Marco Rossitól Golovin Vlagyimirig – a magyar csapatsportok sikerei és kudarcai 2024-ben

A magyar labdarúgó-válogatott ismét – sorozatban harmadszor – részt vehetett az Európa-bajnokságon. A kontinensviadal előtt négy felkészülési mérkőzése volt a nemzeti együttesnek. Marco Rossi szövetségi kapitány gárdája márciusban kétszer lépett pályára. Mindkétszer hazai pályán, először a törökök ellen győzött 1-0-ra, majd Koszóvó ellen nyert 2-0-ra. A válogatottnak közvetlenül az Eb előtt két meccse volt még, először Írországban 2-1-re kikapott, majd Debrecenben fogadta Izraelt, amelyet 3-0-ra felülmúlt.

A nemzeti együttes három csoportmérkőzés előtt állt. A válogatott az első fordulóban Svájccal csapott össze, és 3-1-es vereséget szenvedett. A második körben a házigazda németek ellen léptek pályára Marco Rossi játékosai, akik 2-0-ra maradtak alul. Az utolsó fordulóban Skócia volt az ellenfél, amely ellen végül Csoboth Kevin hajrában szerzett góljával 1-0-ra nyertek a magyarok, és csoportharmadikként maradt esélyük a továbbjutásra, ez azonban más hátralévő meccsek eredményétől is függött. A magyarok utolsó reménye az volt, hogy a már biztos csoportelső portugálok legyőzzék a grúz nemzeti tizenegyet, meglepetésre azonban 2-0-ra kikaptak, így a magyarok búcsúztak a kontinensviadaltól. Marco Rossi a kiesés után azt mondta, csalódásként élete meg a válogatott Eb-szereplését.

A magyar válogatottra ősszel Nemzetek Ligája-meccsek vártak. A divízióban a németek, a hollandok és a bosnyákok voltak az ellenfelek. A németek elleni rajt nem sikerült jól, a magyarok idegenben 5-0-s kiütéses vereséget szenvedtek, majd a második fordulóban a bosnyákok ellen hazai pályán 0-0-ás döntetlennel zártak. A hollandok ellen hazai pályán 1-1-es döntetlent ért el Marco Rossi csapata, amely ezután idegenben 2-0-ra már legyőzte Bosznia-Hercegovinát. Az utolsó előtti körben Hollandiába utazott a magyar csapat, és 4-0-ra kikapott Amszterdamban, ahol az immár pályaedzőként dolgozó Szalai Ádám rosszulléte is befolyásolhatta a magyar játékosok teljesítményét. A zárófordulóban hazai pályán 1-1-es döntetlennel zárt a válogatott Németországban, amely legközelebb márciusban Törökország lép pályára.

Ezzel még nem ért véget a válogatott futballév, hiszen december 13-án sorsolták ki a 2026-os világbajnokság európai selejtezőcsoportjait. A magyar labdarúgó-válogatott a Portugália–Dánia Nemzetek Ligája-negyeddöntő győztesével, valamint Írországgal és Örményországgal került egy csoportba.

Csak a Fradi

Klubszinten továbbra is a Ferencváros hozta a legjobb eredményeket. A zöld-fehérek sorozatban hatodszor hódították el a bajnoki címet, és harmincötödször lettek elsők az élvonalban. A Fradi tavasszal is pályára léphetett az európai kupaporondon. Az Európa-konferencialigában a 16 közé kerülésért rendezett párharc után esett ki, miután mindkét meccsén kikapott a görög Olympiakosztól. Az FTC ősszel az Európa-ligában szerepelt. Az új lebonyolítású sorozat alapszakaszának a hatodik. utolsó őszi fordulójában a 5-0-ra kikapott a görög PAOK-tól, így egyelőre nem tudta biztosítani a továbbjutását. A most zajló bajnokság őszi idénye után a Puskás Akadémia vezeti a tabellát a Ferencváros előtt. A nőknél a 2023-24-es idény végén szintén a Ferencváros lett az aranyérmes.

