ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.04
usd:
327.48
bux:
109695.99
2025. december 12. péntek Gabriella
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Jennifer Lawrence at The 16th Governors Awards held at The Ray Dolby Ballroom at Ovation Hollywood on November 16, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Gilbert Flores/Variety via Getty Images)
Nyitókép: Getty Images/Gilbert Flores

Jennifer Lawrence is visszatér Az éhezők viadala új filmjében

Infostart

2026 novemberében kerül a mozikba Az éhezők viadala: Az aratás hajnala című film. A rajongók extázisban fogadták a hírt, hogy szeretett karakterek is visszatérnek az új filmben, köztük Jennifer Lawrence.

Francis Lawrence rendezésében Jennifer Lawrence és Josh Hutcherson is visszatér az új filmben. A bbc cikke szerint Katniss Everdeen szerepét Jennifer Lawrence játszotta a sorozatban, míg Josh Hutcherson Peeta Mellark karakterét alakította. Az új film 24 évvel az első Hunger Games-rész előtt játszódik.

Az éhezők viadala: Az aratás hajnala várhatóan 2026 novemberében kerül a mozikba. Suzanne Collins azonos című könyve, amelyre a film épül, világszerte több mint 1,5 millió példányban kelt el a megjelenés hetében – ez volt eddig a legnagyobb debütálás az írónő könyvei között. Az Éhezők viadala-sorozat 3,3 milliárd dollárt hozott a 2012-es első film óta, és nemrégiben színpadi változatot is bemutattak.

Előzetesét novemberben mutatták be. Felvonulnak benne a korábbi epizódokból ismert szereplők fiatalabb változatai, köztük Snow elnök is, akinek a szerepét a tavaly elhunyt Donald Sutherlandtől Ralph Fiennes vette át. Az előzetesben más sztárok is felbukkannak: Glenn Close, Elle Fanning és Jesse Plemons is.

Kezdőlap    Kultúra    Jennifer Lawrence is visszatér Az éhezők viadala új filmjében

jennifer lawrence

ralph fiennes

éhezők viadala

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ukrajnai béketárgyalás: Donald Trumpnak elege van a „csak a találkozó kedvéért megtartott” találkozókból

Ukrajnai béketárgyalás: Donald Trumpnak elege van a „csak a találkozó kedvéért megtartott” találkozókból

Az Egyesült Államok akkor vesz részt szombaton az európai vezetők és Ukrajna által kezdeményezett tárgyalásokon, amennyiben az esélyt hordoz arra, hogy a konfliktus megoldása felé lépjenek – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök csütörtökön.
 

Moszkva: az oroszok nem érdekeltek karácsonyi vagy újévi tűzszünetben

Ukrán elnök: karácsonyig kaptunk időt Washingtontól

VIDEÓ
Napenergia: 2,5 millió forint akkumulátorra – itt vannak a részletek. Lantos Csaba, Inforádió, Aréna
F1 2025: miért Norris nyert, és miért nem Verstappen? Wéber Gábor, InfoRádió, Aréna
Év végi bizonyítvány: ez nem a csavargyár! Maruzsa Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.12. péntek, 18:00
Steigervald Krisztián
generációkutató
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Belendültek a tőzsdék, jó a hangulat a piacon

Belendültek a tőzsdék, jó a hangulat a piacon

A három vezető amerikai indexből kettő is rekordot döntött tegnap, miután a befektetők a kamatcsökkentésen fellelkesülve elkezdtek átrotálni a tech papírokból a piac többi része felé. Ázsiában ugyancsak jó volt a hangulat, durván 1,5 százalék körüli emelkedést mutattak a helyi indexek, beleértve a japán és a hongkongi tőzsdét. Végül, ami Európát illeti, a pozitív nemzetközi hangulat itt is érezteti a hatását, a magyar piac is emelkedik.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nagyon durva feltételt szabtak Zelenszkijnek: vajon belemegy, vagy messze még a béke?

Nagyon durva feltételt szabtak Zelenszkijnek: vajon belemegy, vagy messze még a béke?

Az Egyesült Államok azt javasolja Ukrajnának, hogy vonja ki csapatait a Donbasz régióból, ahol ezután egy &quot;szabad gazdasági övezetet&quot; hoznának létre.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump's Gaza peace plan struggles to progress as Israel and Hamas face tough choices

Trump's Gaza peace plan struggles to progress as Israel and Hamas face tough choices

Getting both sides to move onto the second stage is a huge challenge for Washington, as Gazans continue to suffer the longer it takes.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 12. 11:36
Plácido Domingo visszatér!
2025. december 12. 06:36
Mikó István kapta idén a Karinthy-gyűrűt
×
×
×
×