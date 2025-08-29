Jön az öltönyös foci! - Sport a tévében

Nigel Farage futószalagja: 600 ezer illegális migránst toloncolna ki

Öt év alatt több mint félmillió illegális migránst toloncolna ki, ha kormányra kerül. Ezt ígérte Nagy-Britanniában a volt brexitvezér, Nigel Farage, a Reform UK Párt vezetője és parlamenti képviselője. Szemben áll vele ugyanakkor a jogrendszer.