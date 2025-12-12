Jennifer Lawrence is visszatér Az éhezők viadala új filmjében

Francis Lawrence rendezésében Jennifer Lawrence és Josh Hutcherson is visszatér az új filmben. A bbc cikke szerint Katniss Everdeen szerepét Jennifer Lawrence játszotta a sorozatban, míg Josh Hutcherson Peeta Mellark karakterét alakította. Az új film 24 évvel az első Hunger Games-rész előtt játszódik.

Az éhezők viadala: Az aratás hajnala várhatóan 2026 novemberében kerül a mozikba. Suzanne Collins azonos című könyve, amelyre a film épül, világszerte több mint 1,5 millió példányban kelt el a megjelenés hetében – ez volt eddig a legnagyobb debütálás az írónő könyvei között. Az Éhezők viadala-sorozat 3,3 milliárd dollárt hozott a 2012-es első film óta, és nemrégiben színpadi változatot is bemutattak.

Előzetesét novemberben mutatták be. Felvonulnak benne a korábbi epizódokból ismert szereplők fiatalabb változatai, köztük Snow elnök is, akinek a szerepét a tavaly elhunyt Donald Sutherlandtől Ralph Fiennes vette át. Az előzetesben más sztárok is felbukkannak: Glenn Close, Elle Fanning és Jesse Plemons is.