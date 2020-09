Budapesten is ingyen hallható a Fesztiválzenekar

Szeptember végén és október elején összesen öt helyszínen játszanak ingyenesen: Esztergomban, Pápán és Kaposfüreden, Budapesten pedig a VII., illetve a XIII. kerületben.

Három templomi koncertjükre ezúttal is régizenével, Bach és Vivaldi darabjaival készülnek. Ha szeretnék élőben hallani a Fesztiválzenekar barokk együttesét, csatlakozzanak hozzájuk – olvasható a BFZ közleményében.

Az alábbi linkekre kattintva regisztrálhatnak az eseményekre – a helyek száma véges, ezért érdemes időben lépni, jegyzik meg:

(Az október 4-i koncert szervezőpartnere az Árpád-házi Szent Margit plébánia.)

Az elhagyott zsinagógák újra életre kelnek

A BFZ Zsinagógakoncert-sorozatának következő állomásai Esztergom és Pápa. Az esztergomi Művelődés Háza a II. világháború óta nem az eredeti funkcióját tölti be – ma kulturális intézményeknek ad otthont. A klasszicista stílusú pápai zsinagóga, amely valaha az ország harmadik legnagyobb zsinagógája volt, egészen más hangulatot áraszt – elhanyagoltságában is gyönyörű. A hitélet itt is a II. világháború után szűnt meg, az együttes ezeket a történelmi jelentőségű épületeket most zenével kelti életre.

A járványhelyzetre való tekintettel a koncertek utáni flódnikóstoló elmarad, a vendégek helyette mézzel és almával térhetnek haza. A Zsinagógakoncertek műsorán ezúttal Max Bruch és Charles Gounod darabjai lesznek, és nem marad el egy kis klezmer sem.

Szeptember 29. – A Művelődés Háza (Esztergom)

Szeptember 30. – Pápai zsinagóga

Mindeközben még zajlanak az Európai Hidak fesztivál utolsó koncertjei: ha a templomok és zsinagógák akusztikája helyett inkább a Müpát választanák, szeptember 26-án kétszer is meghallgathatják a Fesztiválzenekart Fischer Iván vezényletével. A szeptember 26-i esti koncertet 19 óra 45 perctől az IDAGIO élőben közvetíti, így a világ minden táján hallhatják a zenekar játékát.

