2025. szeptember 30. kedd
Nyitókép: Pixabay.com

Asztalra került egy kasztrációs javaslat - a nap hírei

Infostart / InfoRádió

Nyíregyházán hozta létre a világ második legnagyobb gyárát a LEGO. 4,2 milliárd forintnak megfelelő összegű uniós támogatáshoz jut Magyarország a tavaszi fagykárban érintett termelők segítésére. Jóvátételi kölcsönt javasolt Ukrajnának az Európai Bizottság elnöke. Az InfoRádió legfontosabb keddi hírei.

Mintegy 54 milliárd forintos beruházással Nyíregyházán hozta létre a világ második legnagyobb gyárát a LEGO. A fejlesztéshez 4,3 milliárd forint támogatást nyújtott a kormány. A beruházással 300 új munkahely jött létre, és 30 százalékkal bővült a gyár kapacitása.

4,2 milliárd forintnak megfelelő összegű támogatáshoz jut Magyarország a tavaszi fagykárban érintett termelők megsegítésére az Európai Uniótól. Nagy István agrárminiszter közölte: minden olyan szőlő- és gyümölcstermelő, akinek 30 százalékos hozamcsökkenést meghaladó igazolt kára van jogosult lesz erre a támogatásra, mégpedig a kárenyhítési juttatáson felül.

Kulcsfontosságúnak nevezte a háziorvosi kompetenciák bővítését a magyar egészségügyi rendszer fejlesztésében az egészségügyért felelős államtitkár. Takács Péter a Portfolio rendezvényén közölte: a jövőben a háziorvosok jelentősen több diagnosztikai és terápiás jogosultságot kapnak.

Pert nyertek Strasbourgban a DK országgyűlési képviselői. A strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélete szerint Arató Gergelyt, Gréczy Zsoltot, László Imrét, Oláh Lajost és Hajdú Lászlót – törvénytelenül sújtotta pénzbüntetéssel Kövér László, az Országgyűlés elnöke a 2018-as rabszolgatörvény-ellenes parlamenti tiltakozásokban való részvételükért.

A pedofil bűnelkövetők kémiai kasztrációját lehetővé tevő törvényjavaslatot nyújtott be a parlamentben a Mi Hazánk képviselője, Novák Előd előterjesztése szerint a szexuális bűnelkövető gyógykezelését akkor kellene elrendelni, ha végrehajtandó szabadságvesztésre ítélik, és a bűncselekmény elkövetése a normálistól eltérő szexuális szokásainak eredménye, illetve tartani kell attól, hogy gyógykezelés nélkül hasonló cselekményt követne el.

Súlyos munkavédelmi mulasztásokat tártak fel a Woltnál a fogyasztóvédelmi ellenőrök. A hatóság a többi között védőeszközök hiányát, veszélyes anyagtárolást és szigetelés nélküli villamosvezetékeket jegyzőkönyvezett. A cégre több mint 60 millió forint bírságot szabtak ki.

Holnaptól kedvezményes áron utazhatnak a Budapest-, Pest vármegye- vagy országbérlettel rendelkezők a fővárosban a 100E Repülőtéri Expressz járaton. A kiegészítő jegy ára 1000 forint, és a BudapestGO alkalmazásban, valamint papíralapú bérlettel is elérhető.

A teherforgalmat segítő fejlesztés indult a magyar-ukrán határszakaszon Beregsuránynál uniós és hazai forrásból. A projekt részeként mérőállomásokat építenek ki, integrálják az ÚVR informatikai rendszert, és megvalósíthatósági tanulmány készül a teljes határszakasz jövőbeli fejlesztéseiről.

Jóvátételi kölcsönt javasolt Ukrajnának az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen elmondta, hogy a hitel egy részét európai védelmi beszerzésekre fordítanák, és az európai bankokban tárolt, lefoglalt orosz vagyoneszközököből finanszíroznák.

Moszkva rossz ötletnek minősítette az európai drónfal létrehozását az unió keleti szárnyán. A Kreml szóvivője újságíróknak azt nyilatkozta, szomorú, hogy Ukrajna militarista, konfrontatív politikája új elválasztó falak építésében nyilvánulhat meg.

Lengyelországban őrizetbe vettek egy ukrán férfit, aki Németország gyanúja szerint búvárként részt vett az Északi Áramlat gázvezeték felrobbantásában 2022-ben. A férfi ellen európai elfogatóparancs volt érvényben.

A béketervnek megfelelően a Gázai övezetben marad az izraeli hadsereg – jelentette be a miniszterelnök. Benjámin Netanjahu azután tett közzé videóüzenetét, hogy hétfő este Washingtonban tárgyalt az amerikai elnökkel és közös sajtótájékoztatójukon azt mondta: elfogadja Donald Trump közel-keleti béketervét.

10 százalékos vámot vet ki az importált faanyagra és fűrészárura, valamint 25 százalékos vámmal sújtja az importált konyhaszekrényeket, fürdőszobai mosdókagylókat és kárpitozott bútorokat az amerikai elnök. Donald Trump ezt azzal indokolta, hogy a fa-, fűrészáru- és bútorimport aláássa az Egyesült Államok nemzetbiztonságát.

Októbertől leállhat az amerikai kormányzati munka, mivel a Kongresszus republikánus és demokrata vezetői, valamint Donald Trump elnök nem tudtak megállapodni a költségvetésről. A vita középpontjában egy 1.500 milliárd dolláros egészségügyi csomag áll.

71 iráni tisztviselő, minisztérium és pénzintézet elleni szankciókat jelentett be a brit kormány az iráni atomprogrammal kapcsolatos nemzetközi megállapodás megsértése miatt. Az érintettek nem utazhatnak be az Egyesült Királyságba, és brit pénzintézetekben kezelt vagyonukat zárolják.

Venezuelában szükségállapot elrendeléséről írt alá rendeletet az Egyesült Államok támadása esetére az elnök. A dokumentum különleges felhatalmazást biztosít az elnöknek, hogy katonai ellenőrzést gyakoroljon a stratégiai ágazatok, például az olajipar és a közszolgáltatások felett.

Csaknem negyedmillió embert látnak majd el biztonságos ivóvízzel Tanzániában magyar vállalatok - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter a kelet-afrikai országban. Szijjártó Péter közölte: a Viktória-tóból nyert víz tisztításához és szállításához világszínvonalú technológiát használnak a cégek.

Ideiglenesen leállítja egy franciaországi üzemét a Stellantis a gyenge európai kereslet miatt. A lépés mintegy kétezer munkavállalót érint a gyár 4700 fős dolgozói állományából. Az üzem főként a Peugeot 308 és 408 típusokat, valamint a DS7 modelleket gyártja.

