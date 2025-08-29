Jön az öltönyös foci! - Sport a tévében

M4 Sport
13.00: Labdarúgás, az Európa-liga és a Konferencia-liga alapszakaszának sorsolása
16.00: Forma-1, Holland Nagydíj, 2. szabadedzés
18.00: Kézilabda, női NB I, Ferencváros-Esztergom
20.00: Labdarúgás, NB I, Paks-Kazincbarcika
Sport 1
14.30: Küzdősportok, ONE Friday Fights, Bangkok
Sport 2
18.45: Kézilabda, német férfibajnokság, MT Melsungen - Rhein-Neckar Löwen
Eurosport 1
18.45: Tenisz, US Open
11.45: Országúti kerékpár, Vuelta a Espana, 7. szakasz
Eurosport 2
16.30: Tenisz, US Open
Arena 4
18.30: Labdarúgás, német másodosztáy, Hertha BSC-Elversberg
20.30: Labdarúgás, német bajnokság, Hamburger SV-St. Pauli
Match 4
20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Lecce-AC Milan