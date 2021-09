Rábólintottak a FIFA-nál a kétévenkénti világbajnokságra

A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) technikai bizottsága támogatja, hogy 2026-tól kétévente rendezzenek világbajnokságot az eddig szokásos négyéves ciklus helyett.

A francia Arsene Wenger által vezetett bizottság – amelyben több korábbi klasszis labdarúgó is tag, és Dohában ülésezett a napokban – csütörtökön hozta nyilvánosságra hivatalosan javaslatát, amelyről már korábban szivárogtak ki információk, és a sportág több főszereplőjénél heves ellenkezésre talált. Így az európai szövetségnél (UEFA), valamint az európai bajnokságok és klubok körében is. Szerintük a naptár így is túlzsúfolt és az éljátékosok túlterheltek.

Wengerék és a FIFA álláspontja szerint viszont sok ország esetében az egyetlen igazi sportági húzóesemény a vb, ami mellett így szakmai indokok és erős gazdasági érvek is szólnak. A technikai bizottság továbbá azt is javasolta, hogy a kontinensbajnokságok rendszerén is változtassanak, azokat 2027-től páratlan években rendezzék meg, így lehetőséget biztosítva, hogy 2026 után már 2028-ban is vb-t lehessen rendezni.

A kétévenkénti vb-rendezés Gianni Infantino FIFA-elnök forradalmi terve, az erről szóló tanulmány elkészítéséhez a szervezet 211 tagjából 166 támogatását sikerült megnyernie májusban.

Nyitókép: MTI/EPA/Mahmud Háled