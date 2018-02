Vírus okoz káoszt a téli olimpián

Li Hi Pom, a szervezőbizottság (POCOG) elnöke kedden úgy fogalmazott, hogy gyakorlatilag készen állnak, az előkészületek a sportolók, küldöttségek érkezésével véget érnek.

"Mostanra teljesen működőképesek vagyunk, sok sportoló és hivatalos személy már berendezkedett a falvakban, és zajlanak az edzések valamennyi helyszínen" - számolt be az aktuális helyzetről, hozzátéve ugyanakkor, hogy 1200 biztonsági embert el kellett különíteni, mert közülük néhányan norovírussal fertőződtek, ezért a szervezőbizottság a katonaságtól kért segítséget.

A hányást és gyomorgörcsöt okozó agresszív vírus miatt történtek megbetegedések a tavalyi, londoni atlétikai világbajnokságon az egyik hivatalos hotelben. Néhány versenyzőnek ki is kellett hagynia számokat, köztük a botswanai sprinter Isaac Makwalának, akit a 400-as döntőben - melyben esélyesként rajtolhatott volna - nem engedtek elindulni, 200-on pedig egyedül futotta előfutamát.

"A POCOG elnökeként szeretnék elnézést kérni ezért" - mondta Li, egyúttal igyekezett megnyugtatni a jelenlévőket, hangsúlyozva: a járványügyi központ más érintett szervezetekkel együtt azon dolgozik, hogy a megfelelő lépéseket kidolgozza, és ezeket hamarosan be is jelentik.

Gondot okoz a hideg idő is. Jelenleg nappal is bőven nulla fok alatti értékeket mérnek, éjszaka pedig volt mínusz 20-nál is hidegebb. Li elismerte, hogy emiatt néhány jeggyel rendelkező szurkoló nem fog majd kilátogatni a pénteki megnyitóra, és egyes versenyek lebonyolítását is befolyásolhatja az időjárás, például az erős szél.

"Szélfogókat állítunk fel a versenyhelyszíneken.

Ugyanakkor erőfeszítéseink ellenére elhalaszthatnak egyes versenyeket, ha erős lesz a szél, de a döntés nem az enyém, hanem a NOB-é és az adott szövetségé" - jelentette ki.

A szervezőbizottság vezetője hozzáfűzte: speciális csomaggal - ülésmelegítővel, pokróccal, sapkával, széldzsekivel - várják a szurkolókat a játékok kezdetén.

