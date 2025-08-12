ARÉNA
2025. augusztus 12. kedd
LONDON, ENGLAND - MAY 17: Joel Ward and Marc Guehi of Crystal Palace lift the trophy as the team celebrate winning the Emirates FA Cup Final match between Crystal Palace and Manchester City at Wembley Stadium on May 17, 2025 in London, England. (Photo by Catherine Ivill - AMA/Getty Images)
Nyitókép: Catherine Ivill - AMA

Megrövidítették a patinás brit labdarúgóklub szurkolóit

Infostart / MTI

A Crystal Palace az Európai Labdarúgó Szövetséget (UEFA) és annak igazságtalannak tartott döntését bírálta azt követően, hogy az FA Kupa győzteseként az Európa-liga helyett csupán a Konferencia-ligában indulhat.

A Crystal Palace honlapján kedden közzétett közleményben kiemelte, miközben a megnyert trófeát kellene ünnepelniük a játékosoknak és a stábnak, "a sportban szerzett érdemek értelmetlenné válnak".

"Úgy tűnik, hogy bizonyos klubok, szervezetek és személyek egyedülálló kiváltsággal és hatalommal rendelkeznek" - áll a kommünikében, amely szerint "növekvő és egészségtelen befolyás" foszlatta szerte a szurkolók álmait, és nem sok jót ígér a kontinens feltörekvő egyesületeinek. A közlemény a CAS tagjainak tiszteletben tartása mellett hangsúlyozta: az eljárás súlyosan korlátozta, sőt, esetükben lehetetlenné tette a tisztességes meghallgatást.

"A rosszul átgondolt szabályok és azok egyenlőtlen alkalmazása megfosztotta a fantasztikus szurkolóinkat attól, hogy történetünk során először az Európa-ligában követhessék a csapatunkat" - bírálta a klub az UEFA-t, amelynek szerinte "koherens, megfelelően kommunikált és alkalmazott szabályokkal, a bizonytalanság feloldását szolgáló észszerű korrekciókkal és következetes szankciókkal" kellene egyenlően kezelnie valamennyi klubot és biztosítani a megfelelő fellebbezési eljárást.

A Crystal Palace további jogi tanácsokat fog kérni az újabb lépések megtétele előtt, ugyanakkor ígéretet tett szurkolóinak arról, hogy "ugyanazzal az elszántsággal és győzni akarással" fog versenybe szállni a Konferencia-ligában, amely "ezt a hihetetlen klubot jellemzi".

A nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) hétfőn elutasította a londoni klub fellebbezését: az egyesület a pályán elért teljesítménye alapján a második számú nemzetközi sorozatban lett volna érdekelt, ám a The Eagle Football Group a többségi tulajdonosa a francia bajnokságban hatodik Olympique Lyonnak is, míg annak elnöke, John Textor a londoni gárdában is részesedéssel rendelkezik. Az UEFA ezért úgy döntött, hogy a francia együttes játszhat az Európa-ligában, mert a saját bajnokságában előrébb végzett, mint az angol együttes, amelyik a Premier League-ben a 12. helyen zárt.

A Crystal Palace - amely vasárnap a Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Liverpoolt győzte le büntetőkkel, és hódította el az Angol Szuperkupát - a CAS-hoz fordult jogorvoslatért, a svájci illetőségű bíróság azonban elutasított kérelmét. Mindez azt jelenti, hogy a londoniak csak a Konferencia-ligában indulhatnak, onnan viszont felkerül az angol bajnoki hetedik Nottingham Forest az Európa-ligába.

