F1: optimális verzióban nem akárhol startolhatna az idei vb

Mostani információk szerint,

extrém esetben akár 2021 februárjáig is eltarthat az idei Forma-1-es világbajnokság.

Azonban, minek okán nem hónapokra, hanem két hétre sem lehet előre tervezni a jelenlegi helyzetben, megjósolhatatlan, hogy mi lesz a végső megoldás – mondta az InfoRádiónak Wéber Gábor kommentátor, aki szerint mindenesetre a Forma-1 más helyzetben van momentán, mint a labdarúgó-Európa-bajnokság, vagy a nyári olimpia, amelyekről már tudható, hogy halasztásra kerültek. Ezek néhány hetes események, míg a száguldó cirkusz egy kilenc hónapon át zajló, a világ 22 különböző helyszínén megrendezett futamsorozat, így

nincs is értelme egyelőre törölni a 2020-as szezont

– vélekedett. És néhány hónapon belül, amennyiben a helyzet engedi, meg lehet majd rendezni megfelelő számú versenyt azért, hogy normális világbajnoki címért harcolhassanak a pilóták.

Miután nagyon besűrűsödhet az év második felére a versenynaptár, szóba került, hogy kétnapos hétvégéket tartanának a Forma–1-ben. Wéber Gábor ezzel kapcsolatban megjegyezte: „nem tudom, hogy ez menyit könnyítene a csapatok életén”. Természetesen egy nappal több pihenőidejük lenne, azonban, ha nyár közepe táján valamikor elindulna a szezon, annyira megfeszített lenne úgy is a tempó, hogy valódi szabadnapokat ezek sem jelentenének.

Wéber Gábor szerint, tekintettel arra, hogy a világban különböző fáziskésésekkel indul be a járvány, a Kanadai, a Francia, az Osztrák és még a július közepi-végi Brit Nagydíj megrendezése is teljesen irreális. Így optimális verzióban, ha úgy fut le a koronavírus-járvány, ahogy modellezik, akkor

augusztus 2-án a Magyar Nagydíjjal kezdődhetne az idei szezon

– jegyezte meg. De hogy közben a naptáron módosítanak-e, és máshová kerülnek-e az egyébként fixnek tűnő dátummal rendelkező versenyek, ezt most még nem lehet tudni.

Az viszont tény, ha februárig elhúznák az évadot, amire egyébként azért van lehetőség, mert már most elfogadták a csapatok, a FIA (Nemzetközi Automobil Szövetség) és a Liberty Media, hogy 2021-ben is a 2020-as autókkal mennek – kivétel a McLaren, amely külön engedéllyel a Renault-ról Mercedesre vált – befagyasztott fejlesztésekkel, és a téli teszteket is törölték, miután azokra nem lesz szükség, a zárást követően egy hónapos szünettel indulhatna 2021 márciusában a következő szezon. De ezek egyelőre nagyon képlékeny dolgok – ismételte meg.

A kommentátor arra is kitért, ha minden jól alakul, a karanténok és a járvány lecsengése után, két-három hónap múlva egészen biztosan mindenki ki lesz már éhezve, hogy közösségekbe és eseményekre menjen, hogy egy Forma–1-es futamot, egy labdarúgó-, vagy vízilabda-mérkőzést megnézzen, vagy egyáltalán csak kimozduljon sportolni többekkel együtt, ezért feltehetőleg

nem lesz kérdés egyik sportág esetében sem, hogy könnyen visszaszerezze a szurkolóit.

„Olyan fokú kiéhezettség lesz erre, hogy nem lesz gond, hogy megtöltsék a lelátókat. Kérdés az, mikortól tölthetik majd meg biztonsággal” – fogalmazott a szakember.