Kéz a kézben

A magyar kézilabda-válogatottak remek teljesítményt nyújtottak. A női válogatott bravúros eredménnyel zárta a részben magyar rendezésű Európa-bajnokságot, de a férfiak is büszkék lehetnek a kontinensviadalon elért ötödik helyükre, ráadásul mindkét nemzeti csapat ott lehetett a nyári olimpián.

A férfiak Izlandot, Szerbiát és Montenegrót legyőzve jutottak tovább Eb-csoportjukból, majd a horvátok elleni középdöntőbeli győzelemnek köszönhetően az ötödik helyért játszhattak Szlovénia ellen, amelyet végül egy góllal, 23-22-re legyőztek, így a férfi kézilabda-válogatott fennállása legjobb Európa-bajnoki helyezését érte el a kontinenstornán.

A férfi válogatott megszerezte a jogot az olimpiai kvalifikációs tornán való részvételre, amelyen hazai pályán léphetett pályára, és az utolsó fordulóban egy emlékezetes összecsapáson 30–27-re legyőzte Portugáliát, így készülhetett a párizsi nyári játékokra. Az olimpia azonban nem sikerült jól a nemzeti csapatnak, amely először meglepetésre kikapott Egyiptomtól, majd legyőzte Argentínát, ezután egy góllal kikapott a norvégoktól, majd Dániától is, így az utolsó körben a továbbjutásért a házigazdákat kellett volna legyőzni, de a magyarok négygólos vereséget szenvedtek, és ezzel búcsúztak az olimpiától.

A női válogatott magabiztosan jutott ki az olimpiára, miután a férfiakhoz hasonlóan szintén magyarországi selejtezőn a nagy rivális svédeket is legyőzve csoportelső lett. A 2004-es nyári játékok óta először fordult elő, hogy a magyar női és férfi nemzeti csapat is ott volt a mezőnyben. A női együttes az Angola elleni döntetlen mellett a brazilok és a spanyolok legyőzésének köszönhetően a csoportja harmadik helyén végezve jutott a kieséses szakaszba. Aztán a negyeddöntőben egy emlékezetes meccsen, kétszeri hosszabbítás után kapott csak ki 36-32-re a svédektől, így nem folytathatta szereplését Párizsban. Az akkor még szomorú játékosok nem tudhatták, hogy ennél is emlékezetesebb szereplést vár rájuk a részben magyar rendezésű Európa-bajnokságon. A szövetség és a szakmai stáb előzetesen az első hat hely megszerzését tűzte ki célul a torna előtt, akkor azonban még nem gondolhatták, hogy szabályosan átgázolnak a riválisokon. A csoportkörben a törökök és az észak-macedónok mellett a nagy rivális svédek ellen is simán nyertek a magyarok. A középdöntőben Montenegró, Lengyelország és Románia ellen is magyar siker született. Az első vereségét a csapat a franciák ellen szenvedte el, de ekkor már lehetett tudni, hogy bejutottak az elődöntőbe Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány tanítványai. A négy között az olimpiai bajnok norvégok vártak a magyarokra, és simán győztek, majd a fináléban a dánok ellen a tornát is megnyerték. A magyar válogatott végül bronzérmes lett, miután egy góllal legyőzte a franciákat. Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány szerint a válogatott tagjai a bronzmérkőzésen már nem foglalkoztak a fáradtsággal és csak a megbeszélt feladatokra koncentráltak. A szakember reálisan látja a nemzetközi mezőnyt és a magyar együttes erejét, de az álmait nem adja fel, olimpiai bajnok szeretne lenni.

A klubszezon legjelentősebb sikerét a Győr érte el, amely újra megnyerte a Bajnokok Ligáját. A budapesti MVM Dome-ban rendezett Final Four döntőjében a győriek magabiztosan győztek a német Bietigheim ellen, ezzel megszerezve a klub történetének hatodik BL-elsőségét. A női bajnokság a másik meghatározó zöld-fehér együttese, a Fradi sikerével ért véget. A férfiaknál a bajnokságot pontveszteség nélkül nyerte meg a Veszprém, története 28. bajnoki címét megszerezve. A BL-ben a nyolcaddöntőben a Veszprém a Szegedet búcsúztatta, majd a következő körben a dán Aalborg ellen kiesett.

