Összeütközött egy kamion és egy motorvonat a Baranya megyei Szentlőrinc és Sellye között hétfőn, a mozdonyvezető súlyosan megsérült, hat utas vélhetően könnyebb sérüléseket szenvedett.

A katasztrófavédelem közölte, hogy a sumonyi vasúti megállóhelynél történt balesetben a kamionnal ütköző motorvonat kisiklott, vezetője pedig beszorult a fülkébe, így a tűzoltóknak kellett kiszabadítaniuk.

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook-oldalán azt írta, hogy a baleset körülményeit a MÁV, a hatóságok és a Közlekedésbiztonsági Szervezet is vizsgálja.

A Mávinform közlése szerint a baleset miatt szünetel a vasútforgalom, a pótlóbuszok 13 óta közlekednek a két kisváros között. A pótlóbusz megállói: Szentlőrinc, vasútállomás; Királyegyháza, Iskola; Királyegyháza sellyei elágazás; Sumony, vasúti megállóhely; Okorág-Kárászpuszta vasúti megállóhely; Kákics, Petőfi utca; Sellye vasútállomás – közölte a társaság.