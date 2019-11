Szöllősi György: fel sem vetődött a Puskás Aréna nevének értékesítése

Egy pillanatig sem lehetett kérdéses, hogy az új nemzeti stadiont Puskás Ferencről nevezzék el. Szöllősi György arról is beszélt, hogy a stadion története a 19-20. század fordulójára nyúlik vissza.

"A nemzeti nagy sportpálya álma évszázados álom. Az elmúlt nyolc-kilenc évben, amikor újra napirendre került az építés, egyértelmű volt a politikai szándék: bár értékesíteni lehetne a nevet, mint sok más nagy aréna esetében szokás, a nemzeti stadion esetében nem lesz szó ilyesmiről" – mondta a Puskás Aréna megnyitása kapcsán a futball-legenda örökségének ápolója.

Szöllősi György felhívta a figyelmet arra, hogy Puskás Ferenc életét végigkísérte a mostani aréna elődje: már sztársportolóként maga is építette a Népstadiont, van róla fotó, ahogy lapátolja a cementet, pakolja a téglákat, Aztán játszott a nyitómeccsen, számos alkalommal vezette csapatkapitányként a kezdőkörbe és győzelemre a válogatottat. Huszonöt évi távollét után, 1981-ben ide is tért vissza, hiszen hazalátogatásakor egy öregfiúk-mérkőzésen lépett pályára. Később szövetségi kapitány is ott volt a pályán, és személyesen volt jelen, amikor 2002. augusztus 21-én egy magyar-spanyol mérkőzésen ünnepélyesen felvette a nevét a stadion. Egy nyitott sportautón vitték körbe az akkor már beteg, a helyszínre a kórházból érkező Puskás Ferencet. Halála után a nagyszabású búcsúceremónia ott kezdődött, a kezdőkörben ravatalozták fel 2006. december 9-én.

Pénteken a Magyarország-Uruguay mérkőzéssel nyitják meg a régi Népstadion, a későbbi Puskás Ferenc Stadion helyén az új Puskás Arénát. A létesítmény a jövőben még újabb résszel gazdagodik: a tervek szerint jövőre itt nyílik meg a Puskás Múzeum. "Azt ígérjük biztosra, hogy a legmagasabb színvonalú és Puskáshoz leginkább méltó múzeumot fogunk megálmodni és összerakni" – mondta a Nemzeti Sport főszerkesztője.

Nyitókép: Puskás Aréna / Orban Domonkos | #odpictures