Részlet a Bölöni - Az erdélyi legenda című dokumentumfilmből.
Nyitókép: Uránia Film YouTube-csatorna

Akit a román–magyar határ mindkét oldalán hősként tisztelnek – film Bölöni Lászlóról

Infostart / InfoRádió - Rozgonyi Ádám

Nagyon gazdag, összetett a játékos- és edzői pályafutása, intellektuálisan és emberileg is példát mutatott mindenhol, ahová az élet sodorta – mondta az InfoRádióban a BEK-győztes labdarúgóról Kollarik Tamás, a dokumentumfilm egyik rendezője.

Csütörtöktől vetítik a hazai mozikban a Bölöni – Az erdélyi legenda című 120 perces életrajzi dokumentumfilmet, amely Bölöni László 102-szeres román válogatott labdarúgó, edző, a román és a magyar sporttörténet meghatározó alakjának életútját mutatja be. Az alkotás a főszereplő még nem publikált önéletrajzára, európai, magyarországi és romániai archív anyagokra támaszkodik. A produkcióról Kollarik Tamás társrendező – aki Szabó Attilával közösen készítette a filmet – árult el részleteket az InfoRádióban.

Kollarik Tamás úgy fogalmazott, Bölöni László az az egyéniség, aki úgy tud a román sport és a román futball ikonikus alakja lenni, hogy közben a magyar sport egyik legfontosabb szereplője is. Úgy véli, nagyon izgalmas életútja van a Steaua korábbi labdarúgójának, és szerinte

teljesen egyedülálló, hogy őt a román–magyar határ mindkét oldalán ikonként, hősként tisztelik, és egyformán szeretik.

Mint mondta, egy kis székelyföldi településről, Dicsőszentmártonból indulva ért el nagy sikereket előbb játékosként, majd edzőként is. Kiemelte, hogy több mint száz alkalommal húzhatta magára a román válogatott mezét, miközben „a Ceausescu-diktatúra kirakatcsapatával”, a bukaresti Steauával megnyerte a Bajnokcsapatok Európa-kupáját 1986-ban.

Utóbbi siker igazi világszenzáció volt a nyolcvanas években, ráadásul a sevillai döntőben a Barcelonát győzték le tizenegyesekkel, ami az egyetemes futballtörténelem egyik legemlékezetesebb nemzetközi mérkőzése volt, hiszen a bukaresti klub kapusa, Helmut Duckadam mind a négy Barcelona-játékos tizenegyesét kivédte a büntetőpárbajban.

A Balázs Béla-díjas filmrendező, producer hozzátette: Bölöni László nemcsak futballistaként, hanem edzőként is sikert sikerre halmozott. Játékoskarrierje utolsó éveit már Franciaországban töltötte, és ott is kezdett el edzősködni, 1994 és 2000 között a Nancyt irányította, amely vezetésével feljutott az első osztályba. Később Portugáliában, Belgiumban és Görögországban is nagyon eredményesen dolgozott: a Sportinggal portugál bajnoki címet, Portugál Kupát és Szuperkupát nyert, míg a Standard Liége csapatával belga bajnokságot és Szuperkupát.

Bölöni Lászlóval kapcsolatban mindenképpen meg kell jegyezni, hogy

olyan, később legendává váló futballistákat indított el az útjukon, mint Cristiano Ronaldo, Petr Cech, Kim Källström, Raphaël Varane, Axel Witsel, Ricardo Quaresma vagy Hugo Viana.

Valamennyien mentorukként, felfedező edzőjükként tekintenek Bölöni Lászlóra. A 72 esztendős ikon több mint ötven évet töltött az európai csúcsfutballban, és Kollarik Tamás megfogalmazása szerint intellektuálisan, emberileg is példát mutatott mindenhol, ahová az élet sodorta.

Az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo ugyan nem szólal meg a dokumentumfilmben, de olyan, a nagyközönség által soha nem látott archív felvételek is bekerültek a 120 perces alkotásba, amelyek betekintést nyújtanak a portugál sztár és Bölöni László nagyon szoros kapcsolatába. Cristiano Ronaldo testvére, pályatársai, edzői viszont megszólalnak a filmben, és elismerően méltatják Bölöni László alakját és munkáját.

Kollarik Tamás úgy véli, „nagyon gazdag és összetett Bölöni László pályafutása”. Kevesen tudják, hogy elvégezte a marosvásárhelyi orvosi egyetemet, fogorvosként is praktizált, továbbá edzői pályafutása alatt többször is megnyilvánult karakán módon a közéletben.

Számtalan aktív vagy már visszavonult futballsztár, szakember elmondja a véleményét a filmben a főszereplőről, továbbá közéleti szereplők, hírességek is szót kaptak. A rendező igazi világszenzációnak nevezte, hogy

megszólal a dokumentumfilmben Valentin Ceausescu, Nicolae Ceausescu fizikus, matematikus fia is, aki a nyolcvanas években a Steaua patrónusa volt.

A filmben sok érdekességet elárul arról a korszakról, mesél a játékosokkal, kiemelten Bölöni Lászlóval való kapcsolatáról. Valentin Ceausescu az elmúlt három évtizedben kerülte a nyilvános szerepléseket, nem igazán állt a média rendelkezésére, a Bölöni László iránt érzett tiszteletből azonban most kivételt tett.

