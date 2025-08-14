A sportkedvelők ma sem fognak unatkozni a tévé előtt - sport a tévében

Letartóztattak egy férfit Washington D. C-ben, miután nekidobott egy szendvicset egy utcán járőröző szövetségi rendfenntartónak - írta meg a CNN. Donald Trump megnövelt szövetségi jelenlétet rendelt el az amerikai fővárosban, hétfőn pedig bejelentette, legalább 30 napra átveszi a városi rendőrség feletti irányítást, és 800 nemzeti gárdistát is bevezényel Washingtonba a bűnözés és a hajléktalanság csökkentése érdekében.