Marco Rossi: "a következő kerethirdetésnél ne lepődjenek meg!"

A magyar labdarúgó-válogatott nagyon nehezen, 2-1-re győzött Andorra ellen szerdán vb-selejtezőn, az érintettek így látták.

"Az első fél órát követően azt gondolhattuk, eldől a mérkőzés, de ezt követően úgy kezdtünk játszani, mint az angolok ellen, amikor elfelejtettük az első gól után, mit kellene csinálnunk. Nem lehet négyszer-ötször úgy érkezni a 16-oson belülre, hogy abból nem lesz semmi. Túl sokszor hibáztunk az ellenfél 16-osán belül, lesz mit megbeszélnünk" - mondta értékelésében Marco Rossi.

A kapitány kissé ingerülten úgy nyilatkozott, a következő kerethirdetéskor ne lepődjenek meg, ha azok a játékosok nem kapnak meghívást, akik nem teljesítik az általa elvártakat.

"Ha mi nem nyújtjuk akkor a maximumot, akkor bizony

Andorra ellen össze kell tennünk a kezünket a végén, hogy nyertünk.

Hat nap alatt fordult a világ, mi voltunk a nagy hősök, bár én mondtam, hogy két lábbal álljunk a földön, most pedig mi vagyunk, akiket ki kell dobni a kukába. Hallom, hogy mondjon le, olyan játékosokat hívjunk be, akik korábban már voltak? Három évvel ezelőtt a Nemzetek Ligája harmadik csoportjában szerepeltünk, most sztárcsapatokkal fogunk találkozni, ott voltunk az Eb-n, most pedig én szégyellem magam az ötvenezer ember előtt, de

öngyilkos nem lehetek, mert családos ember vagyok"

- fakadt ki Marco Rossi.

Koldo Álvarez, a vendégek szövetségi kapitánya arról beszélt, hogy az első húsz percet leszámítva egyenragú ellenfelei tudtak lenni a magyar válogatottnak, és a végén még a pontszerzésre is esélyük volt. A szakember megjegyezte, nagyon szépen küzdött a csapata egy olyan ellenféllel szemben, amely kiválóan szerepelt a nyári Európa-bajnokságon.

