2025. augusztus 14. csütörtök
Nyitókép: Unsplash

A sportkedvelők ma sem fognak unatkozni a tévé előtt - sport a tévében

Infostart / MTI

Foci, kézilabda, lósport, kerékpározás és tenisz, hogy csak néhányat említsünk azokból a sportokból, amelyek küzdelmeiről élő közvetítéseket láthatunk.

M4 Sport

19.00: Labdarúgás, Konferencia-liga, selejtező, 3. forduló, visszavágó, ETO FC-AIK Stockholm

Duna World

19.00: Labdarúgás, Konferencia-liga, selejtező, 3. forduló, visszavágó, Paksi FC-Polisszja Zsitomir

Sport 1

18.00: Kézilabda, nemzetközi férfi felkészülési torna, Doboj, al-Ahli - Besiktas

20.00: Kézilabda, nemzetközi férfi felkészülési torna, Doboj, Gummersbach-THW Kiel

Sport 2

13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti

20.00: Baseball, MLB, alapszakasz, Baltimore Orioles-Seattle Mariners

Eurosport 1

12.00 és 18.30: Sznúker, szaúdi mesterverseny, negyeddöntő

Eurosport 2

14.30: Országúti kerékpár, cseh körverseny, 1. szakasz

16.00: Országúti kerékpár, dán körverseny, 3. szakasz

20.00: Golf, PGA Tour BMW Championship, 1.nap

Arena 4

17.00 és 19.00: Tenisz, WTA-torna, Cincinnati

21.00: Tenisz, ATP-torna, Cincinnati

A sportkedvelők ma sem fognak unatkozni a tévé előtt - sport a tévében

élő közvetítés

sportműsor

sport a tévében

