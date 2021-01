Már ennek is örülnének a hazai fesztiválszervezők

A fesztiválszövetség vezetője az elhúzódó koronavírus-járvány miatti legnagyobb problémát a tervezhetetlenségben látja, hiszen egy fesztivált nem egy–két héttel előtte szokás megszervezni, annak nagyságától, a látogatók becsült számától függően ez ugyanis akár több hónapos, de akár több éves előkészületet és szervezést kívánhat. Most azonban ez a rend bomlott föl, emelte ki Márta István, megismételve, hogy mindent az tesz majd függővé, hogy a járvány miként alakul és ezzel összefüggésben az oltási paraméterek, vagyis hogy melyik korosztály mikor jut majd vakcinához.

Jelen állás szerint viszont az látható, hogy

a fesztiválok sem a tavasszal, sem a nyár eleji időszakkal nem terveznek.

Márta István szerint különbséget kell tenni abban, hogy egy fesztivál gazdasági vállalkozásként, vagy például egy önkormányzati intézményként fut-e, hiszen utóbbi esetében viszonylagosan biztos fizetések mellett történik a szervezés. A több mint kétszáz taggal rendelkező Magyar Fesztiválszövetség felmérései szerint a legnagyobb veszteségeket ugyanis a gazdasági társaságban szervezendő fesztiválok szenvedték el. Ugyanakkor nem arról van szó, hogy a fesztiválok nem terveznek, csak már megint ugyanott tartanak, mint tavaly, miszerint

lehet, hogy időpontcsúsztatással, esetleg programváltoztatásokkal és egyebekkel kell majd élniük.

„Summa summarum, a tavaszi fesztiválok nagyon kényes helyzetben vannak, és még a nyár elejiek is.”

Kivárás jellemzi a szakmát

Kivétel nélkül mindenki úgy készül, hogy ha lesz rá lehetőség, meg fogja rendezni az idei évre tervezett fesztiválját, más kérdés, hogy erre mennyi esélyt látnak – erről már Lobenwein Norbert, a VOLT Fesztivál és a Balaton Sound társalapító-főszervezője, a Sziget Szervezőiroda egyik tulajdonosa beszélt az InfoRádiónak. A hazai és nemzetközi tapasztalatok azonban azt mondatják vele, hogy az igazán nagy, sok tízezer külföldi turistát vonzó fesztiválokra nem kerül majd sor, legalábbis a megszokott formájukban.

Így egyelőre abban bizakodnak, hogy legalább a hazai közönség számára lehessenek tömegrendezvényeket szervezni idehaza.

Bár majd minden fesztiváljuk esetében több forgatókönyvvel készülnek, a szakember arra emlékeztetett: január vége felé máskor már jócskán köztudott szokott lenni a fesztiválok programja, és már az előző év november–december tájékán kezdetét szokta venni a jegyelővétel, amire a legtöbb eseménnyel kapcsolatban idehaza egyelőre most még nem került sor.

A fesztiváligazgató megjegyezte, esetükben azon nemzetközi világsztárok között, akiket vár a közönség, még nincs olyan, aki visszamondta volna a turnéját, ami egy folyamatos várakozó álláspontnak köszönhető. Reménnyel szolgál azonban, hogy vannak olyan fesztiválok Európa-szerte, amelyek már hónapok óta árusítják a jegyeket, és a teljes programjukat meghirdették –

„a próféta beszéljen belőlük, és nekik legyen igazuk”

– fogalmazott Lobenwein Norbert.

A szakember végezetül arra is kitért, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség felkérésre 2020-ban volt szerencséje részt venni és nyomon követni azt a pályázatot, amivel a Magyarországon elmaradt fesztiválok szervezőit igyekezett az ügynökség kárpótolni. Az ennek során szerzett tapasztalatai alapján úgy látja, hogy a hazai fesztiválszervezők jó része abban az esetben, ha nem szervez az idei évre rendezvényt, akkor vélhetően a költségei sem lesznek tetemesek, hiszen most még, a tavalyi évben elmarad eseményekkel szemben nem kellett költeniük reklámra, vagy olyasmire, ami vissza nem hozható. A Sziget Szervezőiroda, vagy a VOLT Produkció ugyanakkor egy más kategória – tette hozzá Lobenwein Norbert –, amelyek nemzetközi piacra is szerveznek és jóval nagyobb stábbal vannak jelen, mert esetükben a működési költségek nem megspórolhatók.

Ezért a nagyobb szervezőcégek most azon vannak, függetlenül, hogy lesznek-e idén tömegrendezvények, hogy minél nagyobb számban meg tudják tartani a stábtagjaikat, akikkel évek óta együtt dolgoznak. Vagyis abban a tekintetben óvatos mindenki, hogy nem költ felesleges kampányokra, vagy fizet ki előlegeket – ismételte meg.

