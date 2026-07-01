Elhunyt Csernus Mariann

Meghalt Csernus Mariann Kossuth-díjas színésznő, Jászai Mari-díjas, érdemes művész, a Nemzeti Színház örökös tagja, a Magyar Színház társulatának meghatározó művésze – írja a Magyar Színház Facebook-on közzétett híradása nyomán az Index.

A színésznő több mint hét évtizeden keresztül szolgálta a magyar színjátszást. Kivételes pályája alatt felejthetetlen alakításokkal és rendíthetetlen hivatástudatával generációk számára jelentett példát. A Nemzeti Színház örökös tagjaként 2000-től a névváltozást követően is a Pesti Magyar Színház társulatának tagja maradt. Még 93 évesen is játszott Háy János Házasságon innen, házasságon túl című előadásában.

„Csernus Mariann személyében nem csupán kivételes színművészt veszítettünk el, hanem olyan alkotót, aki egész életével bizonyította, hogy a színpad iránti szeretet valóban egy életre szóló hivatás” – írja a bejegyzésben a Magyar Színház társulata, hozzátéve, hogy őszinte részvétüket fejezik ki az elhunyt családjának, barátainak, pályatársainak és mindazoknak, akik ismerték és szerették.