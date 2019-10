Hatan már ott vannak, ahová a magyarok nagyon vágynak

Már biztos résztvevője a 2020-as tornának a belga, a lengyel, az olasz, az orosz, a spanyol és az ukrán válogatott. Noha az elmúlt két évtized tornáin a kelet-európai csapatok nem játszottak meghatározó szerepet, ezúttal a már továbbjutott csapatok fele ebbe a régióba tartozik.

A csoport

Az angol válogatott nagyon közel van a kijutáshoz, nagyjából a sorsolás pillanatától lehetett tudni, hogy harc leginkább a második helyért lesz. Ha Gareth Southgate együttese november 14-én legyőzi otthon Montenegrót, minden más eredménytől függetlenül Eb-résztvevő. Ha az eddig győzelem nélkül álló vendégcsapat csodát tenne a Wembley-ben, az angolok három nappal később Koszovóban még javíthatnak. A koszovói csapat szereplése jelenti a selejtezők eddigi legnagyobb szenzációját, az ötödik kalapból kisorsolt, a nagy tornák selejtezőiben újonc gárdának még van matematikai esélye a továbbjutásra. A sansz valóban leginkább matematikai, mert a koszovóiaknak nyerniük kellene a csehek ellen idegenben, majd pontot, vagy pontokat szerezni az angolok ellen. A csehek a papírforma szerint nyernek majd Koszovó ellen (bár utóbbi az eddigi három idegenbeli mérkőzésén hét gólt szerzett!), s akkor már továbbjutóként állhatnak ki Bulgáriában az utolsó mérkőzésükre.

A csoport állása: 1. Anglia 15 pont/6 mérkőzés, 2. Csehország 12/6, 3. Koszovó 11/6, 4. Montenegró 3/7, 5. Bulgária 3/7

Hátralévő mérkőzések

November 14: Anglia–Montenegró, Csehország–Koszovó

Anglia–Montenegró, Csehország–Koszovó November 17.: Koszovó–Anglia, Bulgária–Csehország

B csoport

Ukrajna már továbbjutott, mégpedig az összes részt vevő csapat közül eddig a legtöbb pontot szerezve, már csak formalitás a hátralévő, belgrádi mérkőzés. A szerbeknek nem, ugyanis még reménykednek: ha megverik előbb az ukránokat, majd a luxemburgiakat is otthon, már „csak” azt kell kiszurkolni, hogy a portugálok az egyik mérkőzésüket ne nyerjék meg. A realitás nem ez: a címvédő előbb a litvánokat fogadja, majd a luxemburgiakhoz megy vendégségbe.

A csoport állása: 1. (és kijutott) Ukrajna 19 pont/7 mérkőzés, 2. Portugália 11/6, 3. Szerbia 10/6, 4. Luxemburg 4/6, 5. Litvánia 1/7

Hátralévő mérkőzések

November 14.: Portugália–Litvánia, Szerbia–Luxemburg

Portugália–Litvánia, Szerbia–Luxemburg November 17.: Szerbia–Ukrajna, Luxemburg–Portugália

C csoport

Hollandia és Németország vezet, mi több, Hollandia és Németország tovább is fog jutni, ha nem történik valami szenzáció. Mindkét gárda játszik még a harmadik helyen álló Észak-Írországgal, de a brit gárdának talán még az sem elég, ha mindkettőt legyőzi. A Nationalelf előbb Mönchengladbachban játszik a beloruszokkal, majd Frankfurtban az északírekkel, ha az elsőt megnyeri, a másodikon ki is kaphat egy góllal, vagy akár 2-0-ra. A hollandok előbb Belfastban játszanak, ha ott legalább kétgólos vereséget szenvednének, s zárásként esélyeshez méltón megverik az észteket, sorsuk a németek kezében is lesz.

A csoport állása: 1. Hollandia 15 pont, 2. Németország 15, 3. Észak-Írország 12, 4. Fehéroroszország 4, 5. Észtország 1.

Hátralévő mérkőzések

November 16.: Németország–Belarusz, Észak-Írország–Hollandia

Németország–Belarusz, Észak-Írország–Hollandia November 19.: Németország–Észak-Írország, Hollandia–Észtország.

D csoport

A csoport élén álló írek vannak a legnehezebb helyzetben, vagy inkább a dánok? A két csapat azonos pontszámmal áll, s még játszik egymással Dublinban. Ha az írek nyernek, továbbjutnak. Függetlenül attól, hogy addig a dánok három ponttal eléjük kerülhetnek. A harmadik helyezett svájciaknak egyszerűbb a dolguk: két verhető ellenféllel szemben hat pontot gyűjteni.

A csoport állása: 1. Írország 12/7 mérkőzés, 2. Dánia 12 pont/6, 3. Svájc 11/6, 4. Georgia 8/7, 5. Gibraltár 0/6

Hátralévő mérkőzések

November 15.: Dánia–Gibraltár, Svájc–Georgia

Dánia–Gibraltár, Svájc–Georgia November 18.: Gibraltár–Svájc, Írország–Dánia

E csoport

A magyar csoport esélyeit már szinte minden érdekelt végigszámolta, ez az egyetlen csoport, ahol még négy csapatnak is van reális továbbjutási esélye. A horvátok, ha nyernek a szlovákok ellen Rijekában, biztos Eb-résztvevők. Ebben az esetben minden azon múlik, hogy a magyar csapat nyer-e Walesben. Ha igen, csoportmásodik. Ha nem, még továbbmehet a walesi vagy a szlovák csapat is.

