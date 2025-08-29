ARÉNA
2025. augusztus 29. péntek
Az ülésterem a 2020-as labdarúgó Európa-bajnokság selejtezőcsoportjainak sorsolásán Dublinban 2018. december 2-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Aidan Crawley

Jön az öltönyös foci! - Sport a tévében

Infostart / MTI

De nem csak az. Mutatjuk a teljes pénteki tévés sportkínálatot!

M4 Sport

13.00: Labdarúgás, az Európa-liga és a Konferencia-liga alapszakaszának sorsolása

16.00: Forma-1, Holland Nagydíj, 2. szabadedzés

18.00: Kézilabda, női NB I, Ferencváros-Esztergom

20.00: Labdarúgás, NB I, Paks-Kazincbarcika

Sport 1

14.30: Küzdősportok, ONE Friday Fights, Bangkok

Sport 2

18.45: Kézilabda, német férfibajnokság, MT Melsungen - Rhein-Neckar Löwen

Eurosport 1

18.45: Tenisz, US Open

11.45: Országúti kerékpár, Vuelta a Espana, 7. szakasz

Eurosport 2

16.30: Tenisz, US Open

Arena 4

18.30: Labdarúgás, német másodosztáy, Hertha BSC-Elversberg

20.30: Labdarúgás, német bajnokság, Hamburger SV-St. Pauli

Match 4

20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Lecce-AC Milan

Jön az öltönyös foci! - Sport a tévében

labdarúgás

sorsolás

sportműsor

×