A FIFA már csütörtöktől világbajnokságot rendez az arab világban

A klubvilágbajnokságot, ha úgy tetszik, a régi metódus szerint bonyolítják le, mégpedig az Arab Emírségekben. Hét csapat hivatalos rá, a hat konföderáció legtekintélyesebb klubkupa-sorozatának győztese, valamint a rendező ország bajnokcsapata.

Ugyanakkor az eredeti tervek másról szóltak. A FIFA, illetve elsősorban az elnök, Gianni Infantino, egy nagyszabású, huszonnégy csapatos klubvilágbajnoki tornát álmodott.

Ezt 2021 júniusában és júliusában tartottak volna, ám a 2020-as nyári olimpia elhalasztása és a világjárvány miatt teljesen át kellett írni a futballnaptárat. Mint emlékezetes, 2021 nyarán rendezték az Európa-bajnokságot és a Copa Américát, majd a tokiói olimpiát. Ezek mellé nem fért volna még be az új rendszerű klubvilágbajnokság, amelyet egyébként a FIFA előbb 2022-re, majd 2023-ra halasztott, de egyelőre kérdéses, lesz-e egyáltalán valamikor.

A FIFA 2020. december 4-én Japánnak adta az első, 2021 decemberére tervezett, új rendszerű klubvilágbajnokság megrendezésének a jogát, ám vélhetően a koronavírus-járvány miatt – már a tokiói olimpia vége után – a Japán Labdarúgó-szövetség felmondta a szerződést. Lépését azzal indokolta, hogy nincs értelme nézők nélkül megrendezni a tornát.

Az új helyzetben több ország is jelentkezett a rendezésre, például Brazília, Egyiptom, Katar, Szaúd-Arábia, Dél-Afrika és az Egyesült Arab Emírségek. A FIFA utóbbit választotta, s egyúttal 2022 elejére halasztotta a korábban mindig az esztendő decemberében rendezett tornát.

Maradt a régi lebonyolítási rend. Két stadionban tartják a mérkőzéseket Abu-Dzabiban, az egyik az emirátusok tulajdonképpeni első emberéről, Mohammed bin Zajedről elnevezett, a másik pedig az al-Nahjan Stadion.

Szokás szerint rendeznek majd egy selejtezőt, ezen a hazai csapat, az Arab Emírségek 2020–2021-es bajnoka, az al-Dzsazira játszik majd az óceániai térség csapatával, a Tahitiről érkező AS Pirae gárdájával. Aki szereti a különleges csapatokat, a különleges futball nézni, érdemes lesz követni a Pirae mérkőzését, egyetlen francia játékos kivételével ugyanis kizárólag tahitiak alkotják.

Ezzel szemben az al-Dzsazira épít külföldiekre, vannak brazil és afrikai játékosai is, sőt egy szerb is, a vajdasági származású Milos Koszanovics.

Ennek a párharcnak a győztese bekerül majd a negyeddöntőbe, ahol a két nagy, az európai és a dél-amerikai résztvevő erőnyerő. Az al-Dzsazira vagy az AS Pirae majd a szaúdi al-Hilallal mérkőzik az elődöntőért. A szaúdiak nyerték meg az Ázsiai Bajnokok Ligáját legutóbb, 2019 után szerepelnek majd újra a klubvilágbajnokságon. Övék a térség egyik leggazdagabb, legtekintélyesebb csapata, az IFFHS, a labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet bő két évtizeddel ezelőtt a XX. század legjobb ázsiai futballklubjának választotta.

Portugál a vezetőedzője, Leonardo Jardim, aki korábban egyébként görög és francia bajnok is volt az Olympiakosszal, illetve a Monacóval. A csapatnak akad olyan dél-koreai és nigériai légiósa is, aki részt vett a 2018-as világbajnokságon, Odion Ighalo a Manchester Unitedben is játszott. A hazai játékosokra épül a szaúdi válogatott.

A másik ágon egy mexikói és egy egyiptomi együttes szerepel, a Monterrey és az al-Ahli. Előbbi ötödször, utóbbi hetedszer vesz részt a klubvilágbajnokságon, ez jelzi, hogy mindkettő kontinense, térsége meghatározó csapata.

Érdekes helyzetet teremt, hogy az egyiptomi játékosok egy része egyelőre Kamerunban, az Afrikai Nemzetek Kupáján szerepel, vasárnap még játszaniuk kell vagy a döntőben, vagy a harmadik helyért, miközben a Monterrey elleni találkozó napja a szombat… Az egyiptomi lapok szerint az al-Ahlinak szombaton a válogatottjai nélkül kell kiállnia, a hat kulcsember csak akkor megy a klubvilágbajnokságra, ha vége a kameruni tornának, az al-Ahli pedig bejut az elődöntőbe Abu-Dzabiban. S persze szidják a FIFA-t, hogy így összerakta a két időpontot.

A Javier Aguirre, az Európában talán leghíresebb mexikói edző által dirigált Monterrey a teljes csapatával érkezhet az Emírségekbe.

Két csapatot nem említettünk még, a két erőnyerőt, a már biztosan elődöntős Palmeirast és Chelsea-t. A brazilok 365 napon belül kétszer is megnyerték a Libertadores-kupát, okkal tartják magukat Dél-Amerika legjobbjának. Leghíresebb játékosuk az olimpiai bajnok kapus, Weverton, aki a januári vb-selejtezőkön is tagja volt a brazil válogatott keretének.

A Chelsea 2012 után szerepel majd ismét a klubvilágbajnokságon. Thomas Tuchel és stábja bő egy évvel ezelőtt vette át a csapatot, azóta ez lehet az ötödik sorozat, amelyben a trófeáért játszik a csapat. Akad némi bizonytalanság a Kékek utazó kerete kapcsán, mert az oltatlan játékosok nem tarthatnak a csapattal.

A gárda a hétvégén lejátssza a Plymouth Argyle elleni FA-kupa-mérkőzést, majd útra kell az Emírségekbe, várhatóan a felépült Christensennel, Chalobahhal és Reece Jamesszel a fedélzeten.

Nyitókép: Marc Atkins/Getty Images