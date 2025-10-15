ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 15. szerda
Nyitókép: Árva / Mozinet

Visszataláltak az emberek a moziba - És még csak most jön az Ákos-film és az Oscarért induló Árva

Infostart / MTI

Meghaladták a kétmilliárdos bevételt a Nemzeti Filmintézet (NFI) által támogatott magyar filmek az első három negyedévben a mozikban. A következő hetekben pedig több új alkotás is érkezik.

Meghaladták a kétmilliárdos bevételt a Nemzeti Filmintézet (NFI) által támogatott magyar filmek az első három negyedévben a mozikban. A következő hetekben több új alkotás is érkezik: debütál az Ákos-portréfilm, a Magyarország által az Oscar-díjért folyó versenybe nevezett Árva és a Sárkányok Kabul felett című akciódráma is - közölte az NFI kedden.

A közleményben kiemelték, hogy az NFI által támogatott mozifilmek 2025 első három negyedévében sikert sikerre halmoztak. Évtizedes nézettségi és bevételi rekordok dőltek meg a mozikban, a nemzetközi fesztiválokról pedig kiemelkedően sok, összesen 37 díjat hoztak el a hazai alkotások.

Január 1. és szeptember 30. között összesen 948 030 jegyet adtak el az NFI által támogatott filmekre, amelyek így összesen 2 015 528 676 forint bevételt termeltek a hazai mozipénztáraknál - hangsúlyozták.

A 2024 végén bemutatott, Hogyan tudnék élni nélküled? című romantikus vígjáték hazai mozinézettsége összességében már meghaladta az egymilliót,

amire az 1986-os Szerelem első vérig óta nem volt példa. A Véletlenül írtam egy könyvet című alkotás pedig a rendszerváltás óta a legsikeresebb magyar ifjúsági film lett a mozikban több mint 160 ezres jegyeladásával.

Idén eddig hat új, az NFI által támogatott, egész estés filmet mutattak be a mozik: a Véletlenül írtam egy könyvet című családi film mellett Sós Bálint Dániel Minden rendben című első mozifilmjét, a John Vardar vs a Galaxis című animációs filmet, a Csongor és Tünde animációs filmfeldolgozását, a Kell egy oroszlán című Marék Veronika-portréfilmet és az 1242 - A Nyugat kapujában című történelmi filmet.

A közleményben kiemelik, hogy a legnagyobb, úgynevezett A-kategóriás fesztiválokon is sikert értek el az NFI támogatásával készült alkotások. A Berlinálén a legjobb rövidfilmnek járó Kristály Medve díjat nyerte el Balogh Mirjána Wish You Were Ear című animációja. A kanadai-magyar koprodukcióban készült Blue Heron a locarnói fesztiválon megkapta a legjobb elsőfilm díját, majd a torontói fesztiválon az Év felfedezettje díjat. Enyedi Ildikó Csendes barát című filmjének női főszereplője, Luna Wedler nyerte a legjobb feltörekvő színésznek járó Marcello Mastroianni-díjat a velencei filmfesztiválon, míg a filmet öt független zsűri is díjazta.

A Véletlenül írtam egy könyvet összesen 17 nemzetközi díjat nyert idén:

egyebek mellett elhozta a fődíjat Montréal, Zlín, Tromso és Frankfurt gyerek- és ifjúsági filmfesztiváljáról. Csáki László Kék Pelikan című animációs dokumentumfilmje Brüsszelben megkapta az Anima elismerő oklevelét, Utrechtben a Nancy-díjat, míg Brazíliában a legjobb rendezőnek és a legjobb vágónak járó díjat is, a stuttgarti animációs szemlén pedig a legjobb mozifilm díját.

A Mesterjátszma című filmért az alkotócsapat a legjobb film, Tóth Barnabás a legjobb rendező, Hajduk Károly a legjobb főszereplő, Fonyódi Tibor és Tóth Barnabás a legjobb forgatókönyv díját is elnyerte a Párizsban, Berlinben és Washingtonban megrendezett SEE filmfesztiválon.

Budavári Balázs Boldog emberek című alkotását a Fantasporto fesztivál méltatta a legjobb fantasztikus rövidfilm díjával. A kassai Art Film Fesztiválon Moharos Attila Szolgának születtem című alkotása nyerte a Kék Angyal díjat.

Ősszel is számos új magyar film várja a közönséget. Az október 16-án debütáló Ember maradj! - Az Ákos-sztori. Eddig. című portréfilm bepillantást enged Kovács Ákos több évtizede tartó pályájába, a személyes küzdelmek és örömök ritkán látható világába.

Október 23-tól látható az Oscar-díjas Nemes Jeles László eddig legszemélyesebb filmje, a Magyarország által az Oscar-díjért folyó versenybe nevezett Árva, amely 1957 tavaszának Budapestjén játszódik,

főhőse egy 12 éves fiú, aki abban bízik, hogy a háborúban eltűnt édesapja visszatér. A rendező legújabb filmjét saját családja története ihlette.

A Bölöni - Az erdélyi legenda című dokumentumfilm Bölöni László BEK győztes, 102-szeres válogatott labdarúgó, világsztár focistákat felfedező edző pályáját mutatja be november 6-tól a mozikban. Különleges utazás a film térben és időben, amelyben Valentin Ceauşescu mellett világsztárok mesélnek a kivételes személyiségről, akit a román és a magyar határ mindkét oldalán nemzeti hősként tisztelnek - áll a közleményben.

November 20-tól lesz látható a Sárkányok Kabul felett című, nagyszabású akciófilm, amely a Semmelweis és az Aranyélet alkotóinak közreműködésével készült. A film történetét a Magyar Honvédség 2021-es afganisztáni mentőakciója inspirálta. A magyar katonák több száz embert mentenek ki a tálibok által körülzárt repülőtérről, miközben a főhős hadnagy múltból felbukkanó szerelmének kiszabadítását is meg kell oldaniuk - írják a szinopszisban.

Enyedi Ildikó, Velencében hatszorosan díjazott különleges alkotása, a Csendes barát már országszerte látható premier előtti vetítéseken, bemutatója 2026. január 29-én lesz. A film három különböző korszakban játszódó történetet mesél el, ember és növény három tétova találkozását, amikor ez a kétfajta, radikálisan különböző érzékelés egy pillanatra igazán összekapcsolódik - írják a filmről.

További információ ITT érhető el.

film

ákos

nemes jeles lászló

nfi

