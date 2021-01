Klubot váltott az ötszörös olimpiai bajnok Kozák Danuta

A világklasszis Kozák Danuta ötször nyert olimpiai bajnoki címet, 14-szer világbajnokságot, 17-szer Európa-bajnokságot és háromszor győzött az Európa Játékokon.

A versenyzőnek a KSI, a Budapest Honvéd és az Újpest után a Ferencváros a negyedik klubja – olvasható a Fradi.hu-n.

Honna hová

Kozák Danuta 1987. január 11-én született Budapesten. Kilencévesen a KSI-ben kezdett kajakozni Jancsó József és Agócs Mihály kezei alatt. Az első sikerekre pedig nem kellett sokat várni. Már Simon Miklós vezetésével a 2002-es zágrábi ifjúsági Európa-bajnokságon ezüstérmet nyert 1000 méteren párosban, míg a négyessel 500 méteren bronzzal zárt. Az első nemzetközi aranyérmét egy évvel később Komacuban, az ifi világbajnokságon szerezte, rögtön kettőt is K1 és K2 500 méteren. Az U23-as korosztályban két Európa-bajnoki címet nyert, a felnőttek között a válogatottban 2007-ben mutatkozott be, ekkor már Fábiánné Rozsnyói Katalin irányította az edzéseit. A pontevedrai Európa-bajnokságon Szabó Gabriellával párosban megnyerte az 1000 méteres versenyszámot. Innentől kezdve stabil tagja lett a magyar csapatnak, a 2008-as milánói Eb-ről két arannyal és egy ezüsttel térhetett haza.

Pekingben szerepelt először az olimpián, ahol a négyes tagjaként 500 méteren ezüstérmet szerzett.

Az olimpia után klubot váltott és a Budapest Honvédhoz szerződött. A 2009-es dartmouthi világbajnokságon megszerezte első felnőtt vb-aranyát K2 500 méteren, amelyet azonnal követett az újabb, miután a négyessel 500 méteren is diadalmaskodott. Magyarországon először felnőtt világversenyen a 2011-es világbajnokságon állhatott a dobogó legfelső fokán, ráadásul kétszer is (K2 200 m, K4 500 m). A szezon végén az év kajakosának választották és nagy esélyekkel vágott neki a 2012-es londoni olimpiai játékoknak.

Kozák Danuta Londonban K1 és K4 500 méteren is olimpiai bajnok lett, sőt, az akkori magyar delegáció legeredményesebb sportolójaként tért haza.

Három, a Honvédnál eltöltött év után 2012 novemberében az Újpesthez igazolt, ahol párjával, Somogyi Bélával kezdte meg az edzéseket. Az újpestieknél az első három évben újabb hat világbajnoki és hét Európa-bajnoki címet nyert, illetve két számban diadalmaskodott a bakui Európa Játékokon is, mielőtt kiutazott a Rio de Janeiróban megrendezett olimpiára. A 2016-os ötkarikás játékokon K1, K2 és K4 500 méteren is a dobogó legfelső fokára állhatott fel, és ezzel a három aranyéremmel

ő lett minden idők legtöbb olimpiai bajnoki címmel rendelkező kajakosa.

„Van egy mondás, amit nagyon szeretek: célozd meg a Holdat, és ha nem éred el, akkor is eljutsz a csillagok közé. Én megcéloztam a Holdat, és el is jutottam oda” – mondta az olimpiai után Kozák Danuta.

A magyar sportújságírók az év magyar női sportolójának választották, majd bejelentette, hogy anyai örömök elé néz. 2017 júniusában megszületett kislánya, Zora. Egy évvel később pedig már újra világversenyen indult, sőt, a belgrádi kontinensviadalon két arany és egy ezüstéremmel tért vissza. Az augusztusi Montemor-o-Velhóban rendezett világbajnokságon még ezt a teljesítményét is túlszárnyalta, miután K1, K2 és K4 500 méteren is nyert. A 2019-es minszki Európa Játékokon egy arannyal és három ezüsttel zárt, majd a szegedi világbajnokságon bronzérmes lett K1 500 méteren. Mindezidáig ez volt az utolsó nemzetközi eredménye, ugyanis 2020-ban a koronavírus-járvány miatt az összes nemzetközi versenyt, az olimpiát is beleértve elhalasztották.

„Nyolc évet töltöttem el az Újpestnél, és úgy éreztem, kell egy kis változás. A hosszú pályafutásom alatt szükségem van új impulzusokra, ez mozgatott” – mondta el Fradi-sportolóként adott első interjújában Kozák Danuta, aki a fiatal kajakosoknak is üzent nyilatkozatában.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás