ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.1
usd:
335.54
bux:
0
2025. október 25. szombat Bianka, Blanka
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pexels.com

Luxusszállodává válhat a BM épülete - a nap hírei

Infostart / InfoRádió

Bejelentette a Digitális Polgári Körök első országjárását Orbán Viktor miniszterelnök. A meghiúsult Rákos-Dubaj arab befektetőjének magyarországi cége vásárolta meg a Belügyminisztérium épületegyüttesét. Az ukrajnai háború lezárásáról is tárgyal az Egyesült Államokban Kirill Dmitrijev, az orosz elnök különleges megbízottja. Az InfoRádió legfontosabb hírei szombaton.

Elindul a Digitális Polgári Körök első országjárása - jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Orbán Viktor, a Fidesz elnöke úgy fogalmazott: azért indul országjárás, mert október 23-án nemcsak Budapest utcáin, de az online térben is a béke hangja volt a legerősebb. A Digitális Polgári Körök országjárásán a részvétel ingyenes, de kizárólag a tagok mehetnek el rá, tehát nem nyilvános minden érdeklődő számára. Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, a pártja október 23-i rendezvényén jelentette be, hogy november 5-én elindítják újabb országjárásukat.

Sajtóértesülések szerint hétfőn fogadja audiencián a Vatikánban a magyar kormányfőt XIV. Leó pápa. Orbán Viktor később az olasz miniszterelnökkel, Georgia Meloni-val is tárgyal majd Rómában. Olasz sajtóhírek szerint a katolikus egyházfő és a magyar miniszterelnök találkozóján az ukrajnai háború és a békefolyamat lesz a fő téma. A találkozó tényét a magyar kormány és a katolikus egyház sem erősítette meg egyelőre hivatalosan. Ez lesz Orbán Viktor első személyes találkozója XIV. Leó pápával annak hivatalba lépése óta.

Az 1956 október 25-ei Kossuth téri sortűz áldozatairól emlékeztek meg Budapesten. Máthé Áron, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága elnökhelyettese a Kossuth téri emlékhelyen úgy fogalmazott: a kommunisták soha nem akartak jóban lenni a magyar emberekkel, ahogy a nyilaskeresztesek sem. A Parlament épülete előtt történt sortűzben máig sem tudni pontosan, hány tüntető vesztette életét. Egyes források többszázra teszik a halálos áldozatok számát.

Az Eagle Hills Hungary, a meghiúsult Rákos-Dubaj projekt arab befektetőjének magyarországi cége vásárolta meg a Belügyminisztérium Széchenyi téri épületegyüttesét. Az adásvételi szerződés megkötését a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő közleményben erősítette meg és azt is hangsúlyozta: az értékesítés mindenben megfelel az előírásoknak. Az MNV azt is megerősítette: a szeptemberi árverésen az épületegyüttes mintegy 50,8 milliárd forintért kelt el és egyetlen érvényes ajánlat érkezett. A Válasz Online úgy tudja: Mohamed Alabbar emirátusi ingatlanfejlesztő várhatóan luxusszállodává alakítja a Gresham-palota melletti minisztériumi épületet.

Bemutatta nyugdíjprogramját és elindította nyugdíjkalkulátorát a Demokratikus Koalíció. Dobrev Klára, a DK elnöke a programot ismertetve úgy vélte: a jobboldali pártok nyugdíjprogramja valójában sokkal kevesebbet ad, mint amennyit elvesz az idősektől.

Vasárnap kezdődik a téli időszámítás, hajnali 3 órakor 2 órára kell állítani az órákat. Az Európai Bizottság 2018 szeptemberében benyújtotta az óraátállítás megszüntetéséről szóló javaslatot, de a kérdésben azóta sincs döntés. A MÁV arról tájékoztatott, hogy az óraátállítás néhány éjszakai belföldi és nemzetközi vonatot is érint.

Az ukrajnai háború lezárásáról is tárgyal a Trump-adminisztráció illetékeseivel az Egyesült Államokban Kirill Dmitrijev, az orosz elnök különleges megbízottja. Az orosz diplomata a CNN-nek kijelentette, hogy a Donald Trump és Vlagyimir Putyin között Budapestre tervezett találkozót nem törölték, az nem került le a napirendről, de csak egy későbbi időpontban valósulhat meg.

Óvóhelyen kellett menedéket keresnie a német gazdasági miniszternek kijevi látogatása alatt az újabb orosz légicsapások miatt. A legfrissebb adatok szerint az újabb támadások miatt két ember vesztette életét, és 13-an megsebesültek.

Litvánia megnyitotta két határátkelőjét Fehéroroszország felé - közölte a balti ország határőrszolgálata. A litván miniszterelnök péntek este jelentette be, hogy Litvánia szombat délig lezárja a Fehéroroszországgal közös határán az átkelőket a Fehéroroszország irányából berepülő meteorológiai léggömbök miatt.

Újabb tüntetést tartott Rómában a legnagyobb olasz szakszervezet. Az érdekképviselet felhívására a tüntetők Meloni-kormány gazdaságpolitikája ellen demonstráltak palesztinbarát csoportokkal, valamint a baloldali pártokkal közösen.

Az amerikai elnök kész találkozni Kim Dzsong Un észak-koreai vezetővel. Donald Trump útban a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségének Kuala Lumpur-i csúcstalálkozójára, az Air Force One fedélzetén azt mondta, hogy jó a kapcsolata a kommunista ország vezetőjével.

Kész lenne újra elindulni a elnökválasztáson Kamala Harris. A legutóbbi választáson Donald Trump-pal szemben alulmaradt demokrata politikus a BBC brit közszolgálati televíziónak adott interjúban ugyanakkor hozzátette: még nem hozott végleges döntést erről.

Polgári Koalíció néven párttá egyesül a lengyel kormányfrakció több tömörülése. Az új párt a legnagyobb kormánypárt, a Donald Tusk miniszterelnök vezette Polgári Platform valamint a Modern és a Lengyel Kezdeményezés nevű két kisebb párt összeolvadásából jön létre. A Polgári Koalíció hivatalos regisztrálása után a párt tisztújító választásokat tart. Ennek időpontját nem jelentették be.

Nagy-Britanniában Lucy Powellt választották a kormányzó Munkáspárt vezetőhelyettesévé. Személyében olyan politikus került a Labour második legmagasabb párttisztségébe, aki rendszeresen bírálja Keir Starmer miniszterelnököt, a párt vezetőjét. Az új vezetőhelyettes irányváltást sürgetett a Munkáspárt politikájában.

Kezdőlap    Napinfo    Luxusszállodává válhat a BM épülete - a nap hírei

szálloda

napinfó

bm

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elemzés: ha nem csökken a kibocsátás, még több hőhullám és aszályos időszak vár ránk

Elemzés: ha nem csökken a kibocsátás, még több hőhullám és aszályos időszak vár ránk
Ha nagy a szárazság, akkor nagy a tűzveszély is, de ez nem azt jelenti, hogy több a tűzeset – mondta az InfoRádióban Szabó Péter éghajlatkutató, aki a Másfélfok portál tanulmányának legfontosabb adatait ismertette a klímaváltozással és az aszályos időszakokkal kapcsolatban. Figyelmeztetett, hogy a pesszimista forgatókönyv szerint 2050-re megduplázódhat, a század végére pedig akár az ötszörösére is nőhet az a ritka tűzgyakoriság, amely jelenleg csak 25 évente egyszer fordul elő.
 

Kovács Erik: Magyarország már most is a hulladékgazdálkodás élvonalában van Európában

Amerikai-orosz háttértárgyalások zajlanak Ukrajnáról - igen magas szinten

Amerikai-orosz háttértárgyalások zajlanak Ukrajnáról - igen magas szinten

Az előzetes tervek szerint Vlagyimir Putyin befektetési ügyekért és gazdasági együttműködésért felelős különleges megbízottja Miamiban többek mellett Steve Witkoff-fal, Donald Trump amerikai elnök különleges megbízottjával tárgyal.
 

Kilátogatott az ukrajnai frontra az orosz hadsereg parancsnoka

Újra Kijevben gyilkol az orosz hadsereg

Kijevben érte az orosz bombázás a német gazdasági minisztert

Ígéret: Olaszország nem lép hadba Ukrajnában, rakétákat sem ad

Litvánia így reagál légtere megsértésére - időszakosan

VIDEÓ
Kik voltak 1956 hősei? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
Mi a cirkusz varázsának titka? Fekete Péter, Inforádió, Aréna
Jelentés a vállalkozásokról: Hogyan lehet viharban hajózni? Szepesi Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.27. hétfő, 18:00
Lóga Máté a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke
Turi Ferenc a HungaroControl vezérigazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Az asztalra csapott a világ egyik legnagyobb országának vezetője: nem működik az ENSZ

Az asztalra csapott a világ egyik legnagyobb országának vezetője: nem működik az ENSZ

Működésképtelennek nevezte az ENSZ-t és más hasonló nemzetközi szervezeteket Luiz Inácio Lula da Silva brazil elnök a segítségnyújtás kudarcára hivatkozva a gázai konfliktusban.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nagyon erőseket mond a Barca csodagyereke: keményen beszólt a Realnak Yamal

Nagyon erőseket mond a Barca csodagyereke: keményen beszólt a Realnak Yamal

Lamine Yamal, a Barcelona 18 éves csillaga feszültséget keltett a vasárnapi El Clásico előtt a Real Madridról tett provokatív kijelentésével.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump hopes China will help push Russia towards Ukraine peace talks

Trump hopes China will help push Russia towards Ukraine peace talks

Struggling to broker a peace deal in Ukraine, Trump hopes Xi Jinping could influence Vladimir Putin.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 20. 22:10
A jegybanki alapítványok megszüntetéséről is beszélt a Magyar Nemzeti Bank elnöke a parlament gazdasági bizottságának ülésén - a nap hírei
2025. október 14. 21:11
Jön az újabb Trump-Zelenszkij-csúcs - a nap hírei
×
×
×
×