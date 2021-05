Deutsch Tamás: már szétválaszthatatlan a sport és a digitalizáció

Szabó Tünde sportért felelős államtitkár videoüzenetben köszöntötte a konferencia résztvevőit, és már beszéde elején leszögezte, talán nem túlzás kijelenteni, hogy a kiemelt sportrendezvényeken alkalmazott digitális megoldások terén szinte ugyanolyan versengés tapasztalható, mint a sportolók között.

Ma már a megfelelő számítástechnika nélkül gyakorlatilag megvalósíthatatlan egy sportesemény – magyarázta Szabó Tünde –, ahogyan az is tudható, hogy a mérkőzéseket, versenyeket akár a helyszínen, akár a távolból követő szurkolók mind teljesebb körű kiszolgálása az okoseszközeiken keresztül szintén egyre magasabb színvonalat kíván. Emellett a televíziós közvetítéshez nyújtott digitális és statisztikai adatszolgáltatás is hihetetlen fejlődésen megy keresztül, és maguk a résztvevők is a legfejlettebb technikával és szoftverekkel igyekeznek a sportolók teljesítményét kielemezni.

Jóllehet, a sportvilág számára is súlyos megrázkódtatást jelentett a koronavírus, ám épp a digitális szolgáltatások lettek azok a területek, amelynek szerepe, értéke a korábbinál jobban felértékelődött – tette hozzá,

„hiszen a sport él és élni akar.”

Az államtitkár szavai szerint nem véletlen, hogy csupán néhány hónap telt el a világjárvány kirobbanását követően, amikor a nagy sportesemények visszatértek a pályákra, miközben a digitális szakma minden korábbinál intenzívebben dolgozott újabb és újabb megoldásokon, hogy a lehető leghatékonyabban kárpótolja a rajongókat a helyszíni élmény elmaradásáért, és hogy eközben a sportolók legalább virtuálisan is érzékeljék, hogy ugyanúgy ezrek és milliók követik őket, mint korábban.

Szabó Tünde példaértékűnek nevezte, amit a szakemberek ezen a téren elértek az elmúlt évben, még ha a sport úgy az igazi, ha az emberi tényező játssza a főszerepet a pályán és a lelátókon egyaránt. „Mégis, az elmúlt év sok mindenre megtanított bennünket: átalakult az értékrendünk, így sok eleinte ideiglenesnek tekinthető megoldás akár véglegessé is válhat” – fogalmazott a sportért felelős államtitkár.

Deutsch Tamás: semmi kivetnivaló nincs a digitalizációban

Vitán felül álló kérdés, hogy a sport, annak minden ága, minden megjelenési formája a világ minden pontján hihetetlenül nagy ütemben fejlődik – fogalmazott Deutsch Tamás a Digitalizáció a sportban című előadásában. Kiemelte, a világ minden pontján egyre több emberhez ér el a mozgásgazdag életmód, egyre több ember személyes életének a részévé válik az, hogy ő maga is „nem csupán” a professzionális, legkiválóbb sportolók sportteljesítményét kíséri figyelemmel, hanem a személyes életének is – fiatalként, fiatal felnőttként, aktívkorúként, sőt idős polgárként is – az aktív sporttevékenység része lesz.

A szabadidősport, a sokak sportja – korábbi helytelen kifejezéssel – a világon mindenhol nagy ütemben fejlődik, ezért volt helyes döntés az, hogy majd egy évtizeddel ezelőtt útjára indult a magyar történelem legnagyobb sportfejlesztési programja – tette hozzá a Magyar Olimpiai Bizottság alelnöke, aki szerint két, a fejlődéssel és a gyarapodással leírható folyamat: a digitalizáció és a sport kapcsolódik össze, nemcsak a Digital Sport Summit '21 konferencián, hanem az emberek hétköznapjaiban is.

A sport világát érő digitalizációban, a sport világában tapasztalható digitális fejlesztésekben semmi kivetnivaló nincsen – hangsúlyozta az MTK elnöke.

„Teljesen természetes, hogy a sport minden területén megjelent és már évtizedek óta a hatását kifejti a digitalizáció.”

Ugyanakkor Deutsch Tamás fontosnak tartja tisztázni, hogy nem szabad egyenlőségjelet tenni egy nagyon izgalmas új sporttevékenység, az e-sport és a sportban megjelent digitalizáció között. Hiszen, mint sorolta, a sportolók felkészítésében, a sportolók teljesítményének mérésében és elemzésében, a sportfogadások világában, a sportmédiában, a sportközvetítésekben, a sportlétesítmények tervezésében-üzemeltetésében, a jegyértékesítésben és az esemény szervezésben is, a szabadidősport tevékenységet segítő digitális alkalmazások világában, vagy éppenséggel a „big datát” tekintve a digitalizáció már mind jelen van a sportban.

A kérdés az – hangsúlyozta végezetül előadásában a korábbi sportminiszter –, hogy a magyar sport és a magyar digitalizáció minél szélesebb körű összekapcsolásával segítjük-e a sporton belüli digitalizációval is azt, hogy a magyar digitális átalakulás sikeres legyen, és segítjük-e a digitális fejlesztésekkel a magyar sportot abban, hogy kiemelkedő, a világ élvonalába tartozó nemzetközi eredményességét megőrizze.

