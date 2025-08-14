A sportkedvelők ma sem fognak unatkozni a tévé előtt - sport a tévében

M4 Sport
19.00: Labdarúgás, Konferencia-liga, selejtező, 3. forduló, visszavágó, ETO FC-AIK Stockholm
Duna World
19.00: Labdarúgás, Konferencia-liga, selejtező, 3. forduló, visszavágó, Paksi FC-Polisszja Zsitomir
Sport 1
18.00: Kézilabda, nemzetközi férfi felkészülési torna, Doboj, al-Ahli - Besiktas
20.00: Kézilabda, nemzetközi férfi felkészülési torna, Doboj, Gummersbach-THW Kiel
Sport 2
13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti
20.00: Baseball, MLB, alapszakasz, Baltimore Orioles-Seattle Mariners
Eurosport 1
12.00 és 18.30: Sznúker, szaúdi mesterverseny, negyeddöntő
Eurosport 2
14.30: Országúti kerékpár, cseh körverseny, 1. szakasz
16.00: Országúti kerékpár, dán körverseny, 3. szakasz
20.00: Golf, PGA Tour BMW Championship, 1.nap
Arena 4
17.00 és 19.00: Tenisz, WTA-torna, Cincinnati
21.00: Tenisz, ATP-torna, Cincinnati