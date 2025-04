Babos Tímea: nem teher, sőt örülök neki, hogy most nekem jut vezérszerep a válogatottban

Szerdától két kulcsjátékosa nélkül szerepel a magyar női teniszválogatott a Billie Jean King-kupa Euroafrikai zóna I-es csoportjában, Litvániában. Udvardy Panna térdproblémák, Gálfi Dalma pedig betegsége miatt nem játszik a vilniusi tornán. Bardóczky Kornél szövetségi kapitány ugyanakkor számíthat a világranglistán jelenleg 91. Bondár Annára, illetve visszatér a válogatottba a párosban háromszoros világbajnok, négyszeres Grand Slam-győztes Babos Tímea. Tóth Amarissa, Stollár Fanny és Nagy Adrienn lesz még tagja a magyar csapatnak, amely Belgiummal és Görögországgal került egy csoportba. Az első két helyezett jut tovább a rájátszásba, melynek párharcait pénteken rendezik. A zárónapon a francia–török–svéd csoportból kaphat ellenfelet a magyar válogatott.

Babos Tímea az InfoRádióban elmondta: nagyon boldog, hogy hosszú idő után ismét szerepet kap a válogatottban, mert mindig jó érzés számára, amikor felveheti a nemzeti színű melegítőt. Néhány nap alatt több meccset is játsszanak a litván fővárosban, és nagyon reméli, hogy hasznos tagja lesz majd a magyar csapatnak. Úgy véli,

az elmúlt hetekben, hónapokban nyújtott teljesítménye alapján jó formában van, és ezt szeretné bizonyítani a vilniusi tornán is.

A négyszeres Grand Slam-győztes teniszezőnőtől elsősorban párosban lehet jó eredményeket várni, de az említett visszalépések miatt a szövetségi kapitány akár egyesben is megadhatja neki a lehetőséget a szereplésre. Babos Tímea hozzátette: úgy készül, ha kell, bevethető legyen egyesben is. „Reméljük, nem lesznek sérülések, és akkor nem kell ezen gondolkodni, de ha úgy alakul, akkor természetesen mindent megteszek azért, hogy egyesben is minél jobban szerepeljek” – jegyezte meg a háromszoros világbajnok.

Felidézte, hogy 16 évesen debütált a felnőtt válogatottban, azóta pedig szép sikereket ért el pályafutása során. Elismerte, hogy korábban voltak nehezebb időszakai is, az elmúlt hónapokban azonban ismét jöttek a jó eredmények, ami sok erőt ad neki a folytatásra. Mint fogalmazott,

számára nem teher, hogy tapasztalt játékosként most vezető szerepet kell betöltenie a csapatban, sőt szívesen vállalja ezt.

Úgy érzi, a szövetségi kapitány mellett a csapattársai is megbíznak benne. Kiemelte, hogy nagyon jó a hangulat a csapaton belül, és nagyon motiválja, hogy jól szerepeljenek a Billie Jean King-kupában. Nem tartja magát veteránnak, azt gondolja, 31 évesen „abszolút nem számít annak a teniszben”.

Babos Tímea megjegyezte: ha jó eredményeket ér el, edzeni is könnyebb, márpedig az utóbbi időben nem lehet erre panasza. Mint mondta, újra vannak céljai, motiválják az újabb feladatok, így pedig „napi szinten is könnyebb odaállni a pályára”. Bevallotta, hogy most már azért nem úgy edz, mint évekkel ezelőtt, amikor karrierje csúcsán volt, hiszen jobban oda kell figyelnie arra, hogy mit és mennyit vállal, illetve az is befolyásoló tényező, hogy mihez van kedve. „Mindig melós játékos voltam, és az vagyok mind a mai napig.

Nekem nem fáj a kemény munka. Napi szinten mindent megteszek azért, hogy ott lehessek az élmezőnyben”

– tette hozzá a teniszezőnő.

A célokkal kapcsolatban úgy fogalmazott, az a legfontosabb, hogy jó hangulatú, pozitív hetet zárjanak Vilniusban, és mindenkit elkerüljenek a sérülések. Bízik benne, hogy a magyar csapat valamennyi tagja élvezni fogja a meccseket. Megjegyezte: sokszor nagyon nehéz beszorítani az éves programjukba a válogatott szereplést, de természetesen nagyon fontos, hogy címeres melegítőben léphetnek pályára.

„Örülnék, ha jó eredményt érnénk el Litvániában, de én azzal lennék a legelégedettebb, ha jó hangulatban jó meccseket tudnánk játszani” – összegzett Babos Tímea.