Elázott a papírforma

A vízilabdázóknak is eseménydús évük volt. Az idény az Európa-bajnoksággal indult. A férfiak az olaszok és a görögök ellenében csoportelsőként jutottak tovább, majd a szerbeket a nyolc között büntetőkkel ejtették ki, az elődöntőben a horvátok következtek, és nyertek 11-8-ra, a bronzmeccsen végül az olaszoktól is kikapott 12-7-re a magyar együttes, amely végül negyedik lett. A női nemzeti csapat a csoportból továbbjutva a nyolcaddöntőben kiütötte a cseheket, majd a nyolc között 12-11-re kikapott az olaszoktól és végül az ötödik helyen zárt, miután a helyosztón legyőzte a franciákat.

A következő erőpróba a vizes világbajnokság volt. A vb-címvédő férfiak a negyeddöntőben estek ki, miután 11-10-re kikaptak a franciáktól, és végül a hetedik helyen végeztek. A nők sikeresebbek voltak a vb-n. A válogatott magabiztosan lett csoportelső, majd a kieséses szakaszban Hollandiát és Görögországot is büntetőkkel ejtette ki, így bejutott a fináléba. A döntőben a világverő Egyesült Államok volt az ellenfél, amely egy végig kiélezett meccsen csak egy góllal győzte le a magyarokat, akik így ezüstérmesként zárták a dohai vb-t.

A következő nagy esemény a párizsi olimpia volt. A férfiak egészen az elődöntőig meneteltek, ahol ismét a horvátoktól kaptak ki egy góllal, majd a negyedik helyen zártak, miután büntetőkkel vereséget szenvedtek az Egyesült Államoktól. A nők a csoportból továbblépve, a kieséses szakaszban a negyeddöntőben egy góllal kikaptak az amerikaiaktól, végül a helyosztókon folytatva a görögöket, majd az olaszokat is legyőzve az ötödik helyen végeztek.

A klubfronton ismét jelentős sikert ért el a magyar vízilabda, miután a Ferencváros megnyerte a Bajnokok Ligáját. Az FTC a Máltán rendezett négyes döntő fináléjában egy góllal győzte le az utóbbi három évben győztes olasz Pro Reccót. Az Fradi – amely ezt megelőzően soha nem győzte le az olasz sztárcsapatot – 2019 után története során másodszor hódította el a legrangosabb európai trófeát, Nyéki Balázs pedig első szezonjában vezetőedzőként rögtön triplázott.

Újra az elitben

A magyar hokiéletben is komoly eredmények születtek, köszönhetően a férfi jégkorong-válogatottnak. A nemzeti együttes Bolzanóban vett részt a divízió I-es világbajnokság A csoportjában. A magyarok a japánok elleni 3-1-es győzelemmel kezdték a tornát, majd legyőzték 6-2-re Dél-Koreát, Romániától viszont kikaptak 2-1-re, majd 3-2-re nyertek a házigazda olaszok ellen. Az utolsó körben a magyaroknak mindenképpen győzniük kellett a szlovénok ellen, és egy végletekig izgalmas mérkőzésen 2-1-re nyertek is, ezzel ismét feljutottak a 16 csapatos elitbe.

Egy ponton múlt

Bravúros eredményre készült a magyar női kosárlabda-válogatott is. A nemzeti együttes hazai pályán léphetett pályára az olimpiai selejtezőben, ahol Japán, Spanyolország és Kanada volt az ellenfél. A magyarok az első körben kikaptak Kanadától, a második fordulóban bravúrral legyőzték Japánt, majd a zárókörben szükség lett volna spanyolok elleni sikerre is, a végjátékban azonban a magyarok 73-72-re kikaptak, így lemaradtak a párizsi játékokról.