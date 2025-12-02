ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. december 2. kedd
Watching movie stream service on tv. Video on demand subscription service and platform in television. Streaming series, films and shows online. Man using remote control. Person browsing mockup VOD.
Nyitókép: Tero Vesalainen/Getty Images

Kortárs és klasszikus filmek is ingyenessé váltak a Filmión

Infostart / MTI

A 130 éves filmművészet tiszteletére 130 kortárs és klasszikus magyar alkotás érhető el ingyen öt héten át, adventtől Vízkeresztig, hétfőtől január 6-ig az idén ötéves Filmio kínálatában.

Több mint 20 alkotás most először látható ingyen a platformon, köztük a teljes Hunyadi-sorozat, a Roncsfilm, A Viszkis és a Hugó, a víziló című rajzfilm – emelték ki a Nemzeti Filmintézet (NFI) hétfői közleményében.

Mint írták, az NFI streamingplatformján az immár hagyományos, év végi akció keretében ezúttal olyan filmes legendák előtt tisztelegnek, mint a száz éve született Makk Károly, Darvas Iván és Kállai Ferenc, valamint a 90 éve született Törőcsik Mari: ingyen lehet megnézni az ünnepi készülődés közben, vagy az ünnepek alatt például a Szerelem, a Ház a sziklák alatt és A tanú című filmet is.

Klasszikus magyar krimik és vígjátékok is ingyenesen elérhetők, így például a Liliomfi, A tizedes meg a többiek, A Pogány Madonna, a Dögkeselyű és a Csapd le csacsi! is szerepel a kínálatban.

A kortárs alkotások közül öt héten át ingyenesen elérhető egyebek mellett Enyedi Ildikó Arany Medve-díjas filmje, a Testről és lélekről, továbbá Nemes Jeles László Oscar-díjas alkotása, a Saul fia is.

A dokumentumfilmek kedvelői ingyen hozzáférnek például az Aranycsapat és a Made in England: Powell és Pressburger filmjei című alkotásokhoz.

A gyerekek olyan meseklasszikusokat nézhetnek meg, mint a Hugó, a víziló, Az erdő kapitánya, vagy épp a Szaffi, valamint a Macskafogó című animációs akció-vígjáték.

A tájékoztatásban felidézték, hogy a Filmiót 2020. november 19-én indította el az NFI. A streamingplatformon kezdetben 250 magyar film volt elérhető, mostanra már csaknem 1200-hoz lehet hozzáférni és a kínálat hetente két filmmel – egy klasszikus és egy kortárs alkotással – bővül.

„A nemzeti filmkincsünk Európában szinte egyedülálló módon vált hozzáférhetővé azzal, hogy elindítottuk a Filmiót. Az NFI célja az volt, hogy a megváltozott fogyasztói szokásokhoz igazodva, a széles közönség számára nap mint nap elérhetőek legyenek a nemzeti filmörökség alkotásai és a kortárs magyar filmek. Ezért hoztuk létre ezt a korszerű, online platformot, és ezért működtetjük immár öt éve a töretlenül sikeres Filmiót, ami a magyar filmek otthona” – idézték a tájékoztatóban a jubileum kapcsán Káel Csaba kormánybiztost, az NFI elnökét.

KAPCSOLÓDÓ HANG

