Luxusszállodává válhat a BM épülete - a nap hírei

Elindul a Digitális Polgári Körök első országjárása - jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Orbán Viktor, a Fidesz elnöke úgy fogalmazott: azért indul országjárás, mert október 23-án nemcsak Budapest utcáin, de az online térben is a béke hangja volt a legerősebb. A Digitális Polgári Körök országjárásán a részvétel ingyenes, de kizárólag a tagok mehetnek el rá, tehát nem nyilvános minden érdeklődő számára. Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, a pártja október 23-i rendezvényén jelentette be, hogy november 5-én elindítják újabb országjárásukat.

Sajtóértesülések szerint hétfőn fogadja audiencián a Vatikánban a magyar kormányfőt XIV. Leó pápa. Orbán Viktor később az olasz miniszterelnökkel, Georgia Meloni-val is tárgyal majd Rómában. Olasz sajtóhírek szerint a katolikus egyházfő és a magyar miniszterelnök találkozóján az ukrajnai háború és a békefolyamat lesz a fő téma. A találkozó tényét a magyar kormány és a katolikus egyház sem erősítette meg egyelőre hivatalosan. Ez lesz Orbán Viktor első személyes találkozója XIV. Leó pápával annak hivatalba lépése óta.

Az 1956 október 25-ei Kossuth téri sortűz áldozatairól emlékeztek meg Budapesten. Máthé Áron, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága elnökhelyettese a Kossuth téri emlékhelyen úgy fogalmazott: a kommunisták soha nem akartak jóban lenni a magyar emberekkel, ahogy a nyilaskeresztesek sem. A Parlament épülete előtt történt sortűzben máig sem tudni pontosan, hány tüntető vesztette életét. Egyes források többszázra teszik a halálos áldozatok számát.

Az Eagle Hills Hungary, a meghiúsult Rákos-Dubaj projekt arab befektetőjének magyarországi cége vásárolta meg a Belügyminisztérium Széchenyi téri épületegyüttesét. Az adásvételi szerződés megkötését a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő közleményben erősítette meg és azt is hangsúlyozta: az értékesítés mindenben megfelel az előírásoknak. Az MNV azt is megerősítette: a szeptemberi árverésen az épületegyüttes mintegy 50,8 milliárd forintért kelt el és egyetlen érvényes ajánlat érkezett. A Válasz Online úgy tudja: Mohamed Alabbar emirátusi ingatlanfejlesztő várhatóan luxusszállodává alakítja a Gresham-palota melletti minisztériumi épületet.

Bemutatta nyugdíjprogramját és elindította nyugdíjkalkulátorát a Demokratikus Koalíció. Dobrev Klára, a DK elnöke a programot ismertetve úgy vélte: a jobboldali pártok nyugdíjprogramja valójában sokkal kevesebbet ad, mint amennyit elvesz az idősektől.

Vasárnap kezdődik a téli időszámítás, hajnali 3 órakor 2 órára kell állítani az órákat. Az Európai Bizottság 2018 szeptemberében benyújtotta az óraátállítás megszüntetéséről szóló javaslatot, de a kérdésben azóta sincs döntés. A MÁV arról tájékoztatott, hogy az óraátállítás néhány éjszakai belföldi és nemzetközi vonatot is érint.

Az ukrajnai háború lezárásáról is tárgyal a Trump-adminisztráció illetékeseivel az Egyesült Államokban Kirill Dmitrijev, az orosz elnök különleges megbízottja. Az orosz diplomata a CNN-nek kijelentette, hogy a Donald Trump és Vlagyimir Putyin között Budapestre tervezett találkozót nem törölték, az nem került le a napirendről, de csak egy későbbi időpontban valósulhat meg.

Óvóhelyen kellett menedéket keresnie a német gazdasági miniszternek kijevi látogatása alatt az újabb orosz légicsapások miatt. A legfrissebb adatok szerint az újabb támadások miatt két ember vesztette életét, és 13-an megsebesültek.

Litvánia megnyitotta két határátkelőjét Fehéroroszország felé - közölte a balti ország határőrszolgálata. A litván miniszterelnök péntek este jelentette be, hogy Litvánia szombat délig lezárja a Fehéroroszországgal közös határán az átkelőket a Fehéroroszország irányából berepülő meteorológiai léggömbök miatt.

Újabb tüntetést tartott Rómában a legnagyobb olasz szakszervezet. Az érdekképviselet felhívására a tüntetők Meloni-kormány gazdaságpolitikája ellen demonstráltak palesztinbarát csoportokkal, valamint a baloldali pártokkal közösen.

Az amerikai elnök kész találkozni Kim Dzsong Un észak-koreai vezetővel. Donald Trump útban a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségének Kuala Lumpur-i csúcstalálkozójára, az Air Force One fedélzetén azt mondta, hogy jó a kapcsolata a kommunista ország vezetőjével.

Kész lenne újra elindulni a elnökválasztáson Kamala Harris. A legutóbbi választáson Donald Trump-pal szemben alulmaradt demokrata politikus a BBC brit közszolgálati televíziónak adott interjúban ugyanakkor hozzátette: még nem hozott végleges döntést erről.

Polgári Koalíció néven párttá egyesül a lengyel kormányfrakció több tömörülése. Az új párt a legnagyobb kormánypárt, a Donald Tusk miniszterelnök vezette Polgári Platform valamint a Modern és a Lengyel Kezdeményezés nevű két kisebb párt összeolvadásából jön létre. A Polgári Koalíció hivatalos regisztrálása után a párt tisztújító választásokat tart. Ennek időpontját nem jelentették be.

Nagy-Britanniában Lucy Powellt választották a kormányzó Munkáspárt vezetőhelyettesévé. Személyében olyan politikus került a Labour második legmagasabb párttisztségébe, aki rendszeresen bírálja Keir Starmer miniszterelnököt, a párt vezetőjét. Az új vezetőhelyettes irányváltást sürgetett a Munkáspárt politikájában.