A csoport állása: 1. Horvátország 14/7, 2. Magyarország 12/7, 3. Szlovákia 10/6, 4. Wales 8/6, 5. Azerbajdzsán 1/6.

Hátralévő mérkőzések

November 16.: Horvátország–Szlovákia, Azerbajdzsán–Wales

Horvátország–Szlovákia, Azerbajdzsán–Wales November 19.: Wales–Magyarország, Szlovákia–Azerbajdzsán

F csoport

Spanyolország, köszönhetően egy 92. percben rúgott gólnak, már kijutott. A második helyezett svédek, ha szereznek pontot Romániában, nagy valószínűséggel követik a spanyolokat, nehéz elképzelni, hogy otthon elbukjanak a feröeriek ellen. Ha mégis kikapnának Bukarestben, még visszaelőzhetnek, ha a spanyolok komolyan veszik az utolsó fordulóban a mérkőzésüket. A norvégok esélye tényleg csak matematikai.

A csoport állása: 1. Spanyolország 20 pont, 2. Svédország 15, 3. Románia 14, 4. Norvégia 11, 5. Málta 3, 6. Feröer-szigetek 3.

Hátralévő mérkőzések

November 15.: Spanyolország–Málta, Románia–Svédország, Norvégia–Feröer-szigetek

Spanyolország–Málta, Románia–Svédország, Norvégia–Feröer-szigetek November 18.: Svédország–Feröer-szigetek, Spanyolország–Románia, Málta–Norvégia

G csoport

A lengyelek már Eb-résztvevők, s az osztrákok is azok lesznek, ha otthon tartanak egy pontot az észak-macedónok ellen. Ha valami csoda folytán kikapnának, még mindig maradt egy esélyük: nyerni Rigában, a nyolc mérkőzésből nyolc vereséggel álló lettek ellen. Nehéz ezek után az észak-macedónok, a szlovénok vagy az izraeliek esélyeiről érdemben értekezni…

A csoport állása: 1. Lengyelország 19 pont, 2. Ausztria 16, 3. Szlovénia 11, 4. Izrael 11, 5. Észak-Macedónia 11, 6. Lettország 0

Hátralévő mérkőzések

November 16.: Ausztria–Észak-Macedónia, Szlovénia–Lettország, Izrael–Lengyelország

Ausztria–Észak-Macedónia, Szlovénia–Lettország, Izrael–Lengyelország November 19.: Lengyelország–Szlovénia, Lettország–Ausztria, Észak-Macedónia–Izrael

H csoport

A törökök és a franciák négy ponttal vezetnek az izlandiak előtt, tehát, ha bármelyik megnyeri a maga két mérkőzésének egyikét, továbbjut. Vagy, ha a törökök otthon csak döntetlent játszanak az izlandiakkal, hiszen bármiféle számolgatás alapja, hogy az izlandiak megszerezzék a hátralévő két meccsük hat pontját. A franciák még fogadják Moldovát, a törökök mennek Andorrába, a papírforma szerint az izlandiak leginkább a csodában bízhatnak.

A csoport állása: 1. Törökország 19, 2. Franciaország 19, 3. Izland 15, 4. Albánia 12, 5. Andorra 3, 6. Moldova 3.

Hátralévő mérkőzések

November 14.: Törökország–Izland, Franciaország–Moldova, Albánia–Andorra

Törökország–Izland, Franciaország–Moldova, Albánia–Andorra November 17.: Albánia–Franciaország, Andorra–Törökország, Moldova–Izland

I csoport

Megvan a két továbbjutó, Belgium és Oroszország.

A csoport állása: 1. Belgium 24 pont, 2. Oroszország 21, 3. Ciprus 10, 4. Skócia 9, 5. Kazahsztán 7, 6. San Marino 0

Hátralévő mérkőzések

November 16.: Oroszország–Belgium, Ciprus–Skócia, San Marino–Kazahsztán

Oroszország–Belgium, Ciprus–Skócia, San Marino–Kazahsztán November 19.: Belgium–Ciprus, Skócia–Kazahsztán, San Marino–Oroszország

J csoport

Az olaszok már célba értek, s minden bizonnyal a finnek is kijutnak, történetükben először, egy nagy tornára. Ehhez elég annyi, hogy a következő mérkőzésükön, otthon, megverik a liechtensteini válogatottat. Ha a finnek csak döntetlent érnek el, a bosnyákok még utolérhetik őket, az örmények már akkor sem. A finnek mennek Görögországba is, ugyanakkor még mindkét rivális találkozik az olaszokkal. Talán már nem is lehet fogadni a finnek továbbjutására, annyira egyértelmű.

A csoport állása: 1. Olaszország 24 pont, 2. Finnország 15, 3. Bosznia-Hercegovina 10, 3. Örményország 10, 5. Görögország 8, 6. Liechtenstein 2

Hátralévő mérkőzések

November 15.: Finnország–Liechtenstein, Örményország–Görögország, Bosznia-Hercegovina–Olaszország

Finnország–Liechtenstein, Örményország–Görögország, Bosznia-Hercegovina–Olaszország November 18.: Görögország–Finnország, Olaszország–Örményország, Liechtenstein–Bosznia-Hercegovina

Nyitókép: ANATOLIJ MALCEV