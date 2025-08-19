Idős artistaművészeket támogat nagylelkű felajánlásával a Fővárosi Nagycirkusz

A Fővárosi Nagycirkusz a vasárnap délelőtti Splash! – Vízicirkusz – Swing a víz fölött című előadásának teljes bevételét azoknak az idős artistaművészeknek ajánlja fel, akik a magyar cirkuszművészet hírnevét öregbítették a világon, ennek ellenére közülük többen vélhetően szerény anyagi körülmények között várják majd a karácsonyi ünnepeket.

A Fővárosi Nagycirkusz épülete a nyári műsorszámra való tekintettel száz évvel ezelőtti stranddá alakult át. A porond helyén egy hatalmas medence és egy látványos szökőkút található. A 11 ezer literes medencében egyenként emelhető vagy süllyeszthető elemek mozognak, a szökőkút 700 fúvókája pedig akár 18 méter magasra is képes fellőni a vízsugarakat. Az élményt még teljesebbé teszi a megvilágítás: a víz fénytörő és fényelnyelő hatásának köszönhetően egészen különleges látványvilágban lehet része a közönségnek. Az 1920-as években a sport és a művészetek területén egyaránt emlékezetes eredmények születtek a szaporodó sportklubokban és az egyre profibban megszervezett nyári olimpiákon, továbbá a filmművészetben, a festészetben, az irodalomban és a zenében. Ezt a legendás korszakot idézi meg a vízicirkusz.

A Fővárosi Nagycirkusz főigazgatója a jótékonysági előadással kapcsolatban az InfoRádióban elmondta: általában az artista- és a cirkuszművészek egymásra figyelő, empatikus emberek, és szerinte ez különösen igaz a Fővárosi Nagycirkusz dolgozóira. Mint fogalmazott, a mostani kezdeményezésnél is „az első hívó szóra azonnal igent mondtak”, és támogatták a jótékonysági akciót. A vasárnapi előadás teljes bevételét az Artistaművészek és Cirkuszi Dolgozók Szakszervezete közreműködésével kapják meg a nyugdíjas artisták.

Fekete Péter úgy fogalmazott, az érintetteknek karácsony környékén „nagyon jól jön egy kis többletforrás”. Erre gondolva egy nap, egy előadás erejéig ingyen dolgoztak az artisták, nem kért gázsit a zenekar sem. A főigazgató jelezte: természetesen gondoskodnak róla, hogy a bevétel megbízható módon eljusson a szakszervezethez.

Több mint 150 olyan magyar artista van, akik végigdolgozták az életüket, sokat turnéztak külföldön, de a régi nyugdíjrendszer miatt a külföldi bevételek nem képezték számukra a nyugdíjalap részét.

Fekete Péter elmondta: az érintettek közül sokan viszonylag alacsony nyugdíjat kapnak, így szerényebb életkörülmények között kell élniük. Hozzátette: minden aktív művésznek gondolnia kell rájuk, ennek megfelelően döntöttek a mostani felajánlásról.

Fekete Péter büszkén számolt be róla, hogy a premier óta „telt házzal dübörög” a Splash a Fővárosi Nagycirkuszban. A nézők kivétel nélkül világszámokat láthatnak, többek között a világ legjobb és leghíresebb papagájidomárja is ott van a fellépők között. Megtekinthető még orosz magas drótkötél szám, mint ahogy magyar artisták is lebegnek a levegőben a víz felett, hiszen Fehérgyarmati Adrienn és Tóth Gabriella levegőakrobataként kápráztatják el a közönséget.

A főigazgató szerint az egész előadás hangulata, érzülete végig kiváló, és az ellátogatók nagyon jó élményekkel gazdagodva távozhatnak. Kiemelte, hogy az egyes műsorszámok között kivetítőkön elevenítik fel a legnagyobb, vízhez köthető vagy azzal kapcsolatos magyar sportsikereket, mert „bőven van, mire büszkének lenni, és felvételeken keresztül átélhetjük, miért a világ legjobb dolga magyarnak lenni”.