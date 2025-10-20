Meghalt Csemiczky Miklós

Életének 72. évében elhunyt Csemiczky Miklós zeneszerző, érdemes művész – erősítette meg a papageno.hu-nak a Magyar Zeneszerzők Egyesülete.

Csemiczky Miklós zeneszerzés tanulmányait a budapesti Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában 1973 és 1977 között Kocsár Miklós vezetésével, majd a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán 1977-től 1982-ig Sugár Rezső és Petrovics Emil növendékeként végezte. 1982-ben zeneszerző és zeneszerzés tanári oklevelet szerzett.

Közös zenei műhelyt hoztak létre Vajda János, Selmeczi György és Orbán György zeneszerző társaival Fiatal Zeneszerzők Csoportja néven. A „Négyek” egy baráti társaság, akik azonos művészi-esztétikai elveket vallanak és képviselnek műveikben. Céljuk az évezredes európai zenei hagyományhoz kapcsolódó, a közönség számára befogadható, érthető és élvezhető zeneművek megalkotása. Közös fellépéseik és megnyilatkozásaik okán a szaksajtó a 80-as évek második felétől a „Négyekként” említi őket. 1982-ben Vonósnégyese díjat nyert a Budapesti Tavaszi Fesztivál nemzetközi zeneszerző versenyén, a következő évi versenyen II. Fúvósötöse került a díjazott darabok közé. 1982-ben a Zeneműkiadó Vállalatnál dolgozott szerkesztőként.

Tanári tevékenysége a diploma megszerzése óta folyamatos. Három éven át a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Budapesti Tanárképző Intézetének fúvós-karnagyképző szakán zeneelméletet és szolfézst tanított. Ezzel párhuzamosan kezdte el tanári munkáját a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában. Munkájának fő területe a zeneszerzés tanulmányokkal kapcsolatos tárgyak oktatása: zeneelmélet, stílusgyakorlat, ellenpont, hangszerismeret és partitúraolvasás.

1991-92-ben a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Zeneszerzés Tanszékén hangszerelést tanított. 1998-ban a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Budapesti Tanárképző Főiskola karvezetés szakán tanított zeneelméletet, partitúraolvasást és hangszerismeretet. A Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézetének docense volt.

1996-ban meghívást kapott az írországi Cork városának Nemzetközi Kórusfesztiváljára, ahol egy szeminárium keretében bemutatták ez alkalomra rendelt darabját. Rendszeresen részt vett a debreceni Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny munkájában mint zsűritag, meghívott zeneszerző.

Darabjai gyakran szerepelnek a hazai és a külföldi koncertélet rendezvényein, illetve a Magyar Rádió műsoraiban. Számos darabjáról készült hangfelvétel a Magyar Rádióban, és mintegy tucat antológia lemezen szerepelnek művei. Teljes szerzői lemeze jelent meg 1986-ban és 2003-ban.

Zeneszerzői tevékenységéért 1986-ban Erkel Ferenc-díjat, 1996-ban Bartók–Pásztory-díjat, 2020-ban Magyarország Érdemes Művésze elismerést kapott – olvasható.