Kortárs és klasszikus filmek is ingyenessé váltak a Filmión

Több mint 20 alkotás most először látható ingyen a platformon, köztük a teljes Hunyadi-sorozat, a Roncsfilm, A Viszkis és a Hugó, a víziló című rajzfilm – emelték ki a Nemzeti Filmintézet (NFI) hétfői közleményében.

Mint írták, az NFI streamingplatformján az immár hagyományos, év végi akció keretében ezúttal olyan filmes legendák előtt tisztelegnek, mint a száz éve született Makk Károly, Darvas Iván és Kállai Ferenc, valamint a 90 éve született Törőcsik Mari: ingyen lehet megnézni az ünnepi készülődés közben, vagy az ünnepek alatt például a Szerelem, a Ház a sziklák alatt és A tanú című filmet is.

Klasszikus magyar krimik és vígjátékok is ingyenesen elérhetők, így például a Liliomfi, A tizedes meg a többiek, A Pogány Madonna, a Dögkeselyű és a Csapd le csacsi! is szerepel a kínálatban.

A kortárs alkotások közül öt héten át ingyenesen elérhető egyebek mellett Enyedi Ildikó Arany Medve-díjas filmje, a Testről és lélekről, továbbá Nemes Jeles László Oscar-díjas alkotása, a Saul fia is.

A dokumentumfilmek kedvelői ingyen hozzáférnek például az Aranycsapat és a Made in England: Powell és Pressburger filmjei című alkotásokhoz.

A gyerekek olyan meseklasszikusokat nézhetnek meg, mint a Hugó, a víziló, Az erdő kapitánya, vagy épp a Szaffi, valamint a Macskafogó című animációs akció-vígjáték.

A tájékoztatásban felidézték, hogy a Filmiót 2020. november 19-én indította el az NFI. A streamingplatformon kezdetben 250 magyar film volt elérhető, mostanra már csaknem 1200-hoz lehet hozzáférni és a kínálat hetente két filmmel – egy klasszikus és egy kortárs alkotással – bővül.

„A nemzeti filmkincsünk Európában szinte egyedülálló módon vált hozzáférhetővé azzal, hogy elindítottuk a Filmiót. Az NFI célja az volt, hogy a megváltozott fogyasztói szokásokhoz igazodva, a széles közönség számára nap mint nap elérhetőek legyenek a nemzeti filmörökség alkotásai és a kortárs magyar filmek. Ezért hoztuk létre ezt a korszerű, online platformot, és ezért működtetjük immár öt éve a töretlenül sikeres Filmiót, ami a magyar filmek otthona” – idézték a tájékoztatóban a jubileum kapcsán Káel Csaba kormánybiztost, az NFI elnökét.