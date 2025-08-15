ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
394.93
usd:
337.5
bux:
105146.55
2025. augusztus 15. péntek Mária
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Pixabay

Ingyenes vonatjárat indul a Balatonhoz, de nem utazhat rajta akárki

Infostart / MTI

A MÁV-csoporttal kötött együttműködésnek köszönhetően a szurkolók számára jövő héten szombaton és vasárnap ingyenesen igénybe vehető KISS járatot biztosítanak a szervezők a gyorsaságimotoros-világbajnokság balatoni versenyhelyszínére.

A szervezők, a HUMDA Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. közleménye szerint a Csajágra érkező MotoGP Expresszre érvényes belépőjeggyel lehet felszállni.

A csajági vasútállomás és a versenypálya között elektromos transzferbuszok szállítják az utasokat. Ezeket azok a szurkolók is igénybe vehetik majd, akik menetrendszerinti vonattal érkeznek az állomásra.

"Nagy öröm és büszkeség, hogy a Superbike és a Formula-1 kiválóságai után a MotoGP-sorozat legjobb versenyzőit is újra Magyarországon üdvözölhetjük - mondta Schmidt Ádám, a HM sportért felelős államtitkára. - Az a célunk minden hazánkban megrendezett nemzetközi sporteseménnyel, hogy a helyszínre kilátogatók olyan felejthetetlen pillanatokat élhessenek át, amelyeknek köszönhetően hosszú távon is elkötelezik magukat a sport mellett. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani a MÁV-csoportnak, hogy támogatja ezt a küldetésünket és a segítségével még könnyebben elérhető lesz a balatonfőkajári esemény az érdeklődők számára. Biztos vagyok benne, hogy csodálatos sportélményekben lesz része a helyszínen szurkolóknak."

A MÁV-csoport jövő szombaton és vasárnap Budapest-Kelenföldről reggel 7.11-kor indítja a Csajág vasútállomásig közlekedő MotoGP Expressz mentesítő vonatot. A versenyre kilátogatók érvényes belépőjeggyel a vonatot díjmentesen vehetik igénybe. A klímás és emeletes modern KISS motorvonat Csajágig csak Székesfehérváron áll meg. A díjmentes elektromos buszos transzfer a versenypályára 9 órakor érkezik meg. A MotoGP Expressz szombaton 18.20-kor, vasárnap pedig, a MotoGP-futamot követően 16.20-kor indul vissza Csajág állomásról Kelenföldre, székesfehérvári megállással.

Budapest és Csajág között menetrend szerinti vonatokkal is lehet utazni, amennyiben valaki később érkezne, vagy korábban indulna haza. Ezen vonatokhoz is biztosított az elektromos buszos transzfer Csajág és a versenypálya között, ezekre a szerelvényekre azonban nem érvényes a versenyre szóló belépő.

Kezdőlap    Sport    Ingyenes vonatjárat indul a Balatonhoz, de nem utazhat rajta akárki

máv

vonat

gyorsaságimotoros-vb

ingyenes

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Megkezdődött az amerikai–orosz csúcs: így találkozott Donald Trump és Vlagyimir Putyin Alaszkában – képek, videó

Megkezdődött az amerikai–orosz csúcs: így találkozott Donald Trump és Vlagyimir Putyin Alaszkában – képek, videó

Péntek este kilenckor megérkezett Vlagyimir Putyin orosz elnök az ukrajnai rendezést szolgáló amerikai–orosz csúcstalálkozó helyszínére, az alaszkai Anchorage-be, ahol nem sokkal korábban leszállt amerikai hivatali partnere, Donald Trump is. A két vezető egyszerre szállt ki a gépéből, majd a vörös szőnyegen kedélyesen üdvözölte egymást.
 

Nagyot fordult a Trump-Putyin találkozó képe

Donald Trump nem akárkivel konzultált a csúcstalálkozó előtt

Elemző: Ukrajnán kívül egy új együttműködés kezdődhet Amerika és Oroszország között

Nagy csapás érte Ukrajnát a háborúban a Patriot rendszerek gyengülése miatt

Trump-Putyin-találkozó: több kijátszható ütőkártyája is van mindkét félnek

Ezt lépte az orosz hadsereg Trump és Putyin találkozója előtt

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Főváros: Lángoló buszok, forró politikai viták. Kiss Ambrus, Inforádió, Aréna
A telefon másképp veszélyes, mint a fáramászás. Velkey György, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.18. hétfő, 18:00
Csizmazia Gábor
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Trump meghozta a döntést, amivel kihúzza a talajt az amerikai megújulóipar alól

Trump meghozta a döntést, amivel kihúzza a talajt az amerikai megújulóipar alól

Az amerikai kormány új szabályokkal szigorítja a nap- és szélerőműprojektek adójóváírási feltételeit, a korábbi „safe harbor” lehetőség jelentős korlátozásával. Az iparág szereplői szerint ez lassíthatja a megújuló kapacitások bővülését és növelheti az energiaárakat - számol be a Reuters.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hatalmas gazdasági fordulatot hozhat a Trump-Putyin találkozó: ez mindent felforgathat

Hatalmas gazdasági fordulatot hozhat a Trump-Putyin találkozó: ez mindent felforgathat

Az ukrajnai konfliktus jelentős gazdasági következményekkel járt: energiaválságot okozott, az élelmiszerárak emelkedéséhez vezetett.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump and Putin holding Ukraine talks after warm greeting in Alaska

Trump and Putin holding Ukraine talks after warm greeting in Alaska

The US and Russian leaders exchanged two handshakes at they met on a red carpet before travelling together to the summit.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 15. 15:31
Vérszemet kapott Budapest sztárja
2025. augusztus 15. 12:01
A többség a Liverpool elsőségét várja – a mesterséges intelligencia nem
×
×
×
×