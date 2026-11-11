Három ponton módosítja a kormány a földtörvényt

Bóna Szabolcs ismertetése szerint elsőként segítséget kell adni a nehéz likviditási helyzetbe került gazdáknak a földbérleti díjak megfizetésénél. Másodszor vissza kell állítani a tényleges földművelők elsőbbségét a földvásárlásoknál, és megszüntetni a saját használat szabályával való visszaélés lehetőségét. Harmadszor erősebben kell védeni a termőföldet, és elérni, hogy a beruházások ne automatikusan a mezőgazdasági területek rovására valósuljanak meg.

Az első és legfontosabb intézkedés a nehéz helyzetbe került gazdálkodóknak nyújt segítséget - magyarázta a miniszter, hozzátéve, „tudjuk, milyen nehéz évet zárt az agrárium”.

A jelenlegi szabályok szerint ha egy gazdálkodót elemi kár ér, és emiatt jelentősen csökken a termése, kezdeményezheti a földhaszonbérleti díj mérséklését. A probléma az, hogy

a károk pontos mértékét sokszor nem lehet megállapítani az év végi kötelező földbérleti díj fizetési határidőig.

Az elmaradt bérleti díjfizetés viszont a szerződés felmondását vonhatja maga után, akkor is, ha később akár 70 vagy 90 százalékos díjmérséklésre jogosult a gazdálkodó. Ezen szeretnének változtatni.

A készülő szabályozás szerint ha december 31-ig még nem lehet megállapítani a haszonbérmérséklés pontos mértékét, a gazdálkodónak elegendő a szerződésben meghatározott haszonbérleti díj 50 százalékát megfizetnie. A fennmaradó összeggel később, a tényleges kedvezmény mértékének ismeretében számolnak el a felek.

Bóna Szabolcs hangsúlyozta, ez nem automatikus 50 százalékos haszonbérletidíj-csökkenést jelent. Nem a már meglévő kedvezmény feltételeit változtatják meg, hanem a fizetés és az elszámolás rendjét teszik igazságosabbá. Azt szeretnék elérni, hogy a gazdáknak ne kelljen a teljes haszonbért előre megfizetniük akkor, amikor még nem tudható, hogy a károk miatt mekkora mérséklésre jogosultak.

A második intézkedés a tényleges földművelők elsőbbségét állítja vissza. Az előző kormány 2024 decemberében olyan szabályt vezetett be, amely lehetővé tette, hogy a földet megvásárló magánszemély saját használata bérbeadással is teljesülhessen. Ezzel a lehetőséggel a spekulatív földvásárlók is élhettek. A miniszter kiemelte,

ezt a szabályt 2027. január 1-jétől megszüntetik, és visszaállítják a tényleges földművelők elsőbbségét.

A harmadik intézkedés a termőföld védelmét erősíti: a jövőben azoknak a beruházóknak, akik kiemelt beruházásukhoz termőföldet kívánnak igénybe venni, részt kell vállalniuk a korábbi honvédelmi célra használt állami területek helyreállításában is. Az igénybe vett termőföld minőségétől függően annak kétszeresét vagy háromszorosát kitevő terület mentesítéséről kell gondoskodniuk. Ezzel azt szeretnék elérni, hogy a beruházások ne automatikusan a jó minőségű termőföldek rovására valósuljanak meg, és ösztönözzék a már beépített, úgynevezett barna mezős területek hasznosítását – ismertette.

A miniszter ígérete szerint a törvény felülvizsgálatát valódi szakmai és társadalmi egyeztetésnek kell megelőznie, egyben fontosnak nevezte, hogy a földdel kapcsolatos szabályozás igazságos, átlátható legyen, és a gazdálkodók érdekeit szolgálja.

„A célunk egyszerű: a nehézségek ellenére jövőre is legyen, aki megműveli a földeket, és legyen magyar élelmiszer az asztalunkon” – fogalmazott közösségi oldalán Bóna Szabolcs.