csajág között menetrend szerinti vonatokkal is lehet utazni, amennyiben valaki később érkezne, vagy korábban indulna haza. Ezen vonatokhoz is biztosított az elektromos buszos transzfer Csajág és a versenypálya között, ezekre a szerelvényekre azonban nem érvényes a versenyre szóló belépő.