Ijesztő helyzetbe kerültek Xabi Alonsóék a nagy meccs előtt

A floriadiai Palm Beachen készülő Real Madrid egy nagy vihar miatt eleve egyórás késéssel tudott csak elindulni New Yorkba. A Marca rekonstruálta az utat, és elöljáróban megjegyzi, hogy ez volt a Real Madrid egyik legkényelmetlenebb utazása az utóbbi években. A Real Madrid kedden helyi idő szerint 16 órakor indult volna New Yorkba, miután befejezte az utolsó edzést a PSG elleni klub-vb-elődöntőre készülve. A tréningen minden a legnagyobb rendben volt, de utána kezdtek rosszra fordulni a dolgok – idézi a magyarnemzet.hu.

A csapat charterjárata a West Palm Beach repülőtéren a trópusi vihar miatt nem tudott felszállni, csak másfél órás késéssel. A tervek szerint Courtois, Valverde és Jacobo 19.15-kor nyilatkozott volna New Jersey-ben a médiának, Xabi Alonso vezetőedző sajtótájékoztatójára pedig 19.30-kor került volna sor, és a késés ellenére ekkor még a Real Madrid és a FIFA is úgy kalkulált, hogy ez így is lesz majd.

18.55-kor azonban a Real Madrid arról számolt be, hogy még mindig a levegőben vannak, köröznek. Virginia fölött egy „extra kört” is megtettek, mielőtt beléphettek volna New York légterébe. Több repülőtér is szóba jöhetett volna a leszállásra, de sokáig nem kaptak engedélyt. Így tájékoztatták a FIFA-t, hogy nem tudnak időben odaérni a sajtótájékoztató helyszínére.

A PSG vezetőedzője, Luis Enrique 19 órakor megkezdte a sajtótájékoztatóját, és fél órán át a média rendelkezésére állt, mivel a Real Madrid gépe ekkor még a levegőben volt. A FIFA 19.45-kor közölte, hogy Xabi Alonso sajtótájékoztatója elmarad, a Real Madrid pedig végül 20.53-kor landolt a tervek szerinti LaGuardia repülőtér helyett Newarkban. A küldöttség 22 órakor (közép-európai idő szerint hajnal 4-kor) foglalta el a szállását, ami nem éppen ideális érkezés egy nagyon fontos meccs előtt. Xabi Alonso, bár meggyötörtnek tűnt, azt mondta, hogy nem nagyon fáradt.