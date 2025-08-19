ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.82
usd:
337.37
bux:
106326.14
2025. augusztus 19. kedd Huba
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia augusztus 20.
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Facebook/Fővárosi Nagycirkusz

Idős artistaművészeket támogat nagylelkű felajánlásával a Fővárosi Nagycirkusz

Infostart / InfoRádió - Szabó S. Gergő

Az érintettek közül sokan alacsony nyugdíjból élnek, így karácsony környékén nagyon jól jön nekik egy kis többletforrás – mondta az InfoRádióban a Fővárosi Nagycirkusz főigazgatója. Fekete Péter hozzátette: az aktív művészek döntő többsége pontosan tudja és átérzi, mennyire fontos a nagy elődök támogatása, felkarolása.

A Fővárosi Nagycirkusz a vasárnap délelőtti Splash! – Vízicirkusz – Swing a víz fölött című előadásának teljes bevételét azoknak az idős artistaművészeknek ajánlja fel, akik a magyar cirkuszművészet hírnevét öregbítették a világon, ennek ellenére közülük többen vélhetően szerény anyagi körülmények között várják majd a karácsonyi ünnepeket.

A Fővárosi Nagycirkusz épülete a nyári műsorszámra való tekintettel száz évvel ezelőtti stranddá alakult át. A porond helyén egy hatalmas medence és egy látványos szökőkút található. A 11 ezer literes medencében egyenként emelhető vagy süllyeszthető elemek mozognak, a szökőkút 700 fúvókája pedig akár 18 méter magasra is képes fellőni a vízsugarakat. Az élményt még teljesebbé teszi a megvilágítás: a víz fénytörő és fényelnyelő hatásának köszönhetően egészen különleges látványvilágban lehet része a közönségnek. Az 1920-as években a sport és a művészetek területén egyaránt emlékezetes eredmények születtek a szaporodó sportklubokban és az egyre profibban megszervezett nyári olimpiákon, továbbá a filmművészetben, a festészetben, az irodalomban és a zenében. Ezt a legendás korszakot idézi meg a vízicirkusz.

A Fővárosi Nagycirkusz főigazgatója a jótékonysági előadással kapcsolatban az InfoRádióban elmondta: általában az artista- és a cirkuszművészek egymásra figyelő, empatikus emberek, és szerinte ez különösen igaz a Fővárosi Nagycirkusz dolgozóira. Mint fogalmazott, a mostani kezdeményezésnél is „az első hívó szóra azonnal igent mondtak”, és támogatták a jótékonysági akciót. A vasárnapi előadás teljes bevételét az Artistaművészek és Cirkuszi Dolgozók Szakszervezete közreműködésével kapják meg a nyugdíjas artisták.

Fekete Péter úgy fogalmazott, az érintetteknek karácsony környékén „nagyon jól jön egy kis többletforrás”. Erre gondolva egy nap, egy előadás erejéig ingyen dolgoztak az artisták, nem kért gázsit a zenekar sem. A főigazgató jelezte: természetesen gondoskodnak róla, hogy a bevétel megbízható módon eljusson a szakszervezethez.

Több mint 150 olyan magyar artista van, akik végigdolgozták az életüket, sokat turnéztak külföldön, de a régi nyugdíjrendszer miatt a külföldi bevételek nem képezték számukra a nyugdíjalap részét.

Fekete Péter elmondta: az érintettek közül sokan viszonylag alacsony nyugdíjat kapnak, így szerényebb életkörülmények között kell élniük. Hozzátette: minden aktív művésznek gondolnia kell rájuk, ennek megfelelően döntöttek a mostani felajánlásról.

Fekete Péter büszkén számolt be róla, hogy a premier óta „telt házzal dübörög” a Splash a Fővárosi Nagycirkuszban. A nézők kivétel nélkül világszámokat láthatnak, többek között a világ legjobb és leghíresebb papagájidomárja is ott van a fellépők között. Megtekinthető még orosz magas drótkötél szám, mint ahogy magyar artisták is lebegnek a levegőben a víz felett, hiszen Fehérgyarmati Adrienn és Tóth Gabriella levegőakrobataként kápráztatják el a közönséget.

A főigazgató szerint az egész előadás hangulata, érzülete végig kiváló, és az ellátogatók nagyon jó élményekkel gazdagodva távozhatnak. Kiemelte, hogy az egyes műsorszámok között kivetítőkön elevenítik fel a legnagyobb, vízhez köthető vagy azzal kapcsolatos magyar sportsikereket, mert „bőven van, mire büszkének lenni, és felvételeken keresztül átélhetjük, miért a világ legjobb dolga magyarnak lenni”.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Kultúra    Idős artistaművészeket támogat nagylelkű felajánlásával a Fővárosi Nagycirkusz

fővárosi nagycirkusz

előadás

fekete péter

jótékonyság

vízicirkusz

splash

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Óvatos derűlátás támadt Berlinben

Óvatos derűlátás támadt Berlinben
A német kancellár szerint a hétfői washingtoni egyeztetéseken elért eredmények felülmúlták előzetes várakozásait. Emmanuel Macron viszont el kell kerülni Pandora szelencéjének kinyitását.
 

Bern vagy Budapest? Így kivételeznének az orosz elnökkel

Szergej Lavrov elárulta, hogy miét kérnek a békéért cserébe

Csizmazia Gábor: minden jel arra mutat, hogy Vlagyimir Putyin az időt húzza

Erről egyeztetett telefonon Vlagyimir Putyin és Donald Trump

Emmanuel Macron: "nem látom, hogy Putyin elnök most békét akarna"

Kiderült Giorgia Meloni egyik titka – videó

Épp estére üthet be a durva idő

Épp estére üthet be a durva idő

Szerdán, augusztus 20-án egészen estig napos, gomolyfelhős, csapadékmentes időre kell készülni, kora estétől azonban az ország északnyugati felében nő a záporok, zivatarok esélye - írta a HungaroMet Zrt. a közösségi oldalán oldalán.
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Trump Putyinnal és Európával tárgyal: béke vagy tűzszünet? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Újra MotoGP Magyarországon. Talmácsi Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.19. kedd, 18:00
Bán Teodóra
a Margitszigeti Szabadtéri Színház ügyvezető igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kína drasztikus lépésre készül: túltermelési válság söpör végig az országon

Kína drasztikus lépésre készül: túltermelési válság söpör végig az országon

A kínai ipari minisztérium újabb egyeztetést tartott a napenergia-ipar képviselőivel, ahol a túlkapacitás csökkentése és a szélsőséges árverseny megfékezése volt a fő téma.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Több 10 ezer forintról mond le rengeteg szülő havonta: sokan nem is tudnak róla, így kell igényelni

Több 10 ezer forintról mond le rengeteg szülő havonta: sokan nem is tudnak róla, így kell igényelni

Némely támogatás igényléséhez elég az SNI-státuszt igazolni, más támogatásokhoz viszont már orvosi igazolás is szükséges lehet.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump rules out sending US troops to Ukraine as part of security guarantees

Trump rules out sending US troops to Ukraine as part of security guarantees

The US president says Russia's Vladimir Putin would face a "rough situation" if he doesn't co-operate in the peace process.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 19. 05:45
Visszatérnek a legnagyobb hősök az új Gyűrűk Ura-mozifilmben
2025. augusztus 18. 13:40
Legendák Spotifyon: elindult a magyar történelem hangos mesetára
×
×
×